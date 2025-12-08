Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Taxi Driver 3' và Kim You Jung thống trị bảng xếp hạng

Tuệ Nghi
SVO - 'Taxi Driver 3' và Kim You Jung dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình và diễn viên được quan tâm nhất.

Taxi Driver 3 của SBS tiếp tục giữ vững ngôi vị phim truyền hình được bàn tán xôn xao nhất tuần của Good Data Corporation. Công ty này xác định thứ hạng mỗi tuần bằng cách thu thập dữ liệu từ các bài báo, bài đăng trên blog, cộng đồng trực tuyến, video và mạng xã hội về các bộ phim truyền hình đang phát sóng hoặc sắp phát sóng.

lwooml-3f.jpg

Ngoài việc Taxi Driver 3 đứng đầu danh sách những bộ phim truyền hình gây xôn xao nhất, ngôi sao Lee Je Hoon còn xếp thứ hai trong danh sách dàn diễn viên phim truyền hình gây xôn xao nhất tuần này. Vị trí số một trong danh sách diễn viên thuộc về Kim You Jung, nữ chính của Dear X của TVING, bộ phim giữ vững vị trí thứ ba trong danh sách phim truyền hình tuần này.

oqxynz-3f.jpg

Typhoon Family của tvN vẫn giữ vững vị trí thứ hai trong danh sách phim truyền hình, và ngôi sao Lee Junho của 2PM đứng thứ sáu trong danh sách diễn viên tuần này. Trong khi đó, The Dream Life of Mr. Kim của JTBC và nam diễn viên Ryu Seung Ryong lần lượt giành vị trí thứ tư trong danh sách phim truyền hình và diễn viên.

jbo60y-3f.jpg

The Manipulated của Disney+ đã vươn lên vị trí thứ năm trong danh sách phim truyền hình tuần này, với các ngôi sao Do Kyung Soo (D.O.) của EXO và Ji Chang Wook lần lượt xếp thứ ba và thứ chín trong danh sách diễn viên.

5vkgwy-3f.jpg

Dynamite Kiss của SBS đứng thứ sáu trong danh sách phim truyền hình tuần này, trong khi hai diễn viên chính Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin lần lượt đứng thứ năm và thứ tám trong danh sách diễn viên.

Phim Heroes Next Door của ENA vươn lên vị trí thứ bảy trong danh sách phim truyền hình, và ngôi sao Yoon Kye Sang cũng lọt vào danh sách diễn viên ở vị trí thứ bảy trong tuần này.

dkdykp-3f.jpg

Phim Moon River của MBC đứng thứ tám trong danh sách phim truyền hình, với nữ chính Kim Se Jeong hoàn thành top 10 trong danh sách diễn viên.

Top 10 phim truyền hình gây sốt nhất tuần qua:

SBS- Taxi Driver 3

tvN- Typhoon Family

TVING- Dear X

JTBC- The Dream Life of Mr. Kim

Disney+ The Manipulated

SBS- Dynamite Kiss

ENA- Heroes Next Door

MBC- Moon River

tvN- Nice to Not Meet You

TV Chosun- No Next Life

Top 10 diễn viên phim truyền hình gây sốt nhất tuần qua:

Kim You Jung (Dear X)

Lee Je Hoon (Taxi Driver 3)

Doh Kyung Soo (The Manipulated)

Ryu Seung Ryong (The Dream Life of Mr. Kim)

Jang Ki Yong (Dynamite Kiss)

Lee Junho (Typhoon Family)

Yoon Kye Sang (Heroes Next Door)

Ahn Eun Jin (Dynamite Kiss)

Ji Chang Wook (The Manipulated)

Kim Se Jeong (Moon River)

Tuệ Nghi
