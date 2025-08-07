Cười ra nước mắt với trend dịch thuật cực 'bá đạo' của Gen Z

SVO - Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo từ ngữ mới, Gen Z một lần nữa chứng minh sức sáng tạo vô biên khi “nâng cấp” cả hệ thống dịch thuật Anh – Việt theo một phong cách “chẳng giống ai”, khiến cộng đồng mạng được phen vừa kinh ngạc vừa không nhịn được cười.

Tưởng chừng đã thuộc lòng "bộ từ điển Gen Z" với những thuật ngữ kinh điển, từ "ét o ét", "u là trời" cho đến gần đây là "mời đoàn mình di chuyển lên núi", thì bạn lại sắp phải "update" rồi đây. Thế hệ Z vừa tung ra một 'bản vá' ngôn ngữ mới, không chỉ tạo từ mà còn cải tổ cả cách dịch tiếng Anh.

Trào lưu dịch thuật mới của Gen Z khiến cộng đồng mạng thích thú. (Ảnh: Insight Gen Z)

Chuyện là, mới đây, một trang cộng đồng dành cho giới trẻ đã đăng tải bài viết “Cập nhật cách dịch tiếng Anh sao cho sang chảnh”, ngay lập tức gây bão và thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Thay vì dịch theo nghĩa hay ngữ pháp thông thường, Gen Z đã áp dụng tư duy logic, toán học và cả... công nghệ để tạo ra những bản dịch vừa trực diện, vừa hài hước đến “ngã ngửa”.

Video của TikToker Bông Tím viral rần rần trên nền tảng TikTok. (Nguồn: bongtim96)

Trào lưu này lập tức được các nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng nhiệt tình. Gây chú ý nhất phải kể đến video "đu trend" từ TikToker Bông Tím, vốn đã bùng nổ với 2,2 triệu lượt xem cùng gần 180.000 lượt yêu thích (tính đến 18h30 ngày 7/8/2025).

Những pha dịch thuật hài hước được cộng đồng mạng phát hiện. (Ảnh: Du học Hoa Ngữ)

(Ảnh: Lost Bird)

(Ảnh: Hoàng Vũ)

Hãy cùng “giải mã” một vài ví dụ tiêu biểu đang khiến netizen “cười ra nước mắt”:

Khi bạn muốn diễn tả câu cổ trang “Tru di cửu tộc”, thay vì loay hoay với những từ vựng đao to búa lớn, bản dịch mới cực kỳ ngắn gọn và hiện đại: “family = 0” (gia đình bằng không). Một phép toán đơn giản nhưng lại lột tả được hết sự “diệt cỏ tận gốc” của câu gốc. Với câu “Bán tín bán nghi”, một trạng thái nửa tin nửa ngờ, giờ đây được “số hóa” một cách không thể đơn giản hơn: “0.5 yes 0.5 no”. Ai mà ngờ được một khái niệm trừu tượng lại có thể được biểu thị bằng một phép chia rành mạch như thế? Khi muốn yêu cầu ai đó “Nhìn cho rõ đi”, quên những cấu trúc như “Look carefully” đi, bởi vì phiên bản của thế kỷ 21 phải là: “you 1080p”. Một cách nói đậm chất công nghệ, ví von độ rõ nét của mắt người như độ phân giải của màn hình. Tương tự, lệnh “Đứng lại!” được chuyển thể thành ngôn ngữ vật lý: “0km/h”. Ngắn gọn, súc tích và tuyệt đối chính xác về mặt… tốc độ.

Đỉnh cao của sự sáng tạo này phải kể đến những câu dịch mang tính “phá cách” mạnh mẽ hơn. Một câu nói đậm chất quân vương như “Quả nhân không phải là kẻ ham mê nữ sắc” đã được “bẻ lái” một cách không thể lường trước thành “I’m gay”. Hay khi muốn khen ai đó “Thật thông minh” sẽ là “IQ & EQ = 250”,con số “trên trời” để thể hiện sự ngưỡng mộ tuyệt đối.

Dưới phần bình luận, vô số bạn trẻ đã bày tỏ sự thán phục: “Đúng là không gì có thể làm khó được Gen Z”, “Từ điển tiếng Anh chắc phải cập nhật thêm một phiên bản Gen Z mất thôi”, “Đọc xong mà muốn ‘di chuyển lên núi’ vì trình độ dịch thuật của mình đã quá lỗi thời”. Nhiều netizen còn thi nhau sáng tạo ra những biến thể của riêng mình như: "Tứ Mã Phanh thây" = Body/4"; "tỷ tỷ = billion billion", "Vừa gặp đã yêu = 1 meet = love",...

Có thể thấy, ngôn ngữ của giới trẻ Việt Nam đang ngày càng đa dạng và biến hóa không ngừng. Trào lưu dịch thuật này có thể không “chuẩn” về mặt học thuật, nhưng chắc chắn đã "đủ wow" trong việc mang lại tiếng cười và thể hiện dấu ấn sáng tạo độc đáo của một thế hệ không bao giờ chịu đi theo lối mòn.