Thế Giới Di Động mở sự kiện trải nghiệm sản phẩm AI

Ngày 6 – 7/12, Thế Giới Di Động đã tổ chức sự kiện trải nghiệm các sản phẩm công nghệ AI, thu hút đông đảo người dùng quan tâm đến xu hướng công nghệ đang định hình tương lai. Sự kiện mang đến cơ hội tiếp cận loạt thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến từ các thương hiệu hàng đầu như Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, HP, Asus, Dell…

Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp thử các tính năng AI mới nhất trên điện thoại, laptop và nhiều phụ kiện thông minh. Các thiết bị được tích hợp trợ lý ảo, công cụ tóm tắt tài liệu, xử lý dữ liệu nhanh, cá nhân hóa nội dung và nâng cấp trải nghiệm bảo mật. Ở mảng giải trí, camera AI tối ưu hình ảnh, chế độ âm thanh thông minh và gợi ý nội dung theo sở thích được nhiều người dùng quan tâm.

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, khách tham dự còn được tham gia nhiều hoạt động tương tác như mua hàng giá sốc, rút thăm trúng thưởng và workshop chuyên đề, tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện.

Ông Phùng Ngọc Tuyên, Giám đốc phát triển kinh doanh ngành hàng Viễn thông di động của Thế Giới Di Động cho biết: “AI đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống công nghệ hiện nay. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ giúp người dùng hiểu rõ giá trị thực tiễn của AI và lựa chọn được những sản phẩm đồng hành hiệu quả trong học tập, công việc và giải trí”.

Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định nỗ lực của Thế Giới Di Động trong việc đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.