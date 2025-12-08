Rosé của BLACKPINK lại gây 'rung chấn' khi ghi tên mình vào giải thưởng danh giá này

Rosé đã được Variety, tạp chí hàng đầu của ngành giải trí Hoa Kỳ, vinh danh là một trong những "Nghệ sĩ tạo hit toàn cầu của năm". Theo The Black Label, Rosé đã nhận được vinh dự này tại lễ trao giải Hitmakers 2025, được tổ chức tại Los Angeles, vào ngày 6/12 (giờ địa phương). Giải thưởng Hitmakers vinh danh những nghệ sĩ đã góp phần tạo nên những bài hát phổ biến và có sức ảnh hưởng nhất trong năm.

Rosé đã giành giải thưởng "Nghệ sĩ tạo hit toàn cầu của năm", đánh dấu một thành tích hiếm hoi đối với một nữ nghệ sĩ solo K-pop tại một sự công nhận lớn của truyền thông Hoa Kỳ. Chiến thắng này nhấn mạnh sức ảnh hưởng toàn cầu của đĩa đơn siêu hit toàn cầu APT và album phòng thu đầu tay rosie của cô.

Nhận cúp trên sân khấu, Rosé chia sẻ: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì giải thưởng tuyệt vời này. Năm qua tràn ngập những khoảnh khắc mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra, và việc chứng kiến ​​ca khúc APT của tôi lớn lên với rất nhiều tình yêu thương thực sự rất thú vị. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người tại The Black Label và người cố vấn của tôi, nhà sản xuất Teddy, vì đã hỗ trợ và dẫn dắt tôi trong một năm bận rộn không thể tin được như vậy".

APT của Rosé đã tạo nên một "cơn sốt" toàn cầu, phá vỡ các kỷ lục bảng xếp hạng trên toàn thế giới ngay sau khi phát hành. Cô cũng đã làm nên lịch sử tại Giải thưởng Video Âm nhạc MTV năm 2025, trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục cao nhất, "Bài hát của năm", thuộc một trong bốn lễ trao giải âm nhạc lớn của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, cô còn được đề cử tại Giải Grammy, được coi là giải thưởng cao quý nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, cho các hạng mục "Bài hát của năm", "Bản thu âm của năm" và "Màn trình diễn pop song ca/Nhóm nhạc xuất sắc nhất", trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên được đề cử ở hai hạng mục chính của Grammy.

Rosé hiện đang tiếp tục lịch trình bận rộn của mình, bao gồm cả chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới DEADLINE, mở rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình.