ISAAC trở thành Đại sứ Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) 2025

Cục Du lịch Đài Loan - Trung Quốc (TTA) chính thức công bố ca sĩ, diễn viên ISAAC trở thành Đại sứ Du lịch Đài Loan năm 2025 trong sự kiện ra mắt đặc biệt trên du thuyền sang trọng Dosm Elite of Saigon dọc sông Sài Gòn.

Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hình ảnh chuyên nghiệp và lượng người hâm mộ lớn, đặc biệt trong giới trẻ, ISAAC được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng khám phá Đài Loan (Trung Quốc) - điểm đến giàu văn hóa, cảnh quan độc đáo và trải nghiệm đầy cảm xúc.

Trong sự kiện, video quảng bá du lịch Đài Loan do ISAAC thực hiện lần đầu ra mắt và phát trực tiếp trên Sky 3000 - màn hình LED ven sông lớn nhất thế giới. Video tái hiện hành trình âm nhạc tìm cảm xúc của ISAAC, dẫn dắt khán giả qua các điểm đến biểu tượng như đảo Hòa Bình ở Cơ Long, phố cổ Lộc Cảng, Trung tâm Nghệ thuật Pier-2 tại Cao Hùng và những giai điệu bản địa của bộ tộc Bunun ở Đài Đông.

Ông Derek Chou, Giám đốc Văn phòng đại diện Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại TP.HCM, cho biết ISAAC là nghệ sĩ phù hợp với hình ảnh du lịch Đài Loan, từng ghi dấu ấn với MV Tôi đã quên thật rồi quay hoàn toàn tại đây.

Năm 2024, Đài Loan (Trung Quốc) đón 370.000 lượt khách Việt Nam; riêng 9 tháng đầu 2025 đạt hơn 330.000 lượt, tăng 15%. Đài Loan (Trung Quốc) đặt mục tiêu tiếp tục quảng bá, thu hút du khách Việt Nam khám phá vẻ đẹp, ẩm thực và văn hóa đặc sắc của hòn đảo xinh đẹp này.