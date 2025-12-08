Kim Woo Bin, hai tuần trước đám cưới và 'thảm hoạ' xảy ra

SVO - Kim Woo Bin và nữ diễn viên Shin Min A, người mà anh công khai hẹn hò từ năm 2015 sẽ kết hôn vào ngày 20/12, sau 10 năm hẹn hò. Tuy nhiên, những dấu vết ở gáy của nam diễn viên đang gây xôn xao cộng đồng mạng, nhất là hai tuần trước đám cưới.

Gần đây, Kim Woo Bin đã xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ và đến thăm Mexico. Sau khi tham gia tour ngắm cá mập voi và chơi dù lượn, da anh chuyển sang màu đỏ. Lee Kwang Soo vội hỏi: "Anh đeo cái gì quanh cổ vậy?". Kim Woo Bin trả lời: "Vết dây micro". Hóa ra, toàn bộ cơ thể anh, ngoại trừ chỗ đeo dây, đều bị cháy nắng.

Giống như Kim Woo Bin, các hoạt động ngoài trời vào những ngày nắng khiến không chỉ các nghệ sĩ mà cả những người bình thường cũng dễ bị cháy nắng. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đi du lịch đến một quốc gia ấm áp vào cuối năm. Cháy nắng là tình trạng bỏng nhiệt độ thấp cấp độ 1 hoặc 2, gây ra phản ứng viêm ở da với ánh sáng Mặt Trời. Các triệu chứng gồm đỏ ở vùng da tiếp xúc, đau và buồn nôn. Trong trường hợp nghiêm trọng, lớp biểu bì của da có thể bong tróc hoặc nổi mụn nước.

Nếu da bạn bị đỏ và nổi mụn nước, bạn nên tránh chà xát hoặc sử dụng các chất có thể gây kích ứng da. Đổ nước lạnh hoặc chườm túi đá lên vùng bị bỏng có thể giúp ích. Rửa sạch bằng nước, thay vì dùng dầu gội hoặc xà phòng cũng có thể làm giảm kích ứng. Nếu không được điều trị, nguy cơ nhiễm trùng thứ phát sẽ tăng lên. Nếu bỏng xảy ra ở giác mạc chứ không phải da, hãy làm mát vết bỏng bằng cách chườm khăn lạnh và ướt lên mí mắt. Đối với bỏng giác mạc, tốt nhất nên đi khám nhãn khoa càng sớm càng tốt.

Cháy nắng nhẹ thường lành trong khoảng một tuần. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài vài tuần, bạn nên đi khám bác sĩ. Nếu không được điều trị, nhiễm trùng thứ phát có thể xảy ra và sẹo có thể hình thành. Tia UV có thể gây hại cho da đầu. Ánh nắng Mặt Trời đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp vitamin D và các chức năng khác. Tuy nhiên, tiếp xúc lâu dài với ánh nắng Mặt Trời có thể gây ra những thay đổi trong tế bào và sợi da (sợi bã nhờn Sebaceous filaments, một cấu trúc tự nhiên của da gồm bã nhờn, tế bào chết, vi khuẩn giúp giữ ẩm) làm tăng nguy cơ dị ứng ánh nắng và ung thư da.