Trở lại diễn xuất với tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn, Đoàn Thiên Ân lần đầu 'sánh đôi' bên cạnh Thanh Sơn

SVO - Dự án phim điện ảnh 'Thơ tình gởi ma sơ' chính thức khai máy, với sự góp mặt của dàn diễn viên Đoàn Thiên Ân, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, Lâm Vỹ Dạ... Phim do đạo diễn Lê Thiện Viễn thực hiện và Lý Minh Thắng sản xuất.

Lấy chủ đề khác biệt, Thơ tình gởi ma sơ hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới với khán giả trong thể loại tình cảm - hài hước. Phim mang đến câu chuyện tình yêu thơ mộng với nhiều cảm xúc của cô ca viên trong ca đoàn nhà thờ tại một vùng quê duyên hải miền Trung.

img-8245.jpg

Bộ phim dự kiến sẽ được ghi hình tại ba bối cảnh là Phú Yên, Bình Định và Ninh Thuận trong thời gian khoảng 30 ngày để mang đến những thước phim lãng mạn và khai thác những khung cảnh mới mẻ chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

ttgms-km-64.jpg

Sau thành công của Vu quy đại náo, Em là của em, đạo diễn Lê Thiện Viễn đã lùi lại để quan sát, tích lũy và chờ đợi một kịch bản thật sự chạm đến trái tim mình. Gần 5 năm trôi qua, anh mới chính thức trở lại với điện ảnh qua dự án này. Sự trở lại này không chỉ là cuộc hội ngộ của khán giả với một đạo diễn giàu cảm xúc và tinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mới mẻ trong hành trình nghệ thuật của Lê Thiện Viễn.

ttgms-km-60.jpg

Đoàn Thiên Ân chia sẻ: "Đã một năm kể từ ngày đóng máy của dự án phim điện ảnh Nụ hôn bạc tỷ, Ân đã hồi hộp đến mức khó ngủ trước ngày khai máy. Đảm nhiệm vai diễn cùng tên Thiên Ân, tôi đã đặt để rất nhiều tâm tư tình cảm cho nhân vật vì đã có rất nhiều điểm chạm và đồng cảm với bản thân. Hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy nhiều góc nhìn khác về vai diễn lần này và dành tình yêu cho dự án".

img-20250921-143803.jpg

Tại buổi khai máy và ra mắt đoàn phim, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết, dự án này không phải là một quyết định vội vàng mà đã được anh nung nấu từ rất lâu: “Kịch bản được tôi và ê kíp ấp ủ suốt hai năm qua mới đi đến ngày bấm máy. Cảm hứng đầu tiên đến từ chính xóm đạo quê nhà, nơi tôi lớn lên và chứng kiến những câu chuyện vừa bình dị vừa sâu sắc. Tôi muốn đưa hơi thở ấy vào phim, để tạo nên một thế giới vừa quen thuộc, vừa mới mẻ cho khán giả".

1-le-thien-vien-chia-se1-1.jpg

Diễn viên Thanh Sơn chia sẻ: "Tôi cảm thấy hứng thú bởi sự khác biệt ngay từ cái tên của bộ phim và đã rất lâu rồi, tôi mới mới cảm thấy yêu thích một dự án lãng mạn như Thơ tình gởi ma sơ. Hy vọng bộ phim sẽ có thể mang hết tất cả những tinh thần lãng mạn đó để chạm đến khán giả và chạm đến những người đang yêu".

Bình Nguyễn
