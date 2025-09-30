Đức Phúc chính thức lên tiếng về ồn ào bị trang tin quốc tế quy chụp giới tính

SVO - Sau danh hiệu Quán quân 'Intervision 2025', Đức Phúc nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Và anh cũng thẳng thắn nói về ồn ào khi có trang tin quốc tế quy chụp giới tính: 'Thông tin chưa kiểm chứng, tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm'.

Ngay sau khi đăng quang Intervision song contest 2025, Đức Phúc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế. Trong đó, màn trình diễn với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương đã được loạt cơ quan truyền thông uy tín toàn cầu như CNN, Reuters, BBC, The Straits Times, Lenta, Regnum đưa tin, cũng như dành lời khen ngợi cho chiến thắng hoàn toàn thuyết phục này.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một số trang tin quốc tế đăng tin quy chụp Đức Phúc là nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBT, làm dấy lên nhiều ồn ào trên mạng xã hội. Nói về thông tin này, Đức Phúc chia sẻ: “Từ lúc chiến thắng đến giờ, Phúc không có nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội. Nên những thông tin như vậy, Phúc cũng nhận được từ ê kíp của mình".

"Có một điều may mắn là Phúc chưa kịp biết bất cứ thông tin gì thì ban tổ chức chương trình đã nhắn tin xin lỗi, động viên Phúc đừng lo lắng với tất cả thông tin đó. Ban tổ chức cũng không hề mong muốn những thông tin đó xảy ra, mong Phúc có thể tập trung vào chiến thắng vừa rồi của bản thân. Và chắc chắn, ban tổ chức sẽ có những biện pháp xử lý những thông tin sai lệch đó. Phúc cảm thấy rất biết ơn tình cảm mà chương trình dành cho mình", nam ca sĩ chia sẻ.

Đức Phúc thẳng thắn nói: "Nhân đây, Phúc muốn chia sẻ rằng, Phúc chưa bao giờ quan tâm về những tin báo như vậy. Vì đó là những tin chưa hề có sự chứng thực hay một sự kiểm chứng nào hết. Họ chỉ lên theo một hướng rất cá nhân từ những điều họ nhìn thấy hoặc có những lý do gì đó khiến họ phải lên những bài báo với những thông tin như vậy. Phúc rất không đồng tình với việc đó và cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm khi họ lên thông tin mà chưa có sự kiểm chứng nào".

Còn đạo diễn Dương Mai Việt Anh, người đứng sau tiết mục hoành tráng của Đức Phúc cho rằng, sân khấu Intervision như một cơ hội để khẳng định tài năng của người Việt trước bạn bè quốc tế. Anh bày tỏ niềm tự hào khi tiết mục Phù Đổng Thiên Vương của ê kíp Việt Nam khiến các đoàn nước ngoài bất ngờ và choáng ngợp trước khả năng sáng tạo cũng như sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Qua hành trình lần này, một trong những điều tự hào của riêng cá nhân Việt Anh đó chính là khiến cho tất cả các ê kíp từ các nước khác phải bất ngờ và choáng ngợp trước những gì mà những con người Việt Nam có thể làm được.