Hàng trăm sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh chung tay khắc phục hậu quả sau bão số 10 Bualoi

SVO - Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 Bualoi gây ra, hơn 300 sinh viên Trường Đại học Vinh đã đồng loạt tình nguyện ra quân tại cả hai cơ sở của Nhà trường để chung tay khắc phục hậu quả. Hoạt động diễn ra khẩn trương, trách nhiệm, thể hiện rõ tinh thần xung kích, đoàn kết và nhiệt huyết của tuổi trẻ nhà trường.

Theo Th.S Nguyễn Thái Dũng – UV BTV tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh cho biết: “Khi nhận được thông tin về bão số 10, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm. Chúng tôi tổ chức lực lượng thông báo, phổ biến các nội dung ứng phó trước khi bão đổ bộ, vì qua kinh nghiệm các đợt trước, sau bão thường xảy ra tình trạng sóng yếu, khó liên lạc, ảnh hưởng đến việc điều phối.

Bên cạnh đó, Đoàn – Hội đã huy động tối đa lực lượng sinh viên đang sinh sống và sinh hoạt gần Trường để kịp thời ứng trực, hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp. Một điểm rất đáng ghi nhận trong năm nay là sự tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của các tân sinh viên khóa 66. Các bạn rất năng động, chủ động đăng ký tham gia hỗ trợ ngay từ những ngày đầu, cho thấy tinh thần xung kích và ý thức cộng đồng rất đáng trân trọng”.

Bão số 10 Bualoi gây thiệt hại nặng nề, nhiều khu vực Trường Đại học Vinh bị ảnh hưởng.

Dưới sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của lãnh đạo Nhà trường cùng các thầy, cô giáo, lực lượng tình nguyện viên đã nhanh chóng triển khai nhiều phần việc cụ thể: thu gom cành cây gãy đổ, dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường, khu vực ký túc xá, nhà xe… Mỗi nhóm sinh viên đều được phân công phụ trách các khu vực, làm việc khẩn trương, khoa học và đồng bộ.

Cây xanh gãy đổ, nhiều công trình hư hỏng sau bão số 10 quét qua.

Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, song bằng tinh thần xung kích và trách nhiệm, các tình nguyện viên đã nêu cao sức trẻ, sự đoàn kết và nhiệt huyết. Những đôi bàn tay nhanh nhẹn, những chiếc áo xanh tình nguyện đã trở thành điểm nhấn đẹp trong ngày, góp phần khôi phục cảnh quan sư phạm, tạo môi trường học tập – giảng dạy an toàn, sạch đẹp sau bão.

Sau khi bão quét qua, sinh viên Trường Đại học Vinh đồng loạt ra quân, bắt tay vào công việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Tình nguyện viên phân công nhau làm việc ở nhiều khu vực: lớp học, nhà xe, ký túc xá.

Những đôi bàn tay trẻ góp sức thu gom cành cây gãy đổ trong khuôn viên trường.

Sinh viên cùng nhau vận chuyển rác, củng cố lại cảnh quan sau bão.

Các nhóm tình nguyện viên phối hợp nhịp nhàng, làm việc khẩn trương và hiệu quả.

Hoạt động lần này không chỉ góp phần khắc phục hậu quả sau bão, khôi phục cảnh quan học đường mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của sinh viên Trường Đại học Vinh. Trong gian khó, sức trẻ và sự chung tay của các bạn đã tạo nên hình ảnh đẹp, tiếp nối truyền thống “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lan tỏa tinh thần sẵn sàng hành động vì cộng đồng và vì mái trường thân yêu.