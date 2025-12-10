Sinh viên HUSC ‘phản ứng nhanh’ hỗ trợ cộng đồng

SVO - Đội Phản Ứng Nhanh thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (PUN HUSC) là một trong những lực lượng xung kích quan trọng trong các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp. Trải qua hơn 3 năm hoạt động, Đội luôn xuất hiện ở tuyến đầu từ hỗ trợ sinh viên trong trường đến sẻ chia khó khăn với cộng đồng.

Xuất hiện kịp thời

Những ngày nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường của thành phố Huế bị chia cắt, không ít sinh viên rơi vào tình trạng kẹt lại trong ký túc xá hoặc phải tìm chỗ trú tạm tại trường. PUN HUSC đã trực thường xuyên tại trường để hỗ trợ kịp thời cho sinh viên.

Các thành viên của PUN HUSC đội mưa mang từng phần thức ăn, nước uống đến với sinh viên.

Đội cùng Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường chuẩn bị các phòng tạm trú khô ráo, hỗ trợ nước uống, mì tôm, bánh mì, sữa và nhu yếu phẩm cho sinh viên không thể về nhà. Nhiều bạn gặp khó khăn, không kịp xoay xở trong mưa lụt cũng được các thành viên đội hướng dẫn, tránh các điểm ngập sâu để vào trường an toàn. Chính sự có mặt kịp thời ấy đã giúp nhiều sinh viên yên tâm hơn giữa lúc mưa lớn kéo dài.

Hỗ trợ thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cho sinh viên ở lại Trường do không thể về nhà giữa lúc nhiều tuyến đường bị chia cắt bởi nước lớn.

Khi nước rút, Đội lại nhanh chóng trở thành lực lượng tiên phong, bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh, thu gom bùn đất, phun khử khuẩn và hỗ trợ khôi phục môi trường học tập. Những bước chân tình nguyện mang theo sức trẻ không ngại vất vả, góp phần đưa trường lớp sớm hoạt động bình thường sau lũ. Nguyễn Văn Tiến Đạt - sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, thành viên của PUN HUSC cho biết động lực để tham gia Đội chính là mong muốn rèn luyện bản thân và đóng góp cho cộng đồng: “Điều khiến mình tham gia PUN HUSC là muốn thay đổi bản thân theo hướng tự tin và có nhiều trải nghiệm hơn khi tham gia các hoạt động hỗ trợ. Mình hy vọng có thể góp phần nhỏ bé hỗ trợ cộng đồng. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để mình tìm kiếm những người bạn mới và mở rộng mối quan hệ”.

Tiến Đạt đội mưa mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ sinh viên trong những ngày mưa lũ.

Đạt chia sẻ rằng những ngày mưa lũ vừa qua là trải nghiệm khó quên, đặc biệt là khoảnh khắc cùng Đội mang từng phần lương thực đến cho các bạn sinh viên lên trường tạm trú. “Khoảnh khắc khiến mình nhớ nhất là lúc đi tiếp lương thực cho các bạn sinh viên. Khi cùng Đội hỗ trợ Nhà trường, mình cảm thấy vô cùng tự hào vì những gì mình đã làm trong hôm đó”, cậu bạn tâm sự.

Dọn vệ sinh, khử khuẩn trường học ngay sau khi nước rút.

Không chỉ dừng lại ở phản ứng nhanh trong thiên tai, Đội còn tổ chức, tham gia, hỗ trợ các hoạt động lan tỏa yêu thương, mang quà và niềm vui đến cho trẻ em và người dân khó khăn tại các vùng ven của thành phố Huế.

Mang “yêu thương” trao tận tay bà con vùng lũ

Vừa qua, khi đợt lũ lịch sử ập xuống Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, PUN HUSC nhanh chóng trở thành điểm tiếp nhận hỗ trợ từ cộng đồng. Các thành viên trong Đội đã cùng Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phân loại, đóng gói, vận chuyển từng bao gạo, thùng mì, kiện sữa, áo quần, sách vở… để gửi đến người dân bị ảnh hưởng.

Những ngày qua, nguồn lực mà Nhà trường và cộng đồng chung tay đóng góp gần 67 triệu đồng tiền mặt, 1.850 kg gạo, cùng hàng loạt nhu yếu phẩm, sách vở, chăn màn, áo quần… được gửi gắm đến bà con vùng lũ bằng tất cả tấm lòng. PUN HUSC hỗ trợ phân loại và vận chuyển, đảm bảo công tác điều phối diễn ra nhanh chóng và kịp thời.

Những phần quà được sinh viên vận chuyển cẩn thận.

Vào sáng 02/12, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã trực tiếp lên đường đến phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Chuyến đi mang theo không khí ấm áp và tinh thần “tương thân tương ái” từ tập thể Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và các mạnh thường quân đã đồng hành cùng Nhà trường trong suốt những ngày qua.

Những món quà được trao đến với các em học sinh.

Tại địa phương, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với chính quyền Khu phố Năm Bình 1 để trao tận tay bà con 159 suất quà. Ngoài ra, đoàn cũng trao gần 500 lốc vở do Trường TH-THCS-THPT FPT Huế, Hội PUN 75 Huế và các mạnh thường quân hỗ trợ đến Trường Tiểu học Hoà Thịnh, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Trường Mầm non Hoà Vinh.

Sự góp mặt của PUN HUSC trong mọi hoạt động, từ công tác cứu trợ, hậu cần đến chăm lo đời sống sinh viên đã thể hiện vai trò của lực lượng trẻ nhiệt huyết “Nơi nào cần, có sinh viên HUSC; nơi nào khó, có HUSC chung tay”.

Lực lượng phản ứng nhanh trong mọi tình huống cần sự hỗ trợ và chung tay

Anh Nguyễn Tường Du - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Đại học Huế, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho biết: “Phát huy tinh thần tiên phong, xung kích của tổ chức Hội Sinh viên trong việc đồng hành cùng hội viên, sinh viên và chung tay hỗ trợ cộng đồng, đồng thời học tập mô hình của Hội Phản ứng nhanh thành phố Huế PUN 75, Hội Sinh viên Trường đã xây dựng đề án và lựa chọn những cá nhân chủ chốt trong Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường cùng các thành viên tiêu biểu, tích cực để tham gia Ban Điều hành Đội.

Anh Nguyễn Tường Du cùng PUN HUSC tham gia hỗ trợ và trao quà đến tận tay người dân vùng lũ.

Trải qua hơn 3 năm thành lập và hoạt động, PUN HUSC từng bước khẳng định vị thế của một lực lượng tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng từ Chủ nhật xanh, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đến nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Trong các đợt lụt bão, các thành viên của Đội luôn có mặt tại những “điểm nóng” để hỗ trợ sinh viên di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, chuẩn bị chỗ ở và bữa ăn cho sinh viên tránh lụt tại Trường, đồng thời hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai…

Dù PUN HUSC mới thành lập và số lượng thành viên chưa nhiều, trong đó lực lượng nữ chiếm tỷ lệ lớn nên gặp không ít khó khăn khi triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần xung kích của sinh viên Trường Đại học Khoa học nói riêng và sinh viên Đại học Huế nói chung, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Nhà trường và sự đồng hành sát sao của Đoàn - Hội các cấp, PUN HUSC luôn sẵn sàng có mặt kịp thời, xứng đáng là lực lượng phản ứng nhanh trong mọi tình huống cần sự hỗ trợ và chung tay.

(Ảnh: HSVCC)