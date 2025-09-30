Nhiều trường đại học ở Hà Nội chuyển sang học online ngày 1/10 để ứng phó bão số 10

SVO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã ra thông báo chuyển toàn bộ các lớp học trực tiếp sang hình thức trực tuyến trong ngày 1/10 nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên.

Ngày 30/9, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát thông báo yêu cầu toàn bộ học phần lý thuyết trong thời khóa biểu ngày 1/10 sẽ được tổ chức trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams. Các học phần thực hành trong cùng thời gian này được tạm nghỉ. "Sinh viên tham gia lớp học trực tuyến và thực hiện đúng quy định về dạy và học của Học viện", thông báo nêu rõ.

Tại Học viện Ngân hàng, Phòng đào tạo đại học gửi thông báo đến sinh viên, cho biết toàn bộ các lớp học trong ngày 1/10 sẽ được chuyển sang hình thức online. Từ ngày 2/10, hoạt động giảng dạy quay lại bình thường tại trường. "Do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều điểm ngập cục bộ, để đảm bảo an toàn cho giảng viên và sinh viên, tất cả các lớp học thứ tư, ngày 1/10/2025 sẽ học trực tuyến", thông báo viết.

Một giảng viên Học viện Ngân hàng chia sẻ: “Chúng tôi đã quen với hình thức dạy trực tuyến nên việc chuyển đổi trong tình huống khẩn cấp như thế này không gặp khó khăn. Quan trọng nhất là an toàn của thầy trò, đặc biệt khi đường phố vẫn còn nhiều điểm ngập nước”.

Thông báo trên trang facebook chính thức của trường ĐH Ngoại thương.

Trường ĐH Ngoại thương cũng nhanh chóng đưa ra thông báo khẩn. Phòng quản lý đào tạo nhà trường yêu cầu toàn bộ sinh viên và giảng viên có lịch học trong ngày 1/10 chuyển sang học online qua hệ thống MS Teams. “Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo tiến độ học tập, đồng thời đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong bối cảnh thời tiết bất lợi”, đại diện trường cho biết.

Cơn mưa chiều 30/9 đã làm khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội ngập sâu.

Theo thông tin chuyên trang Sinh Viên Việt Nam nhận được, mưa lớn chiều 30/9 đã làm khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội ngập sâu. Ảnh chụp cho thấy nước ngập đến độ nhiều chỗ nước tràn vào sân trường.

Trên các mạng xã hội và nhóm sinh viên, nhiều người cho biết họ đã nhận được thông báo từ khoa hoặc lớp học chuyển sang hình thức trực tuyến hoặc xin phép nghỉ nếu không thể đến lớp an toàn.

Một vài lớp học phần kỹ thuật, thực hành nếu không thể chuyển hoàn toàn sang online sẽ được giảng viên linh hoạt bố trí dạy bù sau khi thời tiết trở lại bình thường.

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn tiếp tục theo dõi các kênh thông báo chính thức của khoa, lớp và trang web trường để nhận link học và thông báo thay đổi lịch.

Các trường đại học cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nếu tình hình phức tạp kéo dài, phương án học trực tuyến có thể được cân nhắc trong những ngày tiếp theo.