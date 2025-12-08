Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lee Sungyeol của INFINITE bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến người hâm mộ bằng hành động đặc biệt này

Tuệ Nghi
SVO - Sungyeol của INFINITE sẽ phát hành album đặc biệt 'Asteroid' như một lời tri ân đến người hâm mộ.

Đĩa đơn kỹ thuật số Asteroid sẽ được phát hành vào ngày 12/12 và bao gồm ba bài hát: bài hát chủ đề Asteroid, cùng với One Step CloserDIVE. Dự án này cũng sẽ được phát hành dưới dạng album photobook, khiến nó càng thêm đặc biệt.

infinite-sungyeol-fi.jpg

Theo công ty quản lý 2SANG của Sungyeol: "Bài hát này chân thành phản ánh lòng biết ơn sâu sắc của Lee Sungyeol đối với tình yêu mà anh đã nhận được từ người hâm mộ trong suốt thời gian dài. Đây là một tác phẩm chân thành và được trau chuốt tỉ mỉ, chứa đựng những cảm xúc và câu chuyện mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay. Bài hát thể hiện sâu sắc mong muốn truyền tải những cảm xúc chân thật nhất đến người hâm mộ của anh".

Về ca khúc chủ đề Asteroid: "Sungyeol đã đích thân hợp tác với nhà soạn nhạc về giai điệu, cách diễn đạt ca từ, chi tiết cảm xúc và giữ nguyên nét quyến rũ nguyên bản của bài hát để truyền tải trực tiếp cảm xúc của mình đến người hâm mộ, tăng thêm tính chân thực".

Ca khúc chủ đề Asteroid khắc họa một cách tinh tế một trái tim đang dao động trước tình yêu, giống như một ngôi sao nhỏ trôi dạt giữa vũ trụ bao la. Giọng hát thì thầm của Sung-yeol trên nền giai điệu nhẹ nhàng gợi lên hình ảnh một tiểu hành tinh từ từ quay tròn và cuối cùng hòa vào quỹ đạo của nhau, thể hiện rõ nét nhất sự nhạy cảm sâu sắc và bản sắc âm nhạc của anh.

Sungyeol chia sẻ: "Tôi có thể hát là nhờ Inspirit và Dear-yeol, những người luôn lắng nghe âm nhạc của INFINITE và tôi, cùng cười và chia sẻ cảm xúc với chúng tôi.Tôi thực sự mong chờ những chặng đường chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau" cũng như bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến người hâm mộ.

Sungyeol dự định tổ chức một tour fan meeting châu Á vào nửa đầu năm 2026, chuẩn bị cho một khoảng thời gian ý nghĩa được gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ sau một thời gian dài.

#Đĩa đơn tri ân người hâm mộ #Album đặc biệt 'Asteroid' #Chương trình hợp tác sáng tác #Ý nghĩa và cảm xúc trong âm nhạc #Tình yêu và lòng biết ơn trong âm nhạc #Hoạt động gặp gỡ fan châu Á #Chân thành và trau chuốt trong dự án #Biểu hiện cảm xúc qua âm nhạc #Kỷ niệm và câu chuyện cá nhân của nghệ sĩ #Tương tác và kết nối với người hâm mộ

