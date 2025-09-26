Đại diện Việt Nam tham dự 'Miss Universe' lần thứ 74, Hương Giang bày tỏ: 'Không gì là không thể hay quá muộn'

Sau khoảng thời gian chờ đợi, các 'beauty fan' đã nhận được một bất ngờ lớn khi Hoa hậu Hương Giang chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025 tại Thái Lan.

Thông tin này đã nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội Việt Nam, với nhiều bài tranh luận khác nhau. Nhưng đa số đều thể hiện sự ủng hộ đối với Hương Giang, khi cô lần thứ hai chinh chiến "đấu trường" nhan sắc quốc tế.

Năm nay, Miss Universe sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Đây cũng chính là nơi đã từng ghi dấu tên tuổi Hương Giang, khi cô đăng quang Miss International Qeen vào năm 2018. Thái Lan cũng được các "beauty fan" nhận xét là chủ nhà "may mắn" cho các đại diện Việt Nam khi tham dự các cuộc thi nhan sắc được tổ chức ở quốc gia này.

Theo Miss Universe Vietnam, tổ chức này chọn Hương Giang vì cô là một đại diện ưu tú, hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và trên hết là một trái tim ngoan cường không ngừng nỗ lực.

Miss Universe đã mở rộng tiêu chí và tạo ra nhiều cơ hội cho phụ nữ trên thế giới. Hương Giang cho rằng, cuộc thi đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này để toả sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội. Một trong số thông điệp chính là: Không gì là không thể hay quá muộn với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới, khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng.

Hương Giang bày tỏ: "Thay vì hỏi: "Tại sao lại là Hương Giang?", tôi chọn hỏi: "Tại sao không thể là Hương Giang?". Nếu đó có thể là Hương Giang, đồng nghĩa bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể làm được như vậy. Một người có xuất phát điểm như Giang có thể một ngày đứng trên sân khấu Miss Universe, để toả sáng trước hàng tỷ người trên toàn thế giới, các bạn cũng có thể. Đó không phải câu chuyện về giới tính. Đó là câu chuyện về con người, về niềm tin. Tin rằng chúng ta chỉ cần nỗ lực, một ngày chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của chính mình".

Hoa hậu Hương Giang là minh chứng sống động của sự nghị lực và tài năng. Hành trình đầy cảm hứng và đáng tự hào của Hương Giang trải dài trên nhiều vai trò: Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất.

Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang đã đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, một lần nữa khẳng định rằng, cô chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, sự sáng tạo và lòng tự hào, đúng với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ.

Thời gian qua, Hoa hậu Hương Giang liên tiếp khẳng định vai trò nhà sản xuất "mát tay" khi thực hiện chương trình truyền hình thực tế của Hoa hậu Việt Nam 2024, The next gentleman, The new mentor... Cô cũng vừa trở lại với âm nhạc khi ra mắt ca khúc I don't need photoshop đầy sôi động, với những màn vũ đạo quyến rũ.