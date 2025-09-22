Bão Ragasa mạnh cấp siêu bão, ngành Giáo dục khẩn trương ứng phó

SVO - Bão Ragasa đang mạnh dần lên cấp siêu bão, được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh, thành trong vài ngày tới. Bộ GD - ĐT đã phát công điện khẩn, yêu cầu các địa phương từ Lâm Đồng trở ra chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn trường học.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13h ngày 21/9, tâm bão Ragasa (bão số 9) ở cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 430 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 - 15 (150 - 183 km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15 - 20 km/h và có khả năng mạnh thêm, đạt cấp siêu bão 16 - 17.

Cơ quan khí tượng nhận định Ragasa là cơn bão cực mạnh, có diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam. Mưa lớn do bão có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng diện rộng tại khu vực đồng bằng, nơi đất yếu.

Trước diễn biến này, Bộ GD - ĐT đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu Giám đốc các Sở GD - ĐT từ Lâm Đồng trở ra triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Các địa phương được chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão, duy trì liên hệ với lực lượng chức năng để kịp thời xử lý sự cố; xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, sẵn sàng tổ chức dạy học trực tuyến hoặc tạm hoãn lịch học khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Bộ cũng yêu cầu rà soát, củng cố hệ thống trường lớp, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, nơi nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở. Tài sản, hồ sơ, thiết bị dạy học cần được di dời đến nơi an toàn để hạn chế thiệt hại. Trường học có thể được trưng dụng làm điểm tránh trú bão cho người dân khi đảm bảo an toàn.

Ngay sau mưa bão, các đơn vị giáo dục cần khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, phòng tránh dịch bệnh, đồng thời báo cáo nhanh tình hình về UBND tỉnh và Bộ GD - ĐT để tổng hợp trình Chính phủ.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo chính thức, chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống, vật dụng thiết yếu, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền và tuyệt đối không ra ngoài khi bão đổ bộ.