Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Đại diện Việt Nam tham dự 'Miss Universe' lần thứ 74, Hương Giang bày tỏ: 'Không gì là không thể hay quá muộn'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hoa hậu Hương Giang trở thành cái tên 'nóng' trên mạng xã hội, khi vừa xác nhận sẽ trở thành đại diện Việt Nam tại 'đấu trường' nhan sắc hàng đầu thế giới.

Sau khoảng thời gian chờ đợi, các 'beauty fan' đã nhận được một bất ngờ lớn khi Hoa hậu Hương Giang chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025 tại Thái Lan.

552312822-765734959788173-8195062364203267614-n.jpg

Thông tin này đã nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội Việt Nam, với nhiều bài tranh luận khác nhau. Nhưng đa số đều thể hiện sự ủng hộ đối với Hương Giang, khi cô lần thứ hai chinh chiến "đấu trường" nhan sắc quốc tế.

545974466-25522946693962145-5536941842808964593-n.jpg

Năm nay, Miss Universe sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Đây cũng chính là nơi đã từng ghi dấu tên tuổi Hương Giang, khi cô đăng quang Miss International Qeen vào năm 2018. Thái Lan cũng được các "beauty fan" nhận xét là chủ nhà "may mắn" cho các đại diện Việt Nam khi tham dự các cuộc thi nhan sắc được tổ chức ở quốc gia này.

546488762-25522946733962141-6567259995085838661-n.jpg

Theo Miss Universe Vietnam, tổ chức này chọn Hương Giang vì cô là một đại diện ưu tú, hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và trên hết là một trái tim ngoan cường không ngừng nỗ lực.

552577130-25650132104576936-3428982814238172962-n.jpg

Miss Universe đã mở rộng tiêu chí và tạo ra nhiều cơ hội cho phụ nữ trên thế giới. Hương Giang cho rằng, cuộc thi đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này để toả sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội. Một trong số thông điệp chính là: Không gì là không thể hay quá muộn với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới, khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng.

513632469-24907690782154409-2719682936922098597-n.jpg

Hương Giang bày tỏ: "Thay vì hỏi: "Tại sao lại là Hương Giang?", tôi chọn hỏi: "Tại sao không thể là Hương Giang?". Nếu đó có thể là Hương Giang, đồng nghĩa bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể làm được như vậy. Một người có xuất phát điểm như Giang có thể một ngày đứng trên sân khấu Miss Universe, để toả sáng trước hàng tỷ người trên toàn thế giới, các bạn cũng có thể. Đó không phải câu chuyện về giới tính. Đó là câu chuyện về con người, về niềm tin. Tin rằng chúng ta chỉ cần nỗ lực, một ngày chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của chính mình".

537618446-25362270486696434-9064134567669174077-n.jpg

Hoa hậu Hương Giang là minh chứng sống động của sự nghị lực và tài năng. Hành trình đầy cảm hứng và đáng tự hào của Hương Giang trải dài trên nhiều vai trò: Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất.

552957651-25640861402170673-683299555344952685-n.jpg

Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang đã đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, một lần nữa khẳng định rằng, cô chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, sự sáng tạo và lòng tự hào, đúng với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ.

554069028-25640861935503953-6714548030610111335-n.jpg

Thời gian qua, Hoa hậu Hương Giang liên tiếp khẳng định vai trò nhà sản xuất "mát tay" khi thực hiện chương trình truyền hình thực tế của Hoa hậu Việt Nam 2024, The next gentleman, The new mentor... Cô cũng vừa trở lại với âm nhạc khi ra mắt ca khúc I don't need photoshop đầy sôi động, với những màn vũ đạo quyến rũ.

Bình Nguyễn
#Miss Universe 2025 #Miss Universe Vietnam 2025 #Hoa hậu Hương Giang #Hương Giang #Hương Giang thi Miss Universe 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục