Minh Luân, Hải Yến Idol, Á hậu Cẩm Ly dự giải pickleball gây quỹ thiện nguyện, mang Trung Thu đến các bệnh nhi

SVO - Giải thể thao thiện nguyện 'Happy pickleball championship 2025' có sự tham gia của hơn 100 vận động viên cùng nhiều nghệ sĩ, KOL. Giải đã quyên góp hơn 300 triệu đồng tặng cho bệnh nhi bệnh viện Nhi đồng 1, nhân dịp Tết Trung Thu.

Giải Happy pickleball championship 2025 quy tụ nhiều vận động viên tham gia, trong đó có nhiều nghệ sĩ, KOL như: Diễn viên Minh Luân, ca sĩ Hải Yến Idol, Á hậu Cẩm Ly, MC Bảo Anh, Akira Phan... cùng nhiều gương mặt được yêu mến khác.

Giải đấu đã mang đến những trận cầu hấp dẫn ở cả hai nội dung nghệ sĩ/KOL và đồng đội, theo thể thức MLP. Không chỉ là một sân chơi thể thao mới mẻ, sự kiện còn trở thành nơi để trao gửi đi những giá trị cộng đồng bằng việc quyên góp hỗ trợ các bệnh nhi trong mùa Tết Trung Thu năm nay.

Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển - tác giả ca khúc Giai điệu tự hào được Mỹ Tâm trình diễn tại đại lễ A80 đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức giải. Anh chia sẻ: “Đây không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia. Với tôi, mỗi cú đánh bóng trên sân đều giống như một giai điệu trong âm nhạc, mang theo tình yêu thương và gửi gắm niềm hy vọng đến các em nhỏ tại bệnh viện Nhi đồng 1. Đây cũng chính là giá trị nhân văn mà tôi luôn theo đuổi, dù trong âm nhạc hay trong các sự kiện cộng đồng”.

Hoạt động quyên góp nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các vận động viên, nghệ sĩ và khán giả. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã ghi nhận số tiền quyên góp 305 triệu đồng. Trưởng ban tổ chức cho biết, toàn bộ sẽ được trao tặng đến các bệnh nhi tại bệnh viện Nhi đồng 1, tiếp thêm nguồn động viên để các em có một mùa Trung Thu ấm áp.

NSND Tạ Minh Tâm, khách mời đặc biệt của sự kiện, cho biết: “Đây không chỉ là nơi thể thao gắn kết, mà còn là dịp để mỗi người chúng ta đóng góp một phần nhỏ bé cho các bệnh nhi. Mỗi tràng vỗ tay, mỗi tiếng reo hò không chỉ cổ vũ cho vận động viên, mà còn tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật”.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên Trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ: “Hiện tại, bệnh viện Nhi đồng 1 đang tiếp nhận hàng trăm bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự ủng hộ từ giải đấu lần này sẽ giúp các em có thêm chi phí điều trị và niềm vui trong dịp Trung Thu. Tôi tin rằng, những hoạt động như Happy pickleball championship không chỉ có ý nghĩa trước mắt, mà còn gieo mầm nhân ái lâu dài cho cộng đồng”.