Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Thế Giới Di Động mở sự kiện trải nghiệm sản phẩm AI

P.V

Ngày 6 – 7/12, Thế Giới Di Động đã tổ chức sự kiện trải nghiệm các sản phẩm công nghệ AI, thu hút đông đảo người dùng quan tâm đến xu hướng công nghệ đang định hình tương lai. Sự kiện mang đến cơ hội tiếp cận loạt thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến từ các thương hiệu hàng đầu như Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, HP, Asus, Dell…

z7301342794815-e69b237a58f2052f7c93a511d97bf92f.jpg

Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp thử các tính năng AI mới nhất trên điện thoại, laptop và nhiều phụ kiện thông minh. Các thiết bị được tích hợp trợ lý ảo, công cụ tóm tắt tài liệu, xử lý dữ liệu nhanh, cá nhân hóa nội dung và nâng cấp trải nghiệm bảo mật. Ở mảng giải trí, camera AI tối ưu hình ảnh, chế độ âm thanh thông minh và gợi ý nội dung theo sở thích được nhiều người dùng quan tâm.

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, khách tham dự còn được tham gia nhiều hoạt động tương tác như mua hàng giá sốc, rút thăm trúng thưởng và workshop chuyên đề, tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện.

Ông Phùng Ngọc Tuyên, Giám đốc phát triển kinh doanh ngành hàng Viễn thông di động của Thế Giới Di Động cho biết: “AI đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống công nghệ hiện nay. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ giúp người dùng hiểu rõ giá trị thực tiễn của AI và lựa chọn được những sản phẩm đồng hành hiệu quả trong học tập, công việc và giải trí”.

Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định nỗ lực của Thế Giới Di Động trong việc đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

P.V
#công nghệ AI #Thế Giới Di Động #sự kiện công nghệ #trải nghiệm AI

Cùng chuyên mục