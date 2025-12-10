'Tấm lòng vàng' sưởi ấm mùa đông vùng cao

SVO - Trong xã hội hiện đại - nơi mà nhịp điệu cuộc sống dường như rất gấp gáp, bận rộn khiến cho chúng ta ít có cơ hội để đặt nhiều sự quan tâm của mình đến người khác. Nhưng ở một nơi nào đó, vẫn có những người có tấm lòng đặc biệt. Trong số đó, có một người đàn ông lặng lẽ, âm thầm gieo yêu thương đến những vùng đất khó khăn, hẻo lánh.

Anh Vũ Long - 37 tuổi, từng là cán bộ nghiên cứu ở Đại học Y Hà Nội, hiện đã nghỉ việc và chuyển hướng sang kinh doanh tự do. Anh là người đã từng tham gia các chuyến đi trải nghiệm và sau đó tự thành lập câu lạc bộ thiện nguyện để tổ chức các chương trình từ thiện hướng đến đồng bào khó khăn trên các tỉnh vùng cao, hành trình ấy đã bắt đầu từ năm 2012 cho đến nay.

Để tổ chức được một chuyến thiện nguyện, do không phải là người làm chuyên nghiệp, mỗi năm anh chỉ sắp xếp thời gian để thực hiện 2-3 chương trình. Thông thường anh sẽ lập kế hoạch cụ thể trước mỗi chuyến đi, trong đó coi trọng các tiêu chí cần có về địa điểm (như thật sự phải là vùng khó khăn, là những địa phương nghèo nhưng nhận được ít hoặc không có sự hỗ trợ), sau đó là lên kế hoạch kèm dự trù quà tặng và lịch trình dự kiến.

Nắm bắt được nhu cầu của đồng bào nghèo vùng cao nên cơ cấu quà tặng của dự án anh tổ chức tập trung vào một số loại chính gồm: Gạo, mì tôm, đồ khô để giúp đỡ một phần nhu cầu về lương thực, bánh kẹo, đồ chơi, đồ dùng học tập để giúp đỡ đời sống tinh thần và học tập cho trẻ em; Và thứ không thể thiếu nữa đó là chăn và quần áo ấm (mới và cũ còn tốt) để đồng bào có một mùa đông ấm áp và no đủ hơn. Quỹ quà tặng được bảo đảm bằng một phần kinh phí anh hoặc bạn đồng hành cùng đóng góp, còn lại, anh xin ủng hộ từ cộng đồng thông qua các bài viết kêu gọi trên MXH. Để tránh các cám dỗ có thể dẫn đến tiêu cực, dự án không kêu gọi ủng hộ tiền mà chỉ nhận hiện vật, chỉ một số mạnh thường quân ở xa muốn góp vào nhưng không thể gửi đồ, dự án đã lập ra các quỹ gạo, quỹ mì tôm với giá đại lý sỉ thấp nhất để người ủng hộ có thể ủy quyền hoặc đặt mua từ xa ủng hộ khi cần thiết. Khi đã nhận được sự ủng hộ vật chất từ cộng đồng, anh tiếp tục huy động sự chung tay bằng sức lực thông qua việc mời những tình nguyện viên có cùng đam mê thiện nguyện tham gia góp sức cùng, từ việc hỗ trợ thu gom, nhờ điểm tập kết cho đến sàng lọc chuẩn bị các suất quà.

Anh Vũ Long trong chuyến thiện nguyện đến vùng cao.

Hành trình của tấm lòng yêu thương

Chia sẻ về lý do để có ý tưởng này, anh Long cho biết: “Do trong hai năm 2010-2012, tôi từng tham gia một số hoạt động thiện nguyện. Nhưng đặc biệt hơn cả là tôi có 1 tuần tham gia tình nguyện hè, giúp đỡ bà con nghèo tại Vô Điếm, Hà Giang. Được trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của đồng bào và vô cùng thương cảm, khoảng tháng 9 năm 2012 khi trình bày ý tưởng với vài người bạn ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, được sự ủng hộ của mọi người, tôi và các bạn đã quyết định thành lập CLB lấy tên là “Chung tay”. Với sự tham gia của 3 thành viên nòng cốt, tôi được bầu làm chủ nhiệm nhóm. Câu lạc bộ sau đó có gần 30 tình nguyện viên, tổ chức chiến dịch đầu tiên và đặt tên là “Chung tay cho mùa đông thêm ấm” tổ chức gây quỹ ủng hộ tặng đồ cho bà con tại xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào tháng 12 năm 2012”.

Dự án đầu tiên của Câu lạc bộ.

Sau chuyến thiện nguyện đầu tiên, Câu lạc bộ đã tổ chức thêm rất nhiều các hoạt động từ thiện khác. Tuy nhiên, đến năm 2015 vì một vài lý do cá nhân, câu lạc bộ đã tạm dừng hoạt động. Dẫu vậy, với lòng trắc ẩn vốn có, anh Long luôn không ngừng tìm kiếm các cơ hội để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh, cho dù chỉ là những đóng góp nhỏ mang tính cá nhân.

Mãi đến năm 2024, sau 9 năm dừng hoạt động của câu lạc bộ thiện nguyện. Tinh thần thiện nguyện của anh lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi chứng kiến cảnh sạt lở ở Lào Cai trong trận bão lịch sử Yagi. Vì vậy, anh cùng người bạn thân đã thảo luận và quyết định kết hợp xây dựng dự án thiện nguyện để chung tay góp sức giúp đỡ bà con. Vì tính cấp thiết khi đó, người bạn của anh tham gia các hoạt động hỗ trợ cứu trợ sạt lở, còn anh chịu trách nhiệm xây dựng lại quy trình để thực hiện dự án. Các anh tiếp tục sử dụng tên “Chung tay cho mùa đông thêm ấm“ để định hướng hoạt động và gây quỹ. Với slogan: “Trao yêu thương bằng sự tử tế” trong tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, ngoài bốn hoạt động cứu trợ, dự án tổ chức hai chiến dịch lớn, mỗi chuyến hỗ trợ 800-900 nhân khẩu ở Quản Bạ và Mèo Vạc Hà Giang, các chuyến đi có sự hỗ trợ khá lớn từ kênh YouTube Người Đặc Biệt do người bạn của anh sáng lập. Bước sang năm 2025, dự án tiếp tục với hai chiến dịch lớn: Lần đầu vào tháng 11 năm 2025 tới Quản Bạ và Yên Minh, Hà Giang; Lần hai vào tháng 12 năm 2025 đang trong công tác chuẩn bị tiến hành. Chuyến lần này là một dấu ấn khá lớn khi dự án tự tổ chức toàn bộ mà không có sự hợp tác với đơn vị nào, số lượng người được hỗ trợ dự kiến lớn nhất với khoảng hơn 1000 nhân khẩu. Ngoài ra hàng năm, anh đều tổ chức một dự án nhỏ hơn là “Chung tay hướng về quê hương”, hỗ trợ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho các học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung học Cơ sở A.

Quá trình phân loại đồ quyên góp.

Các phần quà được phân loại theo độ tuổi.

Các phần quà được phân loại theo hộ gia đình.

Các phần quà được đóng theo từng suất.

Nói về những khó khăn khi đi làm từ thiện, anh Long chia sẻ: “Tôi có quá ít thời gian, bởi mỗi chuyến đi phải mất cả tháng để chuẩn bị, trong khi chỉ có một mình tôi quản lý toàn bộ hoạt động từ kêu gọi thu gom, lên kế hoạch nên mọi thứ khá căng thẳng nếu gặp những trở ngại”. Những khó khăn đó có thể kể tới như đường di chuyển vào các điểm phát quà khá xấu gây khó khăn, đôi khi gặp phải thời tiết xấu sẽ còn trở ngại nhiều hơn, thiếu kinh phí hoặc số lượng quà không đủ khiến phải kéo dài thời gian vận động,... Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ: “Trải qua các khó khăn đó, khi những công sức của cả nhóm được đáp lại bằng niềm hân hoan của người dân khi được hỗ trợ, những nụ cười hồn nhiên của trẻ em khi có thêm đồ chơi, áo ấm, bánh kẹo, đó là lúc tôi và cả nhóm biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ đã nhận từ cộng đồng ủng hộ, biết được là mùa đông này người dân nơi đây chắc chắn sẽ ấm no hơn. Đó là thứ tôi nhận lại được và là một cảm giác cực kỳ hạnh phúc!”.

Quá trình làm từ thiện.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian làm từ thiện, anh Long cho biết: “Với tôi, mỗi chuyến đi đều là một lần mình hết mình vì mục tiêu của dự án, hết mình vì trách nhiệm đã nhận của cộng đồng, nên chuyến đi nào với anh cũng đáng nhớ cả, mỗi chuyến đi là một lần mới mẻ, những gương mặt mới mẻ, cách thức thực hiện cũng dần được cải tiến để tốt lên, túi quà cũng ngày một đầy hơn chút, nói chung đều đáng nhớ cả”.

Lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ

Vài lời chia sẻ với thế hệ trẻ, anh nói: “Giúp đỡ cộng đồng không cần phải đợi đến khi ta “đủ lớn”, “đủ giỏi”, hay phải giàu có, chỉ cần bạn có một trái tim biết quan tâm, bạn đã có thể tạo nên giá trị. Hãy bắt đầu ngay khi có thể dù là việc nhỏ. Dù hành động nhỏ hay lớn, mỗi việc làm tử tế của chúng ta đều có thể tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Khi bạn sẵn sàng chia sẻ thời gian, sức lực, kiến thức hay 1 chút tài chính, thậm chí là đồ dùng đã qua sử dụng của mình, bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tạo cơ hội để chính mình trưởng thành”.

Hiện tại, vẫn cứ như vậy, anh Vũ Long vẫn cứ miệt mài, cố gắng dành thời gian để hàng năm có thể tổ chức được từ 1-2 chuyến từ thiện, chia sẻ phần nào với những khó khăn trong cuộc sống của bà con. Bên cạnh đó, anh luôn nung nấu ý định truyền tải tấm lòng cao đẹp ấy, tiếp lửa cho thế hệ trẻ để tiếp tục những dự án ý nghĩa ấy đến mãi về sau.