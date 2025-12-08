Động thái chưa từng có tiền lệ của cộng đồng người hâm mộ Kim Soo Hyun đang gây sự chú ý

Trong nỗ lực chưa từng có của một cộng đồng người hâm mộ nhằm bảo vệ một 'ngôi sao' đang gặp khủng hoảng, người hâm mộ của nam diễn viên Kim Soo Hyun đã thu hút sự chú ý đặc biệt với hành động ủng hộ anh.

Giữa lúc tranh cãi đang diễn ra giữa Kim Soo Hyun và gia đình tang quyến của nữ diễn viên Kim Sae Ron, cả hai bên đã đưa ra nhiều cáo buộc chống lại nhau. Kim Soo Hyun đã phải đối mặt với một số cáo buộc nghiêm trọng nhất, bao gồm cả cáo buộc anh đã cố gắng theo đuổi Kim Sae Ron, một cô gái trẻ hơn nhiều tuổi, khi cô còn là trẻ vị thành niên. Đại diện pháp lý của nam diễn viên đã bác bỏ các bằng chứng do gia đình Kim Sae Ron đưa ra và đã nhận được thêm thông tin được công bố cho công chúng để đáp trả.

Giữa lúc tranh cãi qua lại, người hâm mộ Kim Soo Hyun đã chung tay thành lập một trang web kiểm tra thông tin liên quan đến cuộc xung đột này. Được tạo ra dưới tên gọi “Kim Soo Hyun Hàn Quốc & Liên minh Người hâm mộ Toàn cầu”, trang web này đăng tổng quan về vụ tranh cãi, tóm tắt các điểm tranh cãi quan trọng và cập nhật về các thủ tục pháp lý. Trang dường như đã được ra mắt vào tháng trước.

Mặc dù sự thể hiện sự ủng hộ về mặt vật chất này dành cho Kim Soo Hyun là một trong những nỗ lực hiếm hoi, nhưng đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ ủng hộ anh, bất chấp những cáo buộc nhắm vào nam diễn viên. Vào tháng Năm, khi tranh cãi ngày càng leo thang, người hâm mộ của Kim đã đệ đơn khiếu nại hàng trăm cư dân mạng vì đã viết những bình luận ác ý về anh. Nhiều người hâm mộ ở châu Á và châu Âu cũng tự nguyện tổ chức các biển quảng cáo, yêu cầu sự thật được phơi bày. Trong khi đó, cuộc chiến pháp lý dân sự và hình sự giữa Kim Soo Hyun và gia đình Kim Sae Ron vẫn đang diễn ra.