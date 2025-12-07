Triển lãm “RE:IMAGINE – Vì một Việt Nam tươi đẹp hơn” quy tụ hơn 100 tác phẩm kết nối di sản và sáng tạo trẻ

Lấy cảm hứng từ di sản và bản sắc dân tộc, các tác phẩm trưng bày thể hiện nhiều cách tiếp cận mới mẻ của thế hệ trẻ trong việc tái hiện giá trị văn hoá, chuyển ngữ truyền thống vào đời sống hiện đại và đề xuất những góc nhìn tiên phong về tương lai. Từ thông điệp bảo tồn di sản, nâng niu ký ức đến khát vọng kiến tạo một Việt Nam năng động, bền vững, mỗi tác phẩm đều chứa đựng câu chuyện sáng tạo riêng, phản ánh suy tư và trách nhiệm của người trẻ trước những vấn đề của xã hội đương đại.
Điểm nhấn của năm nay là lần đầu tiên triển lãm của Show It NOW được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật – 22 Hàng Buồm, trước đây là hội quán Quảng Đông, một trong những thiết chế văn hoá lâu đời tại khu phố cổ Hà Nội. Không gian di sản hơn 400 năm tuổi mang đến bối cảnh đặc biệt, giúp các tác phẩm nghệ thuật đương đại như được “đối thoại” với lịch sử, tạo nên trải nghiệm thưởng lãm sâu sắc, nơi truyền thống và hiện đại hoà quyện trong cùng một dòng chảy.
Trong những gian nhà cổ, các tác phẩm của Show It NOW 2025 hiện lên như những “điểm sáng” dẫn dắt người xem bước vào một thế giới hình ảnh và ý tưởng mới, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày thành quả sáng tạo của người trẻ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, tái tạo và phát huy giá trị văn hoá trong bối cảnh xã hội đang thay đổi từng ngày.
Chỉ còn ngày cuối cùng trước khi triển lãm chính thức khép lại. Khán giả yêu nghệ thuật đến hãy thưởng lãm để không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận những tác phẩm xuất sắc nhất của Show It NOW 2025. Đây là nơi hội tụ tinh thần sáng tạo, trí tưởng tượng và khát vọng kiến tạo “một Việt Nam tươi đẹp hơn” của thế hệ trẻ hôm nay.
(Ảnh: BTC)