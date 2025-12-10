Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hành trình từ quán Café đến 'Tiếng hát hay Hà Nội' của chàng trai mê rock

Xuân Tiến
SVO - Vượt qua 15 thí sinh nặng ký, Nguyễn Hoàng Duy với phong cách rock bất ngờ giành được giải thưởng 'Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất' tại cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2025'.

Khi được xướng tên là "Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất", Nguyễn Hoàng Duy đã rất bất ngờ. Đến với Tiếng hát Hà Nội 2025, chàng sinh viên trường ĐH Thăng Long không xem trọng việc có đoạt giải hay không, mà chỉ muốn có những trải nghiệm cho nghề ca hát tương lai, bởi thực tế, phong cách rock mà Nguyễn Hoàng Duy theo đuổi vốn “kén” người nghe.

c91r4317.jpg
Nguyễn Hoàng Duy đạt giải "Thí sinh hát ca khúc về Hà Nội hay nhất".

Xuất hiện đầy ấn tượng trong đêm Chung kết, Nguyễn Hoàng Duy tạo được nét riêng cùng ca khúc Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ, một sáng tác của Trần Thắng và Trần Tuấn Long, với phong cách đầy nội lực. Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Duy tiếp tục chinh phục Ban giám khảo và khán giả bằng ca khúc Bài ca sông Hồng của cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập. Nam ca sĩ được đánh giá cao không chỉ ở giọng hát mà còn cả phong cách anh theo đuổi.

Ngay sau khi nhận được giải thưởng, Nguyễn Hoàng Duy chia sẻ: "Mình rất vui và hạnh phúc với kết quả đã đạt được. Lần đầu tham gia một cuộc thi lớn, mình có nhiều bỡ ngỡ, không quá lo lắng nhưng hồi hộp. Tuy đã làm hết sức nhưng nếu được thể hiện lại, mình có thể làm tốt hơn nữa".

Nguyễn Hoàng Duy cho biết, anh nghe và hát rock từ năm 2009, thể loại nhạc mạnh mẽ ngấm vào người lúc nào không hay. Ban đầu, gia đình khá lo lắng khi thấy Duy theo đuổi âm nhạc, do gia đình không có ai trong ngành: “Phải mất vài năm tôi mới thuyết phục được bố mẹ. Sau đó, mình thi vào trường ĐH Thăng Long, khoa Âm nhạc ứng dụng”.

c91r4431.jpg
Gia đình là chỗ dựa tinh thần cho Nguyễn Hoàng Duy theo đuổi âm nhạc.

Gia đình Duy cho biết, từ những năm THPT, Nguyễn Hoàng Duy đã bắt đầu đi hát rock tại những quán café và được nhiều người yêu thích. Từ một người không muốn con theo đuổi âm nhạc, bố mẹ đã bị thuyết phục bằng niềm đam mê thực sự của cậu con trai: “Duy không những thuyết phục mà mang cả sự đam mê để tâm sự, thuyết phục bố mẹ, chúng tôi rất thấu hiểu điều đó của con và hiện đang ủng hộ rất nhiệt tình". Trước khi theo học tại trường ĐH Thăng Long, Duy từng theo học 4 năm tại trường ĐH Kiến trúc và là chủ nhiệm CLB Rock của trường.

Tiếng hát Hà Nội 2025 khởi động từ tháng Mười Một, với hơn 900 thí sinh đăng ký tham gia. Sau vòng Sơ loại, Bán kết, 15 thí sinh xuất sắc nhất thuộc ba dòng nhạc: Dân gian, Thính phòng và Nhạc nhẹ đã bước vào Chung kết. Ban giám khảo gồm nhiều tên tuổi nổi bật trong ngành âm nhạc như: NSND Quang Vinh, Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Tấn Minh, NSND Quốc Hưng, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ... và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Mỗi thí sinh trình bày hai ca khúc, một trong số đó phải là bài hát về Hà Nội. Điều này tạo ra những màn trình diễn đa dạng, mang đậm cảm xúc về Thủ đô và tình yêu âm nhạc. Các thí sinh đã thể hiện không chỉ kỹ năng hát mà còn khả năng xây dựng hình ảnh và phong cách riêng, đặc biệt là qua việc sáng tạo trong lựa chọn bài hát và thể loại âm nhạc. Thí sinh Đào Lê Phương Chi đã tỏa sáng giành giải Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025 với các ca khúc Sông Dakrong mùa Xuân vềNgười Hà Nội. Cuộc thi còn có 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, giải Nhất phong cách Thính phòng được trao cho thí sinh Nguyễn Phương Anh, giải Nhất phong cách nhạc nhẹ thuộc về Nguyễn Thụy Hải Anh. Năm nay, cuộc thi không tìm được thí sinh giải Nhất ở phong cách Dân gian.

Xuân Tiến
#Tiếng hát Hà Nội #nhạc Rock #Nguyễn Hoàng Duy #Âm nhạc kết nối

