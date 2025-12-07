Triển lãm “RE:IMAGINE – Vì một Việt Nam tươi đẹp hơn” quy tụ hơn 100 tác phẩm kết nối di sản và sáng tạo trẻ

SVO - Show It NOW 2025 – sân chơi sáng tạo dành cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật – đã chính thức khép lại, song sức lan tỏa của cuộc thi vẫn được nối dài qua triển lãm “RE:IMAGINE – Vì một Việt Nam tươi đẹp hơn”, đang diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 8.12.2025, mang đến cho công chúng cơ hội hiếm có để tiếp cận hơn 100 tác phẩm đa dạng, độc đáo, được tuyển chọn từ hàng ngàn bài dự thi trên cả nước.

Triển lãm “RE:IMAGINE – Vì một Việt Nam tươi đẹp hơn” trưng bày hơn 100 tác phẩm được tuyển chọn từ hàng ngàn bài dự thi trên cả nước.

Lấy cảm hứng từ di sản và bản sắc dân tộc, các tác phẩm trưng bày thể hiện nhiều cách tiếp cận mới mẻ của thế hệ trẻ trong việc tái hiện giá trị văn hoá, chuyển ngữ truyền thống vào đời sống hiện đại và đề xuất những góc nhìn tiên phong về tương lai. Từ thông điệp bảo tồn di sản, nâng niu ký ức đến khát vọng kiến tạo một Việt Nam năng động, bền vững, mỗi tác phẩm đều chứa đựng câu chuyện sáng tạo riêng, phản ánh suy tư và trách nhiệm của người trẻ trước những vấn đề của xã hội đương đại.

Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch tập đoàn Le Bros, Đại sứ cuộc thi chia sẻ tại triển lãm.

Điểm nhấn của năm nay là lần đầu tiên triển lãm của Show It NOW được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật – 22 Hàng Buồm, trước đây là hội quán Quảng Đông, một trong những thiết chế văn hoá lâu đời tại khu phố cổ Hà Nội. Không gian di sản hơn 400 năm tuổi mang đến bối cảnh đặc biệt, giúp các tác phẩm nghệ thuật đương đại như được “đối thoại” với lịch sử, tạo nên trải nghiệm thưởng lãm sâu sắc, nơi truyền thống và hiện đại hoà quyện trong cùng một dòng chảy.

Những sáng tạo trẻ truyền tải góc nhìn mới mẻ về di sản và bản sắc dân tộc, kết nối truyền thống với hơi thở hiện đại.

Ban tổ chức Show It NOW 2025 chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà sáng tạo trẻ tham gia triển lãm RE:IMAGINE – Vì một Việt Nam tươi đẹp hơn.

Trong những gian nhà cổ, các tác phẩm của Show It NOW 2025 hiện lên như những “điểm sáng” dẫn dắt người xem bước vào một thế giới hình ảnh và ý tưởng mới, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày thành quả sáng tạo của người trẻ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, tái tạo và phát huy giá trị văn hoá trong bối cảnh xã hội đang thay đổi từng ngày.

Triển lãm mang đến hành trình khám phá những câu chuyện văn hoá được tái hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng của thế hệ trẻ.

Khách tham quan được tiếp cận những cách diễn giải độc đáo về ký ức, di sản và cội nguồn qua góc nhìn nghệ thuật mới.

Chỉ còn ngày cuối cùng trước khi triển lãm chính thức khép lại. Khán giả yêu nghệ thuật đến hãy thưởng lãm để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận những tác phẩm xuất sắc nhất của Show It NOW 2025. Đây là nơi hội tụ tinh thần sáng tạo, trí tưởng tượng và khát vọng kiến tạo “một Việt Nam tươi đẹp hơn” của thế hệ trẻ hôm nay.

Các tác phẩm tại RE:IMAGINE phản ánh suy tư của người trẻ trước hiện thực xã hội và khát vọng kiến tạo một tương lai bền vững.

Triển lãm mở ra không gian thưởng lãm đa chiều, nơi tinh thần sáng tạo hội tụ nhằm hướng đến một Việt Nam năng động và tươi đẹp hơn.

(Ảnh: BTC)