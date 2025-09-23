Diệp Lâm Anh: 'Tôi rất thích năng lượng xông pha của MONO'

Trong tập 9 của Chiến sĩ quả cảm, MONO tiếp tục giữ vững phong độ khi xông pha, không ngại thử thách. Nam ca sĩ cùng đồng đội phải đối diện loạt nhiệm vụ khắc nghiệt trên thao trường, giữa nắng gắt và bùn lầy. Từ đột kích, vượt đầm, ngụy trang cho đến ẩn nấp dưới nước, tất cả đều đòi hỏi thể lực, kỹ năng phối hợp và sự tập trung cao độ.

Khác với hình ảnh bảnh bao quen thuộc trên sân khấu, MONO khiến đồng đội và khán giả bất ngờ khi sẵn sàng lăn xả trong bùn lầy. Trong thử thách vượt chướng ngại vật với lớp bùn nhão nhoét và hàng rào kẽm gai sát đầu, anh di chuyển thoăn thoắt, khéo léo vượt qua nguy hiểm. Thậm chí, MONO còn là một trong những nghệ sĩ hoàn thành sớm nhất, được đồng nghiệp ghi nhận.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục thử sức với phần huấn luyện ngụy trang dưới nước cùng ống thở, được xem là thử thách khắc nghiệt nhất tập này. Nhiều nghệ sĩ chật vật vì uống nước, sặc hay mất nhịp thở, nhưng MONO vẫn giữ tinh thần vững vàng, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ và được đánh giá là người có khả năng “ẩn mình” dưới nước lâu nhất.

Tập này còn gây chú ý bởi sự góp mặt của dàn khách mời nữ gồm Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Phương Anh Đào, Diệp Lâm Anh, ca sĩ Dương Hoàng Yến và DJ Mie. Họ nhận nhiệm vụ ngụy trang, bất ngờ tấn công đội hình chiến sĩ nam.

Trong lúc bàn bạc, Diệp Lâm Anh bất ngờ cho biết muốn chọn đối đầu trực tiếp cùng MONO. Cô chia sẻ: “Tôi rất thích năng lượng của MONO, bạn ấy là một nghệ sĩ tài năng và có tinh thần xông pha”.

Ở phần diễn tập thực chiến, thử thách trở nên ác liệt hơn gấp bội khi các nghệ sĩ phải lội bùn, vượt chướng ngại vật và ứng phó với tình huống bất ngờ. Trong đó, phân cảnh đột kích khiến khán giả nghẹt thở khi tiếng súng bất ngờ vang lên, khói lửa bủa vây. Giữa khung cảnh hỗn loạn, MONO vẫn giữ sự bình tĩnh, bám sát chỉ huy và hoàn thành nhiệm vụ.

Nhóm chiến sĩ nữ sau đó bất ngờ xuất hiện từ những tán cây, tấn công chớp nhoáng khiến đội hình nam “trở tay không kịp”. Hai bên sau đó đã có màn chào hỏi chính thức, sau những giờ tập luyện vất vả. Không khí thao trường cũng trở nên thoải mái hơn với những cuộc trò chuyện rôm rả, gắn kết.

Qua cuộc thực chiến hành quân chiến đấu đầy hiểm nguy, tập 9 Chiến sĩ quả cảm không chỉ mang đến những phút giây kịch tính mà còn khắc họa bài học sâu sắc: Người chiến sĩ không bao giờ được phép lơi là cảnh giác, bởi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể trả giá bằng sinh mạng. Và hơn hết, ý chí kiên định cùng tinh thần đồng đội mới là sức mạnh thật sự giúp họ đứng vững giữa mọi thử thách.