Sự yêu thương của Ryouki Miyama dành cho 'gia đình mới' khiến cộng đồng mạng ức thay Shuri

Mối quan hệ của Ryoki Miyama và Shuri được tiết lộ vào tháng Năm. Việc mang thai đôi của Shuri đáng lẽ phải nhận được rất nhiều lời chúc mừng, nhưng vẫn có nhiều lời chỉ trích nhắm vào Miyama vì những rắc rối của anh với phụ nữ trong quá khứ. Có nhiều ý kiến ​​cho rằng, Miyama không phù hợp làm chồng của Shuri, nhưng bất chấp điều đó, Miyama và Shuri đã kết hôn và thông báo tin mang thai. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn còn nhiều thử thách phía trước, và con đường có thể sẽ rất gập ghềnh.

Đặc biệt, việc Miyama thông báo về việc gia đình mình có thêm một chú chó con giống golden retriever, với những bức ảnh anh âu yếm và nằm trên sàn nhà cùng thành viên mới của gia đình: "Chúng tôi có thêm một thành viên mới trong gia đình: một chú chó con! Tên của chú là 'Mon-kun'. Rất vui được gặp bạn. Gia đình mới của chúng tôi đã đến..." trên tạp chí Monthly Dog, ngày 15/9, đang nhận nhiều sự chỉ trích. Cộng đồng mạng cho rằng, với tư cách là chồng của Shuri, người sắp sinh con đầu lòng, thì anh ấy nên nghĩ đến em bé trước, nhưng có vẻ như anh ấy đặt bản thân mình lên hàng đầu. Đó là kiểu việc khiến mọi người tự hỏi, liệu anh ấy có phải là người phù hợp hay không?