Á hậu Mai Ngô trình diễn đầy năng lượng và 'nóng bỏng' tại bán kết cuộc thi 'Miss Charm 2025'

SVO - Bán kết 'Miss Charm 2025' vừa diễn ra thành công, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của mùa giải thứ ba, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Không khí khán phòng bùng nổ khi phần thi áo tắm được MC công bố. Màn trình diễn gây ấn tượng mạnh bởi sự tự tin, năng lượng và thần thái của các thí sinh.

Đại diện Việt Nam là Mai Ngô có màn trình diễn đầy nóng bỏng và mạnh mẽ bên cạnh dàn thí sinh từ các quốc gia khác.

Ngay sau đó khán giả được thưởng thức video tổng hợp hành trình tại Việt Nam của các thí sinh, gồm các hoạt động như trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, tham quan các địa danh nổi bật, hoạt động giao lưu cộng đồng… Đây được xem là hoạt động thúc đẩy mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn và hiếu khách.

Phần thi trang phục dạ hội mang đến không khí sang trọng, với những thiết kế tinh xảo, thể hiện phong thái điềm tĩnh và sự tự tin của thí sinh.

Á hậu Mai Ngô "thả dáng" quyến rũ, đầy tự tin sải bước trên sân khấu. Đến hiện tại, Mai Ngô được đánh giá cao với khả năng làm chủ sân khấu, xử lý tình huống và luôn nhiệt tình hỗ trợ các thí sinh khác.

Một đoạn phim chuyên đề được trình chiếu nhằm tái hiện vẻ đẹp của gần 40 nền văn hóa khác nhau mà thí sinh đại diện. Đây là điểm nhấn quan trọng, thể hiện sứ mệnh của Miss Charm trở thành cầu nối văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn toàn cầu.

Trong trang phục truyền thống đặc trưng của mỗi quốc gia và cùng lãnh thổ, thí sinh đã mang đến những màn trình diễn rực rỡ, thể hiện chiều sâu bản sắc và tinh thần dân tộc. Đại diện Việt Nam chọn trang phục lấy cảm hứng từ Nam Phương Hoàng hậu, mang tên Hậu ấn kim hoa.

Đêm chung kết Miss Charm 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/12/2025, tại TP. HCM, hứa hẹn mang đến một hành trình "bùng nổ" cảm xúc và tìm ra chủ nhân xứng đáng của chiếc vương miện danh giá.