Một ngày làm việc của nhóm thiện nguyện

SVO - Giữa cái lạnh đặc trưng của mùa đông Bắc Bộ, tại Hà Nội, dự án thiện nguyện “Chung tay cho mùa đông thêm ấm” lại bắt đầu một hành trình mới hướng về những đồng bào nghèo vùng cao. Từ những bao gạo, thùng mì đến chăn màn, quần áo ấm được phân loại cẩn thận, mỗi thành viên là một cánh tay chung sức chung lòng để chuẩn bị cho chuyến đi đầy ý nghĩa, không ồn ào phô trương, họ tin vào một giá trị giản dị mà mạnh mẽ "Trao yêu thương bằng sự tử tế".

Chung Tay trong chiến dịch chuẩn bị

Ngay từ các buổi sáng, các thành viên dự án Chung Tay đã bắt đầu tất bật để thực hiện các công việc được phân công. Mọi người trong nhóm sau thời gian gom đồ sẽ tập trung đồ về một điểm. Cũng nhờ kinh nghiệm từ các dự án trước, với quần áo, nhóm sẽ nhờ người ủng hộ lọc sẵn ở nhà, điều đó giúp nhóm khi sàng lọc lại và chuẩn bị rất thuận tiện và tiết kiệm được thời gian. Còn món đồ khác, gạo thì được để riêng đóng thành túi 10kg, chăn được bọc kín túi nilon để chỗ khô rào; mỳ tôm, bánh kẹo, đồ dùng học tập được phân loại riêng thành từng phần. Khi quà được đóng xong, nhóm rà soát lại một lượt, đảm bảo không có thiếu sót nào sẽ được đóng gọn vào bao lớn hoặc thùng, có ghi chú rõ để tránh nhầm lẫn. Mọi thứ cứ như vậy, được thực hiện một cách thống nhất theo quy trình bằng đôi tay của những người đầy tâm huyết.

Một ngày làm việc của Chung Tay là như vậy, diễn ra không ồn ào, không phô trương, nhưng đầy sự nhân văn và trách nhiệm.

Hành trình của sự yêu thương

Nhắc đến các dự án thiện nguyện của Chung Tay, các thành viên đều có chung một tinh thần: “Nơi nào càng nghèo, càng khó thì càng cần phải Chung Tay”. Những chuyến đi của nhóm luôn gắn với nhiều thử thách khắc nghiệt. Từ thời tiết cực đoan, mưa gió đường trơn trượt sạt lở, cho đến quãng đường dài, nhiều đoạn dốc cao, có khi phải vào sâu trong lòng núi trên những đoạn đường mòn chỉ có thể đi bộ hoặc nhờ xe máy người bản xứ mới đi được. Có ngày, cả nhóm cùng người địa phương phải mất nhiều giờ chỉ để chuyển từng món đồ lên núi vì xe tải không thể vào sâu hơn.

Có người từng góp ý, sao không cho tập kết ở trung tâm xã cho đỡ phải vào vất vả. Nhóm trả lời rằng, “đã từng nghĩ như vậy, nhưng đặc thù địa hình ở những vùng sâu vùng xa này, triền núi này có vài nhà, triền núi kia có mấy hộ, họ phần lớn phải đi bộ, 5 - 6 km đường mòn trên núi có thể mất đến 2 - 3 giờ đồng hồ đi bộ, nên nếu chúng tôi phát ở trung tâm xã, sẽ có nhiều người không thể đến, do vậy chúng tôi không ngại khó, chỉ ngại bà con không thể đến nhận".

Khi vượt qua những thử thách đó, khi những món quà, tấm lòng từ miền xuôi gửi gắm lên được trao đến tận tay đồng bào, khi một em nhỏ ôm chặt chiếc cặp sách hớn hở chạy ra khoe các bạn. Khi những người phụ nữ vui cười ướm thử những bộ quần áo giày dép cho con nhỏ, khi những sự hân hoan hiện lên trên mặt từ các cụ già đang nhận gạo, những ánh nhìn thân thiện, những gương mặt còn vương nụ cười ấm áp ấy, đó như một lời cảm ơn sâu tận trái tim.

Quan niệm của Chung Tay về thiện nguyện và giới trẻ

Trưởng dự án chia sẻ rằng: "Thiện nguyện đơn giản chính là hành động giúp đỡ cộng đồng, không quan trọng lớn nhỏ. Còn dự án Chung Tay không phải là một câu lạc bộ cố định, mà là một môi trường tập thể, nơi mà mọi trái tim thiện nguyện, mọi cánh tay nhiệt huyết để có thể đến, có thể kết nối cùng nhau, cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng người nghèo”. Ngoài mục tiêu đó, Chung Tay hy vọng sẽ lan tỏa tinh thần thiện nguyện, là chất xúc tác để thắp lên ngọn lửa thiện tâm từ cộng đồng, mà trong đó trọng tâm là giới trẻ, những con người đầy nhiệt huyết và năng động.

Chính vì vậy, trong các chiến dịch từ thiện của dự án, các bạn trẻ luôn chiếm ít nhất 50% số thành viên tham gia. Nhóm luôn truyền tải thông điệp đến các bạn trẻ rằng: Giúp đỡ cộng đồng không cần phải đợi đến khi ta “đủ lớn”, “đủ giỏi”, hay phải giàu có, chỉ cần bạn có một trái tim biết quan tâm, thì không quan trọng tuổi tác bao nhiêu, bạn đã có thể tạo nên giá trị. Hãy bắt đầu ngay khi có thể dù là việc nhỏ. Dù hành động nhỏ hay lớn, mỗi việc làm tử tế của chúng ta đều có thể tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Khi bạn sẵn sàng chia sẻ thời gian, sức lực, kiến thức hay một chút tài chính, thậm chí là đồ dùng đã qua sử dụng của mình, bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tạo cơ hội để chính mình trưởng thành.

Dự án “Chung Tay cho mùa đông thêm ấm” được tổ chức hai lần một năm từ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch. Dự án mong muốn được sự chung tay góp sức của cộng đồng, nhất là các bạn trẻ, các sinh viên và cựu sinh viên năng động và đầy nhiệt huyết. Dự án cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hỗ trợ các dự án thiện nguyện mới được thành lập, miễn sao chung tay góp sức cho phong trào thiện nguyện ngày càng phát triển và lớn mạnh để cùng phát huy tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” truyền thống của ông cha ta.