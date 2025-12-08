'Taxi Driver 3' và Kim You Jung thống trị bảng xếp hạng

SVO - 'Taxi Driver 3' và Kim You Jung dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình và diễn viên được quan tâm nhất.

Taxi Driver 3 của SBS tiếp tục giữ vững ngôi vị phim truyền hình được bàn tán xôn xao nhất tuần của Good Data Corporation. Công ty này xác định thứ hạng mỗi tuần bằng cách thu thập dữ liệu từ các bài báo, bài đăng trên blog, cộng đồng trực tuyến, video và mạng xã hội về các bộ phim truyền hình đang phát sóng hoặc sắp phát sóng.

Ngoài việc Taxi Driver 3 đứng đầu danh sách những bộ phim truyền hình gây xôn xao nhất, ngôi sao Lee Je Hoon còn xếp thứ hai trong danh sách dàn diễn viên phim truyền hình gây xôn xao nhất tuần này. Vị trí số một trong danh sách diễn viên thuộc về Kim You Jung, nữ chính của Dear X của TVING, bộ phim giữ vững vị trí thứ ba trong danh sách phim truyền hình tuần này.

Typhoon Family của tvN vẫn giữ vững vị trí thứ hai trong danh sách phim truyền hình, và ngôi sao Lee Junho của 2PM đứng thứ sáu trong danh sách diễn viên tuần này. Trong khi đó, The Dream Life of Mr. Kim của JTBC và nam diễn viên Ryu Seung Ryong lần lượt giành vị trí thứ tư trong danh sách phim truyền hình và diễn viên.

The Manipulated của Disney+ đã vươn lên vị trí thứ năm trong danh sách phim truyền hình tuần này, với các ngôi sao Do Kyung Soo (D.O.) của EXO và Ji Chang Wook lần lượt xếp thứ ba và thứ chín trong danh sách diễn viên.

Dynamite Kiss của SBS đứng thứ sáu trong danh sách phim truyền hình tuần này, trong khi hai diễn viên chính Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin lần lượt đứng thứ năm và thứ tám trong danh sách diễn viên.

Phim Heroes Next Door của ENA vươn lên vị trí thứ bảy trong danh sách phim truyền hình, và ngôi sao Yoon Kye Sang cũng lọt vào danh sách diễn viên ở vị trí thứ bảy trong tuần này.

Phim Moon River của MBC đứng thứ tám trong danh sách phim truyền hình, với nữ chính Kim Se Jeong hoàn thành top 10 trong danh sách diễn viên.