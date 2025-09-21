Vượt qua các đại diện của 22 quốc gia, Đức Phúc của Việt Nam lên ngôi Quán quân tại 'Intervision 2025'

SVO - Chung kết 'Intervision song contest 2025' đã diễn ra tại Live Arena, Mátxcơva (Nga), ca sĩ Đức Phúc là đại diện Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với phần trình diễn ấn tượng ca khúc 'Phù Đổng Thiên Vương'. Đây được coi là chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới.

Màn trình diễn ấn tượng kết hợp giữa dân ca và rap của Đức Phúc đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo quốc tế tại Intervision 2025, mang về cho nam ca sĩ 422 điểm và ngôi vị Quán quân. Trong đêm thi, Đức Phúc vượt qua nhóm Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan (373 điểm) và ca sĩ Dana Al Meer của Qatar (369 điểm) để vững vàng bước lên ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này không chỉ đem lại niềm vui cho cá nhân Đức Phúc mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo, bản lĩnh và sự hội nhập mạnh mẽ của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy quốc tế.

Ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống, vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Nói về ý nghĩa và thông điệp muốn truyền tải thông qua sân khấu Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc cho biết: “Phúc lựa chọn ca khúc này vì muốn mang đến một câu chuyện một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Từ đó, Phúc cùng ê kíp đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại, để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam".

"Phúc mong muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh cây tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách và sự dẻo dai của người Việt. Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ”, Đức Phúc nói thêm.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 đôla, hơn 9 tỷ đồng Việt Nam). Đây được coi là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.

Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ khép lại hành trình đáng tự hào tại Intervision Song Contest 2025, mà còn mở ra một cánh cửa mới cho nghệ sĩ Việt Nam khẳng định tên tuổi ở tầm quốc tế. Thành công này là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các tài năng trẻ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa và nghệ thuật Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Đức Phúc bày tỏ: “Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Khoảnh khắc lịch sử đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này. Đây là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau làm việc, sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả trong và ngoài nước, ê kíp, bạn bè và gia đình đã đồng hành, cũng như ban tổ chức đã mang đến một sân chơi công bằng và ý nghĩa. Tôi mong rằng, từ dấu mốc này, âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ thế giới".

Sự kiện âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025) là cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga, sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, sự kiện có 23 quốc gia tham dự, trong đó Việt Nam góp mặt với đại diện là ca sĩ Đức Phúc. Giám khảo đại diện của Việt Nam là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài - người từng học tại Nhạc viện Tchaikovsky tại Nga.

Nhạc sĩ Trọng Đài cho biết, quy chế chấm thi bảo đảm công bằng, không có sự chiếu lệ nào trong việc chấm thi. 23 ca sĩ đại diện cho 23 nước tham dự đều mang đến những tiết mục đặc sắc nhất thể hiện văn hóa của nước mình. Theo nhạc sĩ Trọng Đài, việc chạm đến trái tim người nghe chính là tiêu chí quan trọng trong quá trình chấm điểm.

Đức Phúc lên đường sang Nga từ hôm 11/9, cùng ê kíp, anh đã mang đến màn trình diễn ấn tượng với những hình ảnh đậm chất Việt để bổ trợ cho tiết mục như chiếu cói, nón lá, tre...