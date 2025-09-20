Sức hút từ 'tài năng kinh dị' mới Hara Nanoka

SVO - Phim điện ảnh live-action 'Mieruko-chan' dựa trên bộ truyện tranh hài kinh dị cùng tên, với sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Nanoka Hara. Đây là vai chính đầu tiên của cô trong một bộ phim thương mại, kể từ thành công trong vai trò lồng tiếng cho 'The Journey of Bell Buds'.

Bộ truyện tranh Mieruko-chan đã bán được hơn 3,3 triệu bản và đạt hơn 90 triệu lượt xem trên các nền tảng như Kadokawa, Niconico và pixiv. Bộ truyện cũng đã được dịch sang 13 ngôn ngữ và phát hành trên toàn thế giới. Sau anime, một bộ phim live-action cũng đã được phát hành. Về vai diễn Miko của mình, Hara Nanoka chia sẻ: "Bối cảnh của câu chuyện này rất độc đáo và thú vị đến nỗi tôi đã bị cuốn hút ngay lập tức. Mặc dù là một bộ phim kinh dị, nhưng việc Miko vẫn tiếp tục phớt lờ những hồn ma trước mặt đã khiến kịch bản trở nên vô cùng thú vị khi đọc".

Vai diễn Hana, người bạn thân của Miko và gia đình cô ấy có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới mẻ và thú vị, bao gồm các 'ngôi sao' đang lên: Kumada Rinka, Naenano và Yamashita Yuki, cũng như các diễn viên tài năng như: Kyomoto Daiga, Hotta Akane, Takaoka Saki và Takizawa Kenichi. Bộ phim được đạo diễn lừng danh Yoshihiro Nakamura chỉ đạo, nổi tiếng với tài năng ấn tượng trong các phim kinh dị như Kaidan và The Cursed Room. Lần này, ông thử thách bản thân bằng cách kết hợp hai thái cực kinh dị và tuổi trẻ để tạo nên một tác phẩm giải trí hoàn toàn mới. Hai diễn viên trẻ lần đầu đảm nhận vai diễn "đinh" trong thể loại này, Hara Nanoka và Kumada Rinka nói đùa rằng, ban đầu, họ khá ngần ngại khi tham gia một bộ phim kinh dị và vô cùng lo lắng trước khi quay, nhưng rồi lại thấy trường quay thật sự thú vị.

Sức hút của Hara Nanoka hiện là không gì sánh bằng, mà ngành công nghiệp điện ảnh đang rất ưa chuộng. Cách mà Nanoka Hara thể hiện nhân vật Miko, một nữ sinh trung học đột nhiên có khả năng nhìn thấy linh hồn, bị bao vây bởi những con quái vật đáng sợ, cô chọn cách giả vờ như không nhìn thấy chúng, khiến người xem cảm thấy vui nhộn và làm dịu đi bầu không khí kỳ lạ. Ngay cả khi người bạn thân Hana (Rinka Kumada) bị linh hồn người thân quá cố nhập vào, hay khi bạn cùng lớp Yuria (Naenano) phát hiện ra đôi mắt Âm Dương của mình, Miko vẫn chọn cách phớt lờ, và có biểu cảm 'giả mù' đặc trưng.