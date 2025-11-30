Toàn cảnh MAMA 2025: Lan toả sức mạnh chữa lành và đoàn kết

Lễ trao giải MAMA 2025, lễ trao giải âm nhạc lớn nhất châu Á, được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 28 và 29/11 (giờ địa phương), đã diễn ra trong không khí yên tĩnh và trang nghiêm do vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 26/11. Thảm đỏ đã bị hủy bỏ, và người trao giải cùng người chiến thắng đã đeo ruy băng đen trên sân khấu để tưởng nhớ. Lễ trao giải là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng về những gì âm nhạc có thể làm, ngay cả trong những hoàn cảnh chưa từng có này. Thay vì phô diễn sự hoành tráng, lễ trao giải năm nay lại có dải ruy băng đen, một phút mặc niệm, lời bài hát được chỉnh sửa và những tiếng reo hò khe khẽ, để lại thông điệp "Ủng hộ Hồng Kông" trên sân khấu. Âm nhạc, vẫn vang vọng ngay cả giữa thảm kịch, đã thể hiện phẩm giá và trách nhiệm của một lễ trao giải, chọn sự an ủi thay vì ăn mừng. Và những lời ca của các nghệ sĩ vang vọng khắp Sân vận động Kai Tak của Hồng Kông (Trung Quốc) trong 2 ngày đã trở thành một lời hứa nhỏ bé sẽ được ghi nhớ cho đến khi thành phố này trỗi dậy trở lại.

Nam diễn viên Park Bo Gum, người dẫn chương trình ngày 1 của 'Lễ trao giải MAMA 2025' vào ngày 28/11, đã dành một phút mặc niệm và phát biểu: "Một tai nạn vô cùng đáng tiếc đã xảy ra. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những người đã mất đi sinh mạng quý giá, cũng như gia đình và bạn bè thân yêu của họ trong vụ tai nạn này. Tất cả nghệ sĩ và nhân viên tham gia MAMA đã chuẩn bị cho sự kiện này với một tâm thế nặng trĩu nhưng cũng đầy trách nhiệm. Chúng tôi tin vào sức mạnh chữa lành và sự đoàn kết mà âm nhạc có thể mang lại. Thông qua màn trình diễn của mình, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến sự an ủi, động viên, và thậm chí là một chút sức mạnh để bước tiếp. Với thông điệp 'Ủng hộ Hồng Kông', chúng tôi sẽ cùng thế giới tưởng nhớ nỗi đau này và đóng góp vào việc hỗ trợ các nạn nhân bằng cách quyên góp".

CJ ENM, với khẩu hiệu "Ủng hộ Hồng Kông", đã công bố ý định quyên góp 20 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 3,8 tỷ won) cho các nạn nhân. Thông điệp "Ủng hộ Hồng Kông" được chiếu liên tục trên các màn hình khắp địa điểm tổ chức, và những khoảnh khắc mặc niệm, tưởng niệm đã trở thành chủ đề xuyên suốt lễ trao giải. MAMA năm nay ban đầu được đánh dấu là một lễ hội sôi động với từ khóa "UH-HEUNG", bao gồm các khu vực, chủng tộc và văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, sau thảm kịch vừa qua tại Hồng Kông (Trung Quốc), khái niệm này đã hoàn toàn thay đổi, chuyển sang một hình ảnh "tĩnh lặng, trang nghiêm" hơn. Sân khấu không hề có bất kỳ yếu tố nào gợi nhớ đến thảm họa hỏa hoạn. Pháo hoa, cột lửa và các hiệu ứng hình ảnh khác gợi lên hình ảnh "cháy" đã bị loại bỏ. Thay vào đó, ánh sáng laser và hình ảnh video được chiếu một cách lặng lẽ trên sân khấu. Lời bài hát và danh sách bài hát của các nghệ sĩ cũng có những thay đổi. Khán giả cũng tạo không khí bằng những tràng pháo tay thay vì reo hò, la hét, kiềm chế việc ca hát và hò hét quá mức, thay vào đó thể hiện tinh thần đoàn kết trong không khí tưởng niệm, lan toả sức mạnh tinh thần đoàn kết, chữa lành.

Kim Hye Soo đã mở màn ngày 2 của "Lễ trao giải MAMA 2025" bằng khả năng tiếng Anh lưu loát của mình: "Khi âm nhạc chảy trong tôi, cơ thể và tâm trí tôi hòa làm một với âm nhạc, chúng ta sẽ tìm thấy sự phấn khích. Sự phấn khích chính là niềm tin vào bản thân, tình yêu thương bản thân và lòng can đảm để tự tin tiến về phía trước. Những năng lượng này kết hợp lại để tạo nên phiên bản chân thực nhất của chính tôi".

Nam diễn viên Hồng Kông Châu Nhuận Phát trao giải thưởng lớn 'Nghệ sĩ của năm' tại Lễ trao giải MAMA 2025 được tổ chức tại Sân vận động Kai Tak ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 29/11: " Trước khi trao giải, tôi muốn có một đề nghị nhỏ. Tôi muốn đề nghị mọi người đứng dậy và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa hỏa hoạn Hồng Kông. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người đã mất đi người thân và bạn bè thân yêu. Cảm ơn 'MAMA 2025' đã an ủi và giúp đỡ". Hội trường nhanh chóng tối sầm lại, và khán giả, bao gồm cả Châu Nhuận Phát, cùng nhau dành phút mặc niệm.

Stray Kids đã giành giải 'Album của năm'.

Giải thưởng MAMA bắt đầu vào năm 1999, với tên gọi Video Music Awards của Mnet và hiện đã bước sang năm thứ 26. Năm 2009, giải thưởng được đổi tên thành MAMA Awards (Mnet ASIAN MUSIC AWARDS) và đã được tổ chức tại Ma Cao, Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông kể từ năm 2010. Sự kiện tại Hồng Kông (Trung Quốc) là lần đầu tiên sau bảy năm, kể từ năm 2018. Giữa không khí trang trọng, những chiếc cúp vẫn được trao cho những cá nhân tỏa sáng rực rỡ tại K-pop năm nay.

Lễ trao giải kéo dài 2 ngày tại Sân vận động Kai Tak ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã chứng kiến ​​4 giải thưởng lớn được trao: G-Dragon (Nghệ sĩ của năm), Rosé (Bài hát của năm) cho APT., Stray Kids (Album của năm) cho Karma và Enhypen (Lựa chọn của người hâm mộ của năm). CORTIS và Hearts to Hearts đã giành giải 'Tân binh của năm', trong khi Seventeen giành giải 'Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất' và aespa giành giải 'Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất'. G-Dragon cũng giành giải 'Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất', 'Màn trình diễn vũ đạo đơn nam xuất sắc nhất' và Top 10 nam xuất sắc nhất cho hạng mục "Nghệ sĩ nam được người hâm mộ bình chọn".

G-Dragon giành giải 'Nghệ sĩ của năm'.

Phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters (sau đây gọi tắt là "Honmoon") của Netflix, một hiện tượng toàn cầu, cũng đã lên sân khấu. "Honmoon" đã giành giải "Tầm nhìn Âm nhạc của Năm" và "Nhạc phim gốc hay nhất (OST)", và các thành viên của nhóm nhạc nữ Baby Monster đã hóa thân thành bộ ba K-pop "Huntrix" trong phim và hát What It Sounds Like và Golden. Đạo diễn Maggie Kang, người xuất hiện trên sân khấu với tư cách là người chiến thắng giải thưởng cùng với đồng đạo diễn Chris Appelhans, đã thốt lên: "Honmoon đã được định đoạt rồi".

Parita, Ahyeon và Laura của Baby Monster trong vai Huntrix của 'K-Pop Demon Hunters' tại 'Lễ trao giải MAMA 2025'.

Tuy nhiên, buổi biểu diễn của Lion Boyz, dự kiến ​​diễn ra cùng thời điểm với lễ trao giải, đã bị hủy bỏ. Điều này dường như phản ánh những lời chỉ trích rằng, một buổi biểu diễn của Lion Boyz với chủ đề "thần chết" là không phù hợp ở Hồng Kông (Trung Quốc), nơi vừa xảy ra một thảm họa lớn. Lễ trao giải được tổ chức trong không khí trang nghiêm suốt buổi diễn. Lời bài hát gợi lên lửa đã được chỉnh sửa hoặc loại bỏ khỏi danh sách bài hát, và không có cột lửa nào được sử dụng làm hiệu ứng đặc biệt trên sân khấu.