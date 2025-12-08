Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trở thành Thủ khoa Thiết kế thời trang trường ĐH Công nghiệp TP. HCM từ cảm hứng lò gạch truyền thống văn hóa Mang Thít

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Urban silence' là show trình diễn tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế thời trang trường ĐH Công nghiệp TP. HCM (IUH). 20 bộ sưu tập xuất sắc nhất được hội đồng ban giám khảo lựa chọn để trình diễn mang đến những ý tưởng độc đáo với nhiều chủ đề đa dạng từ nghiên cứu di sản, khám phá tương lai đến cảm thụ mỹ thuật đương đại thông qua những góc nhìn của giới trẻ.

Lấy cảm hứng từ quần thể lò gạch Mang Thít trăm năm tuổi của Vĩnh Long, sinh viên Ong Gia Khánh mang đến một bộ sưu tập đậm chiều sâu văn hóa.

messenger-creation-efe48f5b-0777-43b0-bc2b-76ccef273d13.jpg

Không chỉ dừng lại ở việc mô phỏng hình ảnh, Gia Khánh đi sâu nghiên cứu cấu trúc lò tròn, đường vòm, bề mặt gạch nung và những lớp patina thời gian để chuyển hóa thành hệ phom dáng và bảng màu đương đại.

messenger-creation-6fd9b914-7148-46e0-9c04-a43366546eb0.jpg

Bộ sưu tập này gây ấn tượng mạnh bởi phom dáng dựng khối, gợi nhắc cấu trúc lò nung truyền thống. Bảng màu đất nung, tro và gạch đỏ đậm chất thủ công. Kỹ thuật xử lý bề mặt mô phỏng hiệu ứng gạch sần, vân cháy, vết rạn thời gian, hiệu ứng ánh nắng phản chiếu lấp lánh...

messenger-creation-e051916d-27be-44c2-8f7b-0e9624ac54c9.jpg

Điều làm nên giá trị của bộ sưu tập không chỉ là kiến trúc thị giác mạnh mẽ, mà còn là tư duy nối tiếp di sản, tôn trọng quá khứ nhưng sáng tạo theo cách hoàn toàn mới của người trẻ. Măng Thít vì thế trở thành dấu ấn nổi bật nhất mùa tốt nghiệp. Bộ sưu tập giúp Ong Gia Khánh trở thành Thủ khoa ngành Thiết kế thời trang năm 2025 của trường.

messenger-creation-24f64c20-68bd-4d21-a7be-ecd66af34fee.jpg

Nếu Mang Thít là câu chuyện về ký ức, thì Wormhole của sinh viên Nguyễn Bảo Châu lại là cuộc du hành vào thế giới tương lai. Lấy ý tưởng từ lỗ sâu không gian và những chuyển động xoắn đa chiều, cánh cửa cuối cùng của nhân loại trước bờ vực diệt vong.

messenger-creation-d8fcc64f-3b23-44ad-a9fb-774ee9c3754a.jpg

Bảo Châu phát triển phom dáng giàu tính hình học, kỹ thuật dựng form phức tạp và bảng màu mang sắc thái sci-fi.

messenger-creation-9157de42-b342-4877-b82c-3b596f10ae54.jpg

Điểm nổi bật của Wormhole nằm ở kết cấu đa tầng, thể hiện chuyển động của vật chất và không gian. Thủ pháp chuyển sắc, mô phỏng ánh sáng trong các không gian phi trọng lực. Kỹ thuật dựng hình táo bạo, cho thấy khả năng khám phá giới hạn vật liệu.

messenger-creation-9946b920-2b1e-4491-8afd-2d851b72f823.jpg

Wormhole là minh chứng cho tư duy sáng tạo khác biệt và tinh thần dám thử nghiệm. Đây là yếu tố giúp Nguyễn Bảo Châu giành Á khoa 1 của ngành Thiết kế thời trang.

messenger-creation-4635e1f5-774f-4bb4-9648-8bce9e7921d8.jpg

Còn Thạch Lưu của sinh viên Lưu Thị Hồng Nhung là sự giao thoa giữa tính mềm mại của nước và tính mạnh mẽ của đá, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của những thác nước ở vùng Tây Nguyên.

messenger-creation-00b5ab1e-7951-437d-abce-718bdf465b7f.jpg

Hồng Nhung tạo nên bảng màu trung tính sang trọng và hệ phom dáng tinh giản nhưng đầy chiều sâu. Điểm mạnh của bộ sưu tập: Đường cắt sắc nét, chú trọng khối hình học.

1000039304.jpg

Kỹ thuật xử lý chất liệu thủ công, tạo bề mặt đa tầng như vân đá – lớp thạch, dòng nước chảy. Màu sắc tối giản, nhưng giàu cảm xúc thẩm mỹ. Thạch Lưu khẳng định khả năng cảm thụ mỹ thuật tinh tế và ngôn ngữ thiết kế riêng biệt và kỹ thuật dựng rập cắt may vững chắc của Hồng Nhung, đưa cô trở thành Á khoa 2.

messenger-creation-7a6f4111-3d34-436f-9078-90b3ffd74877.jpg

Ba bộ sưu tập là ba hành trình khác biệt cùng hội tụ trong một điểm chung: Khả năng dùng thời trang để kể câu chuyện của chính mình và của văn hoá Việt Nam trong bối cảnh đương đại. Đây cũng là minh chứng cho hướng đào tạo thúc đẩy sáng tạo bền vững của khoa Công nghệ May - Thời trang của trường ĐH Công nghiệp TP. HCM.

Thuận Tùng
#Thời trang #Thiết kế thời trang #thủ khoa #IUH #Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM #sinh viên #IUH Graduation fashion show 2025

