Hơn 1,1 tỷ lượt tương tác từ Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ 2025

Dương Triều
SVO - Hơn 646.000 thanh niên tham gia, gần 130.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng, hơn 1,1 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội… là những con số nổi bật từ Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ 2025, chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ba chặng hành trình, hàng triệu dấu chân thanh niên

Chặng 1 “Tuổi trẻ tri ân” (17 – 27/7):

Cả nước ghi nhận 3.484 hoạt động tri ân, hơn 330.000 hội viên, thanh niên tham gia thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ; trao quà, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ. Gần 87.500 ngày công được huy động để sửa chữa, xây dựng 1.637 ngôi nhà, công trình cho gia đình chính sách với tổng nguồn lực 11 tỷ đồng.

z7025133051265-0d1aafa4d67fdd055460e9b5dcae9ce1.jpg
z7025133051267-325ebec81b11059cced6242b923d9aaa.jpg

Chặng 2 “Tự hào bản hùng ca dân tộc” (27/7 – 19/8):

Ngày 16/8, Lễ chào cờ đồng loạt diễn ra tại 3.334 điểm trên cả nước, quy tụ 126.777 bạn trẻ. Sau lễ, thanh niên cả nước đã tặng hơn 17.500 lá cờ, 3.384 ảnh Bác Hồ, cùng gần 2.300 suất quà an sinh trị giá 1,7 tỷ đồng. Hơn 2.600 buổi sinh hoạt, gặp gỡ nhân chứng, về nguồn được tổ chức, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chặng 3 “Tự hào Việt Nam” (20/8 – 2/9):

133 hoạt động đồng diễn, xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam và khẩu hiệu “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã quy tụ gần 17.400 thanh niên. Trên không gian mạng, chiến dịch truyền thông tạo ra 6.334 bài viết, hơn 391.000 lượt tham gia và 1,6 triệu lượt tiếp cận. Đặc biệt, tổng tương tác trên Facebook, TikTok và các nền tảng đạt hơn 1,1 tỷ lượt – vượt xa chỉ tiêu 800 triệu lượt.

z7025133026850-c1d931e79c1daf5ea44f2ac6e133f8ab.jpg
z7025133051270-392e5e324f7780aa32fd7710e4e52081.jpg
z7025133051273-7060a622fca26a0405befa7a510a6333.jpg
z7025133051264-bb91fc899af97bb8ff4c267f918b7fac.jpg

Vượt nhiều chỉ tiêu đặt ra

Theo báo cáo của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam:

Đã tổ chức 4.857 hành trình, gấp gần 6 lần kế hoạch, thu hút 646.668 hội viên, thanh niên, huy động hơn 43,7 tỷ đồng.

Trao tặng 129.545 lá cờ Tổ quốc và 36.366 ảnh Bác Hồ cho trên 52.000 hộ gia đình.

Triển khai 250 công trình tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với tổng nguồn lực 10,7 tỷ đồng (đạt 87,4% kế hoạch).

Đạt 1,105 tỷ lượt tiếp cận, tương tác trên mạng xã hội, vượt xa mục tiêu 800 triệu.

z7025133051271-7aa131ae34c97403fd411501adae53c4.jpg

Đánh giá về kết quả này, anh Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: “Hành trình năm nay không chỉ là dịp để thanh niên bày tỏ tình yêu nước, tri ân thế hệ cha anh mà còn là môi trường rèn luyện, trưởng thành. Việc vượt nhiều chỉ tiêu, đặc biệt là sức lan tỏa trên không gian mạng, cho thấy thanh niên đã biết cách kết hợp truyền thống với hiện đại, biến tình yêu Tổ quốc thành hành động cụ thể, thiết thực. Đây chính là nền tảng để thế hệ trẻ tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong chặng đường phát triển mới”.

Lan tỏa tinh thần yêu nước

Ban tổ chức đánh giá, Hành trình 2025 được triển khai đồng bộ, rộng khắp, sáng tạo, kết hợp hiệu quả giữa hoạt động trực tiếp và truyền thông số. Các chỉ tiêu trọng tâm đều hoàn thành và vượt mức, đặc biệt là số lượng hành trình và hiệu quả truyền thông trực tuyến.

z7025133051269-6fddb711f1eba3316af2824a681b50c1.jpg

Bên cạnh đó, một số địa phương vẫn còn hạn chế về quy mô, nguồn lực huy động, công trình xây dựng chưa đạt chỉ tiêu; một số hoạt động còn mang tính hình thức.

Dù vậy, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội rộng lớn, để lại dấu ấn sâu đậm trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng dựng xây, bảo vệ Tổ quốc trong thế hệ trẻ hôm nay.

Dương Triều
