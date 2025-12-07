Diễn đàn SF25 khai mạc tại Trường Đại học Thủy lợi, kết nối nghiên cứu trẻ với doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng

SVO - Sáng 7/12, Diễn đàn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2025 (SF25) chính thức diễn ra tại Trường Đại học Thủy lợi, quy tụ hơn 300 sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu trẻ, cùng gần 20 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực năng lượng, điện - điện tử, tự động hóa và công nghiệp sản xuất.

Diễn đàn SF25 năm nay mang chủ đề “Energy and Applications for NetZero”, tập trung vào việc thúc đẩy các nghiên cứu khoa học trẻ trong lĩnh vực năng lượng. Ngoài ra, cũng nhấn mạnh vai trò của sinh viên và giảng viên trẻ trong việc đề xuất các giải pháp khoa học - công nghệ phục vụ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2020 với sự đồng hành của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ). Năm 2025 là lần thứ sáu diễn đàn được tổ chức, Trường Đại học Thủy lợi là đơn vị đăng cai.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi phát biểu khai mạc Diễn đàn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2025 (SF 2025)

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, nhấn mạnh rằng: “Diễn đàn Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2025 tại Trường Đại học Thủy lợi là môi trường lý tưởng để sinh viên thể hiện năng năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu, khả năng hợp tác quốc tế và tư duy đổi mới sáng tạo”. Tại sự kiện này, ông kỳ vọng sinh viên các trường sẽ mạnh dạn chia sẻ những ý tưởng mới, tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, chủ động tiếp cận thị trường lao động chất lượng cao và đặc biệt là đóng góp các sáng kiến hướng tới mục tiêu NetZero của Việt Nam.

Toàn cảnh phiên khai mạc SF25

Theo Ban tổ chức, SF25 ghi nhận hơn 100 bài báo khoa học đến từ các trường đại học kỹ thuật trên cả nước. Tất cả các công trình đều được phản biện độc lập trước khi trình bày tại hội đồng chuyên môn. Những nghiên cứu xuất sắc nhất sẽ được xuất bản trong kỷ yếu có mã ISBN và đồng thời được giới thiệu trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Các trường Đại học Kỹ thuật.

7 trường đại học ký kết biên bản công nhận Đại học Huế trở thành đơn vị chính thức của Student Forum từ năm 2025.

Năm nay đánh dấu sự gia nhập của Đại học Huế - trung tâm đào tạo và nghiên cứu đa ngành hàng đầu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Với sự tương đồng trong khát vọng ươm mầm tài năng trẻ, Đại học Huế trở thành đơn vị đồng tổ chức chính thức của Student Forum từ kỳ này, mở rộng “ngôi nhà chung” của cộng đồng sinh viên nghiên cứu khoa học.

Trong khuôn khổ diễn đàn, JobFair 2025 là một trong những điểm nhấn nổi bật của SF25. Sự kiện năm nay có gần 20 doanh nghiệp tham gia, mang tới nhu cầu tuyển dụng cụ thể như kỹ sư thi công điện mặt trời, kỹ sư kỹ thuật điện - tự động hóa, kỹ sư vận hành - bảo trì nhà máy điện, kỹ sư cơ khí chế tạo, kỹ sư cơ điện, kỹ thuật viên an toàn lao động và thực tập sinh kỹ thuật.

Sự kiện thu hút hơn 300 sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu trẻ tham dự tại Trường Đại học Thủy lợi.

Khu vực trưng bày doanh nghiệp và gian hàng việc làm được bố trí theo mô hình mở, cho phép sinh viên trực tiếp trao đổi thông tin, đặt câu hỏi và tìm hiểu sâu hơn về các yêu cầu tuyển dụng, về xu hướng công nghệ cũng như về lộ trình nghề nghiệp phù hợp với năng lực. Mô hình này giúp kết nối ba thành tố quan trọng: cơ sở đào tạo đại học, doanh nghiệp và người học.

Hoạt động của diễn đàn diễn ra liên tục qua ba phần chính: phiên khai mạc và toàn thể vào buổi sáng; các phiên báo cáo tại nhiều hội đồng chuyên môn trong ngày; và lễ trao giải - bế mạc vào buổi tối. Tại đây, ban tổ chức sẽ vinh danh các nhóm nghiên cứu xuất sắc và công bố đơn vị sẽ đăng cai Diễn đàn SF2026.

Đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm sau chương trình, ghi lại khoảnh khắc kết nối và hợp tác tại Diễn đàn SF25.

Đại diện Trường Đại học Thủy lợi cho biết SF25 không chỉ là hoạt động học thuật đơn thuần, mà còn là mô hình gắn kết giữa nghiên cứu - đào tạo - doanh nghiệp. Thông qua việc giới thiệu nghiên cứu, chia sẻ tri thức, tiếp cận công nghệ mới và mở rộng cơ hội việc làm, diễn đàn góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.