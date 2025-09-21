'Nàng Hậu' Việt gây trầm trồ khi được mời thỉnh giảng tại trường đại học danh tiếng của Thái Lan

SVO - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vinh dự nhận được lời mời thỉnh giảng từ khoa Quản trị Xã hội của trường ĐH Thammasat, Thái Lan. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi các buổi thuyết trình công khai của ngôi trường này, với chủ đề: 'Giới và Phát triển: Công việc của phụ nữ tại ASEAN và Liên Hợp Quốc'.

Buổi thỉnh giảng lần này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình học thuật và hoạt động xã hội của "nàng Hậu". Cô lần đầu tiên chính thức trở thành diễn giả tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất Thái Lan.

Trường ĐH Thammasat là một trong những ngôi trường danh tiếng và lâu đời nhất tại Thái Lan. Khoa Quản trị Xã hội trực thuộc trường là nơi đào tạo hàng đầu về chính sách xã hội, phát triển cộng đồng và công tác xã hội, với chương trình quốc tế được đánh giá cao trong khu vực Đông Nam Á.

Buổi thỉnh giảng của Hoa hậu Bảo Ngọc quy tụ đông đảo các sinh viên quốc tế đến từ các nước trong khu vực ASEAN. Sự đa dạng văn hóa của lớp học đã tạo nên một không gian cởi mở, nơi các vấn đề về giới và phát triển được thảo luận dưới nhiều góc nhìn đa dạng.

Trong buổi thỉnh giảng đặc biệt này, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tập trung phân tích chủ đề “Chiến lược của phụ nữ trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Đây là một vấn đề mang tính thời sự và có ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình phát triển toàn cầu. Với tư cách là một đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam, Bảo Ngọc không chỉ mang đến những lý luận học thuật sắc sảo mà còn lồng ghép những trải nghiệm thực tế từ hành trình hoạt động cộng đồng trong nước và các diễn đàn quốc tế.

Qua đó, cô muốn làm nổi bật vai trò của phụ nữ như những nhân tố chủ động, sáng tạo và có khả năng thích ứng cao trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng giới, xung đột xã hội và khủng hoảng phát triển.

Thông qua bài phát biểu này, Bảo Ngọc không chỉ truyền cảm hứng về lý tưởng sống và hành động vì cộng đồng, mà còn khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam trong việc kiến tạo tương lai toàn cầu, sẵn sàng bước ra thế giới để đối thoại, hợp tác và dẫn dắt những thay đổi tích cực.

Chia sẻ về sự kiện này, Bảo Ngọc cho biết: “Lần đầu tiên được thỉnh giảng tại một trong những ngôi trường danh tiếng như ĐH Thammasat, tôi vừa hồi hộp vừa tràn đầy sự phấn khởi. Việc nhận lời mời từ khoa Quản trị Xã hội, một nơi đào tạo hàng đầu về chính sách và phát triển cộng đồng là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi không chỉ đến đây với tư cách một Hoa hậu, mà còn là một người trẻ mang trong mình khát vọng đóng góp cho xã hội. Tôi tin rằng tri thức, lòng nhân ái và sự kết nối xuyên biên giới sẽ là nền tảng cho một tương lai bền vững hơn".

“Tôi thật sự ấn tượng với sự chủ động và tinh thần nhiệt huyết của các bạn sinh viên ĐH Thammasat. Các bạn không chỉ đặt câu hỏi sắc sảo mà còn chia sẻ những góc nhìn rất đa chiều về vai trò của phụ nữ trong phát triển toàn cầu. Chính sự cởi mở và khát vọng đóng góp xã hội của các bạn đã khiến buổi giảng trở nên vô cùng sinh động và truyền cảm hứng cho tôi”, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ thêm.

Sự kiện diễn ra trong thời điểm Bảo Ngọc đang tích cực chuẩn bị cho hành trình đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World lần thứ 73, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026.

Bên cạnh việc tham gia "đấu trường sắc đẹp" lớn nhất hành tinh, Bảo Ngọc vẫn đang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong các hoạt động phát triển bền vững và ngoại giao thanh niên. Vào tháng Mười Một tới, cô sẽ tham dự "Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc" lần thứ 30 - COP 30, tại Brazil. Cô tham dự với tư cách là đại diện của tổ chức GEN ZERO - Thanh niên vì phát triển bền vững.