Sự yêu thương của Ryouki Miyama dành cho 'gia đình mới' khiến cộng đồng mạng ức thay Shuri

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Cuối cùng, Ryoki Miyama (26 tuổi), còn được gọi là RYOKI, thành viên nhóm nhạc nam bảy thành viên BE:FIRST cũng công bố cuộc hôn nhân được đồn đoán từ lâu của mình với nữ diễn viên Shuri (34 tuổi) và việc cô mang thai.

Mối quan hệ của Ryoki Miyama và Shuri được tiết lộ vào tháng Năm. Việc mang thai đôi của Shuri đáng lẽ phải nhận được rất nhiều lời chúc mừng, nhưng vẫn có nhiều lời chỉ trích nhắm vào Miyama vì những rắc rối của anh với phụ nữ trong quá khứ. Có nhiều ý kiến ​​cho rằng, Miyama không phù hợp làm chồng của Shuri, nhưng bất chấp điều đó, Miyama và Shuri đã kết hôn và thông báo tin mang thai. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn còn nhiều thử thách phía trước, và con đường có thể sẽ rất gập ghềnh.

shuri.jpg

Đặc biệt, việc Miyama thông báo về việc gia đình mình có thêm một chú chó con giống golden retriever, với những bức ảnh anh âu yếm và nằm trên sàn nhà cùng thành viên mới của gia đình: "Chúng tôi có thêm một thành viên mới trong gia đình: một chú chó con! Tên của chú là 'Mon-kun'. Rất vui được gặp bạn. Gia đình mới của chúng tôi đã đến..." trên tạp chí Monthly Dog, ngày 15/9, đang nhận nhiều sự chỉ trích. Cộng đồng mạng cho rằng, với tư cách là chồng của Shuri, người sắp sinh con đầu lòng, thì anh ấy nên nghĩ đến em bé trước, nhưng có vẻ như anh ấy đặt bản thân mình lên hàng đầu. Đó là kiểu việc khiến mọi người tự hỏi, liệu anh ấy có phải là người phù hợp hay không?

enews-202582901-11701c.jpg
Miyama đã rời khỏi công ty quản lý và công ty diễn xuất của nhóm BE:FIRST cùng lúc do những rắc rối với phụ nữ, và hoạt động độc lập. Nhóm đã tạm ngừng hoạt động kể từ khi kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, vào tháng Bảy. Một số người bày tỏ sự thông cảm với Shuri, người đã chọn Miyama vào thời điểm mang thai quan trọng như vậy.
Linh Vân
#Ryouki Miyama #Shuri #cuộc sống gia đình #mang thai #chó giống golden retriever #tin đồn hôn nhân #cộng đồng mạng #những rắc rối của Miyama #hoạt động nhóm BE:FIRST #đời tư của người nổi tiếng

