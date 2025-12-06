PNJ và chiến lược dẫn dắt kinh tế lifestyle tại TPHCM

Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ nhấn mạnh, TPHCM đang bước vào giai đoạn bùng nổ của kinh tế lifestyle. Theo đó, TPHCM hội tụ các điều kiện đặc thù như quy mô dân số lớn, văn hóa cởi mở, mức chi tiêu cao cho các hoạt động gắn với phong cách sống, cùng đội ngũ nhân lực sáng tạo mạnh mẽ trong các lĩnh vực thiết kế, tiếp thị, nghệ thuật, tổ chức sự kiện… Đây là nền tảng để hình thành các sản phẩm dịch vụ đề cao trải nghiệm và giá trị cảm xúc.

Với PNJ không chỉ tập trung vào đặc tính vật lý của trang sức như trước đây, mà chuyển hướng mạnh sang chiến lược xây dựng trải nghiệm và phong cách sống cho khách hàng. PNJ đầu tư dài hạn vào năng lực thiết kế, phát triển bộ sưu tập theo chủ đề, câu chuyện văn hóa và xu hướng thẩm mỹ quốc tế, đồng thời nâng cấp không gian mua sắm, dịch vụ tư vấn và truyền thông thương hiệu.

Theo ông Thông, mỗi sản phẩm của PNJ phải mang một giá trị vô hình, giúp khách hàng cảm nhận sự kết nối về cảm xúc. Đây chính là yếu tố tạo nên sức hút của PNJ với thế hệ trẻ – nhóm tiêu dùng đề cao cá tính và phong cách sống. Ông Thông cho rằng, để kinh tế lifestyle phát triển bền vững, TPHCM cần định hình “chất riêng” để tránh phát triển dàn trải và trùng lặp với các đô thị như Seoul, Milan hay Paris.