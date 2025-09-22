Ngô Kiến Huy chào sân 'Anh trai say hi', tiết lộ 'hợp cạ' với các giọng ca gen Z trong show

SVO - Ngô Kiến Huy đã có một màn chào sân mãn nhãn tại 'Anh trai say hi 2025', mang đến nhiều sự bất ngờ cho các anh trai khác và khán giả.

Sau nhiều chờ đợi, tập đầu tiên của Anh trai say hi đã lên sóng tối qua, với phần "khui secret" về Ngô Kiến Huy. Với hàng loạt hashtag gợi ý đưa ra: Hơn 20 triệu kết quả tìm kiếm, 30 bộ phim, hơn 50 MV, 3 liveshow, 15 triệu follower... dàn anh trai đã rất băn khoăn và ngỡ ngàng trước thành tích "khủng" này.

Khi Ngô Kiến Huy bước ra chào sân, anh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, phấn khích đến từ dàn anh trai - những người đàn em trong nghề của mình. Vương Bình không giấu nổi sự hào hứng: “Vì hâm mộ anh Ngô Kiến Huy mà em từng lấy tên là Ngô Kiến Bình nè anh".

Đáp lại sự chào đón của mọi người, Ngô Kiến Huy khẳng định, anh tham gia chương trình vì muốn quay trở lại với âm nhạc. Ngô Kiến Huy đã debut được 17 năm. Trong suốt hành trình nghệ thuật của mình, anh tự ví bản thân như “con thoi”, khi liên tục thay đổi, thử sức, thích nghi với nhiều vai trò khác nhau như: Ca sĩ, diễn viên, MC và nghệ sĩ tham gia gameshow. Năm 2025 chính là thời điểm mà Ngô Kiến Huy muốn quay trở về với đam mê âm nhạc của mình.

Một điểm thú vị trong chương trình, Ngô Kiến Huy sinh năm 1988, bên cạnh đó, anh trai Đỗ Nam Sơn sinh năm 2007. Mặc dù cách nhau cả thế hệ nhưng anh cả và em út vẫn rất gần gũi, "hợp cạ'. Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng, anh đã thực sự "hòa tan" với dàn anh trai gen Z và không hề có bất cứ khoảng cách nào.

Điều này cũng được chứng minh trong phần battle rap, khi Ngô Kiến Huy bất ngờ trở thành mục tiêu để Bray, Robber, Phúc Du và Hải Nam "diss" nhiệt tình. Các ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp của anh Truyền thái y và Tất cả đứng im liên tiếp được đưa ra làm ý tưởng để hai đội Liên quân battle. Phần trình diễn ngẫu hứng này của hai đội mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Ở phần thi Liên quân, Ngô Kiến Huy đã thật sự bùng nổ "visual", giọng hát và vũ đạo trên sân khấu. Ca khúc mà Liên quân 2 thể hiện có tên Độc nhất vô nhị mang đến tinh thần đày tự tin và phóng khoáng của một anh trai. Liên quân 2 đã giành chiến thắng với phần trình diễn này mang về tổng số điểm vượt trội cho các anh trai.

Trong thời điểm này, Ngô Kiến Huy đang cùng lúc tham gia ba chương trình lớn: Anh trai say hi, 2 ngày 1 đêm và Chiến sĩ quả cảm. Mặc dù mỗi chương trình mang màu sắc và tính chất khác nhau nhưng Ngô Kiến Huy luôn nỗ lực hết sức, tập trung tuyệt đối để hoàn thành vai trò của mình.