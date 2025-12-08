Tài tử Đài Loan Lâm Bách Hoành 'gây sốt' với nhan sắc 'nam thần' khi khoe những khoảnh khắc đời thường ở Việt Nam

SVO - Lâm Bách Hoành tạo nên nhiều chủ đề 'gây sốt' trên mạng xã hội, khi đến Việt Nam quảng bá phim '96 phút sinh tử'. Mới đây, 'nam thần xứ Đài' tiếp tục chia sẻ loạt ảnh dạo chợ Bến Thành, được netizen khen ngợi 'như chụp ảnh cho tạp chí thời trang'.

Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Lâm Bách Hoành chia sẻ trọn bộ ảnh được chụp khi anh đi dạo khu chợ Bến Thành nổi tiếng.

Anh viết trên trang cá nhân rằng, đã có khoảnh thời tuyệt vời khi đến Việt Nam. Anh rất cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình và hy vọng sẽ có dịp quay lại Việt Nam.

Bộ ảnh của Lâm Bách Hoành nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người, khi có 12.000 lượt yêu thích và hàng trăm lượt bình luận. Đa số các bình luận đều cho rằng, bộ ảnh của nam diễn viên như được chụp cho các tạp chí thời trang.

Những khoảnh khắc đời thường tại chợ Bến Thành của Lâm Bách Hoành còn góp phần quảng bá du lịch TP. HCM. Nhiều fan hâm mộ của anh đã bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam du lịch sau khi xem bộ ảnh đặc biệt này của thần tượng.

Trở lại với bộ phim 96 phút sinh tử, Điểm sáng của phim còn là màn “lột xác” ngoạn mục của Lâm Bách Hoành trong vai một chuyên gia gỡ bom mìn. Nhân vật này từng được ca tụng là anh hùng, nhưng thực chất bị nỗi day dứt của sai lầm gặm nhấm từng ngày.

Đây chắc chắn là vai diễn phức tạp, sâu sắc và gai góc nhất sự nghiệp của Lâm Bách Hoành. Vai diễn của Lâm Bách Hoành vừa mạnh mẽ, quyết đoán trong hành động, vừa dễ tổn thương đến mức xót xa với ánh mắt hơn vạn lời nói, xứng tầm cái tên nhiều lần được đề cử Kim Mã.

Không kém cạnh Lâm Bách Hoành, Tống Vân Hoa trong vai vị hôn thê cảnh sát của nam chính. Lần đầu thử sức với dòng phim hành động, Tống Vân Hoa hoàn toàn thuyết phục với hình ảnh cứng cỏi, sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu.

Màn phối hợp ăn ý của cô cùng bạn diễn Lâm Bách Hoành tạo nên những chi tiết tình yêu thực tế, không màu hồng nhưng không thiếu đi cảm xúc, dù là đang trong giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”. Diễn xuất là chất liệu không kém phần quan trọng, dù là dàn cast chính hay quần chúng trên tàu, đều mang đến một "bữa tiệc cảm xúc" chân thực.

Phim không chạy theo công thức “tìm - gỡ bom” đơn thuần, trái lại trở thành cuộc điều tra phá án hồi hộp với những tiết lộ bất ngờ đang đợi người xem cuối con đường. Mỗi toa tàu là một lát cắt câu chuyện và kẻ chủ mưu có thể ẩn nấp ở bất cứ đâu.

Tại đây, người xem phải lóa mắt với cách ê kíp tận dụng không gian hẹp cùng những hiệu ứng rung lắc rất chân thật, hoàn toàn được tái hiện từ trường quay, không thông qua kỹ xảo.

Điều đáng nể là dù dày đặc “drama” và thông điệp xã hội, nhịp phim của 96 phút sinh tử không hề bị đuối. Hậu kỳ âm thanh và hiệu ứng cháy nổ trong phim đủ để người xem cảm nhận được sự căng thẳng của diễn biến phim.