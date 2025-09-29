Hứa Vĩ Văn và 'nhạc sĩ tỷ view' Nguyễn Văn Chung hiếm hoi ngồi 'ghế nóng' chấm thi Hoa hậu

SVO - Hứa Vĩ Văn và Nguyễn Văn Chung đều là hai tên tuổi đã gặt hái được nhiều thành công trong năm 2025 với các dự án đề cao tinh thần yêu nước, lan toả các giá trị sống đẹp đến công chúng. Do đó, cả hai cùng xuất hiện làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu dành cho sinh viên đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Sau "cơn sốt" phim Mưa đỏ, diễn viên Hứa Vĩ Văn gây chú ý khi trở thành giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam. Anh sẽ cùng với nhà báo Ngô Bá Lục, NSƯT Bùi Như Lai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người mẫu Vũ Linh… đồng hành với các thí sinh qua từng vòng thi, từ đó tìm kiếm cô gái hội tụ đủ các yếu tố như sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Hứa Vĩ Văn cho biết việc anh nhận lời tham gia chấm thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 vì yêu thích nguồn năng lượng của các bạn trẻ và muốn lan tỏa cho các thế hệ đàn em về giá trị của truyền thống văn hóa và gìn giữ tinh thần dân tộc.

Làm giám khảo một cuộc thi nhan sắc dành cho sinh viên, Hứa Vĩ Văn khẳng định, anh không thấy áp lực: “Trong cương vị người cầm cân nảy mực, tôi cùng ban tổ chức tìm kiếm cái đẹp, những điều hay nhất của các bạn sinh viên. “Cái nôi” giúp tôi bén duyên với nghề đến từ Nhà văn hóa Thanh niên, với câu lạc bộ người mẫu 'Hoa học đường'. Tôi cũng từng là sinh viên, từng sinh hoạt ở nhà văn hóa nên càng hiểu hơn về các bạn, khi chấm thi”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hào hứng khi được ban tổ chức tin tưởng giao cùng lúc hai vai trò quan trọng trong cuộc thi. Về lý do nhận lời mời, nam nhạc sĩ cho biết, anh ấn tượng với tên cuộc thi và thông điệp ban tổ chức muốn truyền tải. Do đó, tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình quyết định đồng hành, như một cách góp phần tạo ra một sân chơi để cọ xát, học tập, tìm những bạn trẻ có tri thức và lan tỏa những giá trị cao đẹp về hòa bình đến với mọi người.

Nguyễn Văn Chung "bật mí", anh mất hơn hai tuần để hoàn thành ca khúc chính của cuộc thi Shine for peace và lựa chọn ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện. Về vai trò ban giám khảo, Nguyễn Văn Chung cho rằng, mỗi người sẽ có tiêu chí khác nhau. Riêng nam nhạc sĩ, anh đánh giá cao nguồn năng lượng các ứng viên thể hiện thông qua câu chuyện, cách trình diễn, ứng xử…

Tác giả ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình bộc bạch: “Với tôi, đó là một yếu tố rất quan trọng để xứng đáng với danh hiệu cao nhất. Các bạn phải có khả năng truyền tải thông điệp thông qua phát ngôn, hành động, lẫn cách đối xử với mọi người”.

Nguyễn Văn Chung cho rằng, khi làm giám khảo, chuyện dễ tính hay khó tính không quan trọng bằng sự động viên, giúp các bạn trẻ tiến bộ hơn qua cuộc thi. Theo anh, đích đến cuối cùng của cuộc thi là tìm ra người phù hợp, xứng đáng với vương miện chứ không phải dò tìm lỗi sai của thí sinh.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 mang thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”, hướng đến việc tìm kiếm những ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị Hoa hậu. Từ đó, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, khẳng định vai trò của sinh viên là lực lượng trẻ kiến tạo tương lai, hội nhập và phát triển.

Qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn sẽ xây dựng hình tượng Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam được cộng đồng yêu thích và có sứ mệnh hoàn thành những dự án hỗ trợ sinh viên Việt Nam, truyền cảm hứng cho giới trẻ về lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ hoà bình. Cô gái giành chiến thắng sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, quà tặng...