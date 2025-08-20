Gen Z hóa thân thành 'bá tước', 'công nương' trong trend nhạc thính phòng Sơn Tùng M-TP

SVO - Gần đây, trên nền tảng TikTok rần rần lan truyền những bản nhạc của ca sĩ Sơn Tùng M-TP được phối lại thành nhạc thính phòng. Điều thú vị là, cộng đồng mạng còn sáng tạo những clip hài hước bắt chước lại phong cách châu Âu cổ, từ cách ăn mặc, nói chuyện, thậm chí là phòng hào “Bá tước, Công nương”. Chính Sơn Tùng tự gọi vui mình là Saint Toine Emtippy.

Đến hiện tại, vẫn chưa ai biết được danh tính của “người đứng sau màn” đã hòa âm phối khí lại các bài nhạc của ca sĩ Sơn Tùng MTP thành các bài nhạc thính phòng cổ điển, mang lại cảm giác “quý tộc” khiến cộng đồng mạng lan truyền mạnh mẽ mấy hôm nay. Một số “giang cư mận” còn đồn rằng những bản giao hưởng này là do AI tạo ra.

Danh sách nhạc thính phòng bất hủ của Dé Soltuné Montepré (ảnh do AI tạo)

“Mình nghĩ trend này viral do sự kết hợp bất ngờ giữa nhạc cổ điển và các bản hit của Sơn Tùng, người vốn đã được mệnh danh là King of Vpop. Ngoài ra việc biến âm nghệ danh của Sơn Tùng theo tên của tầng lớp quý tộc phương tây theo đúng tinh thần của nhạc cổ điển làm tăng thêm tính hài hước cho trend này. Không chỉ Sơn Tùng mà nhiều ca sĩ khác như J97, Phan Mạnh Quỳnh,… cũng bắt trend, tạo hiệu ứng viral hiệu quả” - Bạn Quách Hương Mai, sinh viên năm tư, trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ.

Bạn Lê Huyền Vy, sinh viên năm cuối, trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “Đây là lần đầu mình nghe bài này và biết đến trend này. Theo cảm nhận cá nhân, hồi trước mình ở dàn nhạc, thì nhạc cổ điển kén người nghe lắm, phải được học từ bé hoặc ai phải tìm hiểu kiên nhẫn lắm thì mới nghe ấy. Thường thường mọi người thích giai điệu kiểu ồn ào, đại chúng dễ nghe hơn. Nhưng mà biến tấu những bản nhạc hiện đại thành giai điệu của nhạc thính phòng, nó tạo nên sự đối lập ấy. Chắc vì thế mà nó lên xu hướng”

Chưa chỉ thế, những bản nhạc “giao hưởng” còn viral hơn nhờ sự biến tấu sáng tạo của nhiều người dùng tiktok. Tài khoản tiktok “yuho_happy” với hơn 100 nghìn lượt tim và hơn 2 nghìn lượt bình luận, đã sử dụng phiên bản giao hưởng của ca khúc Buông đôi tay nhau ra làm nhạc nền. Người dùng này cũng mặc một bộ quần áo sang trọng với phong cách châu Âu thời kỳ Phục Hưng (thế kỷ XIV - XVII). Bên cạnh anh là chiếc bàn phủ gấm da báo đem lại cảm sang trọng và bộ ấm trà trắng cùng với bánh quy bơ - đặc trưng những buổi tiệc trà kiểu Anh.

Tiktoker yuho_happy và thời trang thời phục hưng, trên nền nhạc phiên bản thính phòng của ca khúc Buông đôi tay nhau ra.

Nhiều bình luận từ cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú với tạo hình này của anh chàng “Ông anh kiếm được bộ đồ ở đâu hay vậy?” hay “Chắc ông này người trong hoàng gia”.

Có lẽ, cũng từ đây mà cư dân mạng bắt đầu rộ lên việc gọi nhau bằng những phong hào sang trọng như “Bá tước, Công nương, Công tước” và nói lái tên tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. Đặc biệt, cư dân mạng gọi chàng ca sĩ sinh năm 1994 là “Bá tước Saint Toine Emtippy” hay “Công tước Sone Tuné de Emtypie” khiến chính anh chàng cũng phải thừa nhận là “sang hết cả con người”.

Các bạn trẻ hài hước đu trend trên nền tảng TikTok. (Nguồn: toana563; ianor.23)

Bạn Mai cũng chia sẻ “Tớ thấy biệt danh này rất hài. Kiểu biến âm nghệ danh tiếng Việt với tên tiếng nước ngoài có sự trùng hợp làm cho nghệ danh của sếp có phần quý tộc hơn bình thường. Đặc biệt là công thức này áp dụng vào nghệ sĩ nào cũng có thể tạo hiệu ứng hài hước”.

Trong video do các bạn “tiktoker” sáng tạo cũng xuất hiện một “nhân vật” quan trọng không kém, khiến video thêm phần hài hước đó là hộp bánh tuổi thơ Danisa khiến nhiều người đặt nghi vấn liệu đây có phải là chiến lược marketing của hãng bánh Danisa hay không. Tuy nhiên, một số người đã giải đưa ra giải thích là dòng bánh này được định vị thương hiệu là dòng bánh hảo hạng khiến các “Công nương, Công tước” ngây ngất trong hương vị hoàng gia.

“Hộp bánh Danisa, hoặc vỏ hộp Danisa nhưng bên trong là kim chỉ đã là meme quen thuộc với tuổi thơ của lứa 9x và đầu GenZ rồi, với giá thành cũng cao hơn so với mặt bằng chung bánh kẹo thị trường, vì vậy sử dụng hộp bánh Danisa làm phần thưởng cũng là một cách hợp lý để tăng thêm tính giải trí cho trend” - bạn Mai chia sẻ.