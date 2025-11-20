Bạn trẻ TP. HCM hào hứng với triển lãm ‘Nghệ thuật sơn mài – Kết nối di sản Việt’

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) tổ chức khai mạc triển lãm “Nghệ thuật sơn mài - Kết nối di sản Việt”, trưng bày nhiều tác phẩm sơn mài của các nghệ nhân thuộc Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc TP. HCM và giảng viên nhà trường.

Sự kiện do Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng phối hợp với khoa Văn hoá học của nhà trường và Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc TP. HCM tổ chức, với thông điệp giữ gìn và lan tỏa giá trị truyền thống của dòng tranh sơn mài đến sinh viên và những người yêu nghệ thuật.

Giới thiệu sơn mài đến người trẻ

Triển lãm “Nghệ thuật sơn mài - Kết nối di sản Việt” giới thiệu những tác phẩm sơn mài tiêu biểu của làng nghề truyền thống Tương Bình Hiệp, được Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc TP. HCM tuyển chọn. Triển lãm giới thiệu 123 hiện vật, gồm 107 hiện vật từ các họa sĩ, nghệ nhân và xưởng chế tác thuộc Hiệp hội, cùng 16 hiện vật từ giảng viên nhà trường và các nhà sưu tập.

Tham dự lễ khai mạc triển lãm, có GS. TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Nhà trường; Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Linh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc TP. HCM, TS Bùi Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng; cùng các thầy cô, học viên Sau đại học và hàng trăm sinh viên nhà trường.

Phát biểu khai mạc triển lãm, TS Bùi Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Triển lãm diễn ra với mong muốn mang đến cho người xem một góc nhìn sinh động về nghệ thuật sơn mài - một loại hình mỹ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, được hình thành qua nhiều thế kỷ và không ngừng phát triển”.

Triển lãm chính thức khai mạc tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM.

Đồng thời, bà Hằng cho rằng, triển lãm không chỉ tập trung vào giá trị nghệ thuật, mà còn nhấn mạnh vai trò của di sản sơn mài trong đời sống đương đại. Đây là cơ hội để giảng viên, sinh viên và công chúng tiếp xúc trực tiếp với các tác phẩm, hiểu hơn về kỹ thuật chế tác, lịch sử hình thành, cũng như sự chuyển mình của làng nghề truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

Nghề sơn mài Việt Nam, đặc biệt là sơn mài Tương Bình Hiệp đã tồn tại hơn 300 năm thăng trầm. Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Linh cho biết: “Nhìn những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm ngày hôm nay, chúng tôi cảm nhận được những tác phẩm sơn mài không chỉ sống trong quá khứ mà còn hiện diện sống động trong sự quan tâm của cộng đồng, người trẻ và đặc biệt là sinh viên nhà trường”.

Kết thúc phần trao thư cảm ơn của Ban tổ chức đến Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc TP. HCM, nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm “Nghệ thuật sơn mài - Kết nối di sản Việt” được tiến hành bởi các nghệ nhân của Hiệp hội, đại diện nhà trường và Ban Tổ chức, đánh dấu triển lãm chính thức mở cửa.

Cho người trẻ hiểu thêm về sơn mài

Mở đầu buổi tham quan, hoạ sĩ Nguyễn Văn Quý giới thiệu các tác phẩm tranh sơn mài của ông được thực hiện bằng sơn pha truyền thống. Nói về bức tranh “Trọ” - tác phẩm đoạt Giải B Hội Mỹ thuật TP. HCM năm 2022, ông muốn gửi gắm thông điệp mỗi chúng ta cần phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, dù vẫn còn nhiều khó khăn, bộn bề.

Bức tranh “Phóng sinh” gợi giá trị nhân văn về ý nghĩa thật sự của điều thiện qua phóng sinh - việc làm tốt đẹp nhưng dần bị lạm dụng, biến tướng. Còn qua bức tranh “Sinh tồn”, hoạ sĩ muốn nhắn nhủ về việc bảo vệ môi trường giữa thời đại công nghiệp hiện nay.

Về ý tưởng các bức tranh, hoạ sĩ Nguyễn Văn Quý chia sẻ, ông lấy cảm hứng từ những vấn đề xã hội xung quanh. “Qua các tác phẩm, tôi mong muốn các bạn sinh viên đối xử với cuộc sống nhân văn, nhân ái. Và như thế, xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”, hoạ sĩ bộc bạch.

Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Linh chia sẻ với GS. TS Ngô Thị Phương Lan và sinh viên về một số sản phẩm làm bằng tranh sơn mài.

Một số bức tranh khác được giới thiệu trong triển lãm có thể kể đến như “Quà của biển”, “Góc quê”... Ngoài ra, Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Linh còn trình bày các tác phẩm của Xưởng sơn mài Cảnh An, Xưởng sơn mài Thành Lễ, tranh sơn mài khảm vỏ trứng...

Lâm Quang Trung (khoa Lịch sử và Quan hệ quốc tế), một trong những khách tham quan, chia sẻ: “Mình cảm thấy rất ấn tượng vì các nghệ nhân có thể điêu khắc các bức tranh phong phú và đặc sắc”. Biết đến sự kiện qua mạng xã hội, Huỳnh Hồ Hoàng Kim (khoa Ngữ văn Anh) cho rằng: “Mình nghĩ, sự kiện sẽ góp phần giúp người trẻ hiểu thêm về làng nghề sơn mài cũng như quá trình hình thành một bức tranh sơn mài”.

Sau sự kiện, Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Linh bày tỏ mong muốn được hợp tác với nhiều trường đại học và các địa phương tổ chức triển lãm để giới thiệu nghệ thuật tranh sơn mài nói riêng và văn hoá truyền thống nói chung. “Thế hệ cũ đã lớn tuổi cần sự tiếp nối, và sinh viên là nguồn lực lớn nhất để có thể hiểu và tiếp nối, vừa gìn giữ, vừa phát triển”, ông khẳng định.

Triển lãm mở cửa tham quan tự do đến ngày 5/12.