'Từ điển' mạng xã hội 2025: câu nói nào 'hot' nhất?

SVO - Năm 2025 là năm bùng nổ của những trào lưu ngôn ngữ độc đáo, hài hước. Từ các bộ phim truyền hình, lời bài hát cho đến những bình luận ngẫu nhiên đều có thể trở thành câu cửa miệng của giới trẻ, cùng nhìn lại những từ khóa "gây bão" nhất mạng xã hội trong năm vừa qua.

Tháng 1

Tháng 1, dòng chảy xu hướng năm 2025 mở đầu bằng câu nói "Đờ Mờ Hờ" trong phim Mẹ lao công học yêu. Được biết, Đờ Mờ Hờ là tên viết tắt cho Đặng Mỹ Hằng - một quý bà hóa thân thành lao công để thử lòng người khác. Giây phút tiết lộ danh tính: "Tôi là Đờ Mờ Hờ, người phụ nữ giàu có và bí ẩn" được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Các bạn trẻ tỏ ra thích thú trước bộ phim có "kịch bản 3 xu mà diễn xuất 3 tỷ" này.

TikToker @nymukbangvanphong là tác giả của câu hỏi: "Tại sao anh Pakistan lại gọi cho Ny bằng số điện thoại? Tại vì anh Pakistan rất sợ Ny rung động với người khác, là mất Ny luôn, là không còn Ny nữa". Câu nói của Ny lập tức gây sốt cộng đồng "Tóp Tóp" bởi sự tự tin và cố chấp của cô nàng. Không ít nghệ sĩ và KOLs cũng thích thú "đu trend" bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Cũng trong tháng đầu năm, "Thắng đời 1-0" ban đầu xuất hiện trong các bài đăng hài hước trên TikTok và Facebook, sau đó trở nên phổ biến vào dịp Tết. Mọi người thường dùng cụm từ này để thể hiện sự tự hào, "khoe khéo" sự may mắn của mình.

Tháng 2

Trào lưu "Cơm nước gì chưa người đẹp" được "khai sinh" bởi TikToker Nghe Lí. Giọng nói đậm chất miền Tây cùng ngữ điệu tán tỉnh đã thu hút lượt tương tác cực kỳ lớn trên các trang mạng xã hội, được mọi người dùng để hỏi thăm, trêu đùa.

Nhiều câu thoại trong bộ phim Bộ tứ báo thủ viral khắp mạng xã hội.

Câu thoại "Ai cần em dành thời gian cho anh? Em dành thời gian cho em đi. Em đi ra ngoài đường. Kết bạn đi em. Làm một điều gì đó có ý nghĩa, đi kiếm tiền. Dành nhiều thời gian như vậy cho anh để làm gì? Em không có ước mơ hả?” xuất phát từ bộ phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Câu nói của Quốc Anh lập tức gây bão ngay khi phim vừa ra rạp và được dịch qua nhiều thứ tiếng.

Theo dòng sự kiện bóc túi mù (Blind box), "bóc trúng sít rịt" trở thành cụm từ cảm thán khi gặp những điều độc lạ, bất ngờ trong đời sống hàng ngày.

"Ê khó nha, khó nha bro" là câu cảm thán mang tính trêu đùa, thường được dân mạng dùng khi gặp một tình huống hoặc hành động nghe thì đơn giản nhưng bắt tay vào làm mới thấy khó nhằn. Câu nói bắt nguồn từ các video hài trên TikTok khi các nhà sáng tạo nội dung bình luận về một thử thách khó, một tình huống oái oăm.

Thường xuất hiện trong phần bình luận TikTok, "cạn phước" là tính từ mô tả sự xui xẻo khi gặp các tình huống không lường trước. Cụm từ hay được cư dân mạng dùng để than vãn theo cách đáng yêu, hài hước.

"Chưa đủ wow" là câu nói thể hiện sự chưa hài lòng, chê một thứ gì đó chưa đủ ấn tượng và được các “bạn trẻ ưa chuộng sử dụng, trở thành cách chê khéo trong các tình huống khác nhau. Ngược lại, "đủ wow rồi đó" thường được dùng để thể hiện sự bất ngờ trước những sự kiện bỗng dưng ập tới.

"Thuyệt hôn bà" trở thành "hot trend" sau livestream của TikToker Mia Lê, dùng để biểu lộ sự bất ngờ, khó tin trước một thông tin, drama nào đó.

Tháng 3

Phân cảnh bà mẹ đeo khẩu trang cho Gopi trong bộ phim Ấn Độ dài tập Âm mưu và tình yêu và nói "Im lặng đi Gopi" đã sớm trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội. Giới trẻ hay dùng câu nói này khi cảm thấy lời nói của đối phương không quan trọng hoặc quá kỳ quặc.

Xuất phát từ 7749 bình luận hài hước của cộng đồng mạng, cấu trúc "thua A mỗi cái B" cũng nhanh chóng tạo trend. Một vài cụm từ phổ biến là: thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt, thua Pon Pot mỗi cái quốc tịch, thua nhà vua mỗi cái ngai vàng.

Câu rap "Đi đi em, còn do dự trời tối mất" của Đen bất ngờ hot trở lại sau nhiều năm.

"Đi đi em, còn do dự trời tối mất" trong bài Cho tôi lang thang (Đen Vâu & Ngọt) vốn đã quen thuộc với giới trẻ. Tháng 3 này, câu rap bất ngờ trở lại xu hướng, trở thành câu nói cổ vũ các bạn trẻ dám sống hết mình và ưu tiên bản thân trước. Các bạn trẻ cũng nhanh chóng biến tấu câu rap theo các hoàn cảnh khác nhau: "Đi đi em, do dự hết tiền mất"; "Đi đi em, do dự mình già mất"...

Tháng 4

"Hơn cả khu tự trị": Câu nói này bắt nguồn từ các tin tức về nạn nhân bị lừa sang Campuchia, bị ép lao động, bị kiểm soát nghiêm ngặt và thậm chí bị tra tấn. Tuy nhiên, cư dân mạng đã biến tấu lại theo hướng "tấu hài", dùng để diễn tả cảm giác bị bóc lột hoặc "tra tấn tinh thần" trong đời sống hằng ngày.

"Cho qua Cam chích điện" cũng bắt nguồn từ vấn nạn buôn người tại Campuchia. Cụm từ được dùng để trêu chọc, đùa vui hoặc cảnh cáo nhẹ nhàng một người bạn khi họ vừa mắc sai lầm ngớ ngẩn.

"Trí thông minh giản dị" là cách nói giảm nói tránh kiểu mới của Gen Z khi muốn "nhắc nhở" ai đó về hành động, phát ngôn sai trái hoặc thiếu sáng suốt.

"Hướng nội hết phần đời còn lại/Nửa đời sau lên núi ở" thường xuất hiện ở phần bình luận TikTok, dùng để chỉ những tình huống xấu hổ, ngượng ngùng hoặc cảm thấy lúng túng, khó xử.

"Tôi là nạn nhân của…" là cấu trúc được giới trẻ sử dụng khi thú nhận rằng mình quá mê, quá bị thu hút hoặc ám ảnh bởi một thứ gì đó.

"Ra đường em nể mỗi anh" trở thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ, dùng để bày tỏ sự ngưỡng mộ, tâm phục khẩu phục một ai đó hoặc diễn tả cảm giác bất lực về một tình huống "khó đỡ".

"Thân chưa mà giỡn kiểu đó/Giỡn vậy có nên không trời" là câu nói thường được dùng để bày tỏ sự bất ngờ, khó chịu hoặc "cà khịa" nhẹ khi ai đó đùa quá trớn, vô duyên.

"Dính chiêu 2 Điêu Thuyền" - một chiêu thức trong game Liên quân Mobile (kỹ năng đóng băng kẻ địch). Câu này dùng khi tả một tình huống khó xử không thể làm gì, chỉ biết làm thinh như bị "đóng băng".

"Xin lỗi bà miệng tui hơi giãn á" bắt nguồn từ hình ảnh một TikToker gây tranh cãi vì mặc trang phục không phù hợp, sau đó được cộng đồng mạng biến tấu như một cách xin lỗi vì trót lỡ miệng nói điều không hay.

Tính từ "Nũng nịu - đẫm lệ" dùng thay cho lời khen thông thường dành cho ai đó hoặc hình ảnh nào đó gây ấn tượng với người xem.

Tháng 5

Bài rap TRÌNH của HIEUTHUHAI bỗng được "đào" lại và trở nên viral. "Ối dồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm" trở thành cụm từ viral trên mọi nền tảng, dùng để thể hiện sự xuất chúng, giỏi giang, "out trình" của bản thân.

"Trình ai chấm" của HIEUTHUHAI là một trong những câu rap viral nhất 2025.

Streamer Tú Sena là "cha đẻ" của câu nói “Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ”. Điệu cười đặc trưng cùng phong cách gần gũi của câu nói được bạn trẻ ưu ái sử dụng để thể hiện quan hệ thân thiết hoặc vô tình tìm được điểm tương đồng. Tú Sena cũng là khởi nguồn của nhiều từ hot trong năm 2025 như "Chan đi"; "Lên phím"...

"Đăng vậy không sợ tao nghĩ quẩn hả" bắt nguồn từ bình luận trong các video flexing (khoe khoang) trên TikTok và Threads, được dùng khi gặp những người quá xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, thể hiện sự ngưỡng mộ.

Giữa năm nay, thể loại audio ngôn tình Trung Quốc bất ngờ "làm mưa làm gió" tại Việt Nam. Cụm từ "Trùng sinh" cũng thành trend từ đó, thể hiện sự tiếc nuối khi mắc phải sai lầm, ví dụ như "Trùng sinh, tôi trở thành tổng tài...".

"Cá thể… vượt trội" thường được dùng để khen ngợi, ca tụng một ai đó xuất chúng, giỏi giang hoặc đặc biệt. Thuật ngữ sinh học "cá thể" kết hợp cùng những tình huống có "1-0-2" khiến câu nói trở thành một kiểu nịnh nọt, tâng bốc.

Câu cảm thán "Về kể không ai tin." hay được ưa chuộng sử dụng trong những tình huống bất ngờ, khó tin, ít xảy ra.

Tháng 6

Mang đậm chất hướng dẫn viên du lịch, "mời đoàn mình di chuyển lên núi" được nhiều bạn trẻ Gen Z sử dụng khi thấy một sự vật, sự việc nào đó vô cùng xấu hổ, bẽ mặt. Câu nói nhanh chóng bị chế ra nhiều biến thể như: "Trên núi hết chỗ rồi, mời đoàn mình xuống biển", "Lên núi khỉ đuổi về"...

"Con tướng" thường được sử dụng để miêu tả các nhân vật có sức mạnh đặc biệt trong các trò chơi trực tuyến. Cụm "giảm sức mạnh con tướng này giúp em" được chế như một câu nói dùng để khen ai đó quá xuất sắc. Một cụm từ khác đồng nghĩa là "Tiểu thuyết cũng không dám viết nam/nữ chính kiểu này".

TikToker Hơi Tinh Nghịch trở thành "trendsetter" khi sáng tạo ra cụm "Oi gì thé". Bằng chất giọng hài hước, châm biếm, "oi gì thé" trở thành từ ngữ thông dụng khi bạn tò mò, thắc mắc một sự vật, sự việc cụ thể.

Tháng 7

"Dạ con tên Mai, con mát-xa" và "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai?" đều có nguồn gốc từ bộ phim điện ảnh Mai của đạo diễn Trấn Thành. Hai câu thoại đắt giá này được các nhà sáng tạo nội dung tận dụng tạo nên những video nhép theo với biểu cảm “sân si”, hài hước.

"Vô chùa không biết lạy ai/Cho em lạy cái nha" thường xuất hiện dưới phần bình luận của các video, thể hiện sự kính nể, tôn trọng đối với những người tốt bụng đến khó hiểu.

"Ê nha" là một cụm từ dễ dùng, phù hợp để ghép với mọi tình huống và thường được sử dụng để biểu đạt trạng thái bất ngờ, hoảng loạn, khó tin.

Tháng 8

Từ cụm "bạn thân chí cốt", cộng đồng mạng đã tách "cốt" ra thành một danh từ chỉ mối quan hệ thân thiết, bền chặt.

TilToker Hơi Tinh Nghịch tạo ra nhiều câu nói "hot trend" 2025.

Hơi Tinh Nghịch lại tiếp tục tạo ra 2 trend tháng 8 là "Tui tưởng ai cũng có chứ tar" và "Ai hoải". Trong khi "Tui tưởng ai cũng có chứ tar" là một kiểu khoe khoang khéo léo thì "Ai hoải" thể hiện sự không quan tâm, không có nhu cầu nghe.

Tháng 9

Câu nói gây sốt diện rộng "Em chào sếp ạ" bắt nguồn từ nhóm hài Duy Best nổi tiếng trên TikTok. Nhân vật thường xuyên nói những câu này là Nghe Lí, trong vai bác bảo vệ. Chuỗi video hài hước, lầy lội này nhanh chóng tạo cơn sốt vì sự duyên dáng.

"Đang ăn gừng" là cụm từ được "Việt hoá" của trend "Dame un grrr" bắt nguồn từ Tây Ban Nha, nổi lên nhờ clip gây hài của kênh TikTok Lê Thanh Trí.

Thạch Trang - Yobae gây sốt với vlog "bóc phốt" chính mình, với câu thoại viral: "You only live once thì mới phải cẩn thận" nhằm "cà khịa' content đầy tranh cãi trước đây trên kênh YouTube của Thạch Trang.

"Khê lắm" là một tính từ thú vị nhằm diễn tả một việc nào đó "cố quá thành quá cố", khó hơn tưởng tượng.

Sơn Tùng M-TP gây "bão" mạng với câu nói "Flop quá thì ghi tên anh vào".

Xuất phát từ một bình luận trên fanpage M-TP: "Flop quá thì ghi tên anh vào", câu nói vui này nhanh chóng trở thành “thần chú” chống flop, kéo tương tác cho hàng loạt fanpage và bài viết. Năm 2025, câu nói này viral nhiều lần khi Sơn Tùng M-TP đưa câu nói này vào Intro phần trình diễn tại nhiều sân khấu lớn.

Hương Giang Idol - Hoa hậu chuyển giới với câu nói viral "Oi thoi chet" bởi chất giọng đặc trưng của mình, được cộng đồng mạng dùng khi lỡ làm sai một việc gì đó.

"Mát mát tẻn tẻn" cải biến từ trend "mát như mùa thu Hà Nội", chỉ những hành động có vẻ "dở hơi", ấm đầu, không được bình thường của người khác.

"Phải gì, phải gì... phải chịu" viral từ một streamer game Liên quân Mobile, nhằm "cà khịa" ai đó khi họ vừa thua hay gặp phải tình huống khó đỡ.

"Sự hồi sinh của một gia tộc" ám chỉ người từng thuộc cộng đồng LGBT không còn muốn thay đổi xu hướng tính dục của mình nữa, thường là nam chuyển giới sang nữ.

"Các con vợ" được cho là câu cửa miệng của các bạn trẻ, dùng để gọi bạn bè của mình một cách thân thiết.

"Ngại hết cả…" là cụm từ dùng để thể hiện sự xấu hổ, thẹn thùng đến đỏ cả người, ví dụ như “Ngại hết cả mèo”, “Ngại hết cả Huy”...

Tháng 10

"Pháp luật nào cấm nam yêu nữ/Công lý nào cấm nữ yêu nam" vốn là 2 câu từ bài thơ Tình yêu không có lỗi. Sau này, câu nói bị chế thành nhạc opera, nhạc Tết, thể hiện tình cảm ngang trái của đôi tình nhân nam nữ. Hàng ngàn video TikTok đã "đu trend" với câu thơ này.

Cụm từ "chổi chà chổi chà" bắt nguồn từ một video người vợ đang tức giận và cầm chổi chà dọa đánh chồng. Cụm từ này cũng trở thành một cách để thể hiện sự tức giận.

Tháng 11

Được khai sinh bởi TikToker Hơi Tinh Nghịch, "vuýp" được hiểu là tính từ để miêu tả người xinh đẹp, tuyệt vời.

Tháng 12

"Mọi thứ hóa điên với chồng ngày hôm nay" và "Này thằng chồng, cái quái đản gì thế" có lẽ là câu nói viral kết thúc năm nay. Bắt nguồn từ series Chồng Bi Bot với sự kết hợp của cặp đôi Giỏi Lee và Ngọc Minh, bộ đôi đã cho ra đời hàng loạt những "punchline" thể hiện sự phẫn nộ. Cộng đồng TikTok chia sẻ rằng xem thì thấy kỳ, mà không xem thì không chịu được.



