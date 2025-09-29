Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HIEUTHUHAI chính thức có 'ngôi nhà chung' cho fandom SUNDAYs, được khen ngợi đúng chuẩn Idol quốc tế

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - HIEUTHUHAI đã chính thức ra mắt 'fandom platform'. Đây là món quà đặc biệt anh dành tặng cho cộng đồng người hâm mộ SUNDAYs, đồng thời khẳng định bước đi mới trong việc xây dựng 'fandom' chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

'Fandom platform' lên sóng đúng dịp sinh nhật 26 tuổi của HIEUTHUHAI. Anh cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xây dựng nền tảng chính thức dành cho cộng đồng người hâm mộ. Nền tảng này tiếp nối xu hướng công nghệ của các nghệ sĩ quốc tế từ K-pop và US-UK, vốn đã quen thuộc với việc vận hành 'fandom platform' toàn cầu.

cong-bo.jpg

Thông qua 'fandom platform', HIEUTHUHAI dự định sẽ chia sẻ những nội dung chính thức về các hoạt động nghệ thuật và tập trung cập nhật các thông tin mới. Nền tảng cũng sẽ đóng vai trò như một “ngôi nhà chung”, nơi các fan có thể theo dõi thông báo, tiếp cận nội dung độc quyền, tham gia các hoạt động cộng đồng và đồng hành với nghệ sĩ trong những dự án lớn.

trang-the-artist-1.png

HIEUTHUHAI có những chia sẻ đầu tiên trong video ra mắt nền tảng này: “Chào mừng các bạn SUNDAYs đã có mặt tại đây - ngôi nhà chính thức của chúng ta. Sắp tới sẽ có rất nhiều điều thú vị, cực kỳ đặc biệt xảy ra ở trong ngôi nhà này. Hy vọng, mọi người sẽ cùng nhau chờ đợi, cùng nhau xây dựng, cùng nhau góp sức cho ngôi nhà này nhé”. Đồng thời, hé lộ của HIEUTHUHAI về một dự án lớn đang đến gần, đã nhanh chóng khiến cộng đồng fan mong chờ.

547528032-1261146835812545-6197205715368656551-n.jpg

Nhân dịp “khai trương”, 'fandom platform' của HIEUTHUHAI đã tổ chức ngay một sự kiện cho người hâm mộ. Đó là tạo một không gian để các fan có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật đến HIEUTHUHAI. Khi gửi lời chúc qua 'fandom platform', các fan còn có cơ hội nhận được quà tặng đặc biệt từ anh.

533550328-1238135251447037-3467223209334491939-n.jpg

'Fandom platform' sẽ trở thành một kênh kết nối chính thức và chuyên nghiệp, để HIEUTHUHAI có thể đến gần hơn với người hâm mộ trong và ngoài nước. Đây cũng là nền tảng để phát triển cộng đồng SUNDAYs theo định hướng quốc tế, đồng thời mang lại trải nghiệm gắn kết lâu dài giữa fan và nghệ sĩ.

q.jpg

Trong thời gian sắp tới, HIEUTHUHAI dự kiến sẽ công bố thêm nhiều dự án mới, bao gồm cả các hoạt động hướng ra thị trường quốc tế, hứa hẹn về một năm bùng nổ của nam nghệ sĩ cũng như cộng đồng SUNDAYs.

THUẬN TÙNG
