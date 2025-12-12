Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa giành huy chương SEA Games trong lần đầu thi đấu quốc tế

Lê Vượng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lần đầu tiên bước ra đấu trường khu vực với tư cách tuyển thủ quốc gia, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa – tân "nữ vương" của làng MMA Việt Nam đã có một hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games 33. Dù gặp nhiều bất lợi về thể hình khi phải đôn hạng cân, Quỳnh Hoa vẫn xuất sắc mang về tấm huy chương đồng quý giá.

Dù vừa giành chiếc đai vô địch trên sàn đấu MMA chuyên nghiệp (võ tổng hợp), nhưng với Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, SEA Games 33 là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Không còn là cuộc chiến cá nhân, đây là nơi cô khoác lên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

quynhhoa3.jpg
Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa lên đường sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33.

Chia sẻ về cảm xúc khi đứng trên bục vinh quang, Quỳnh Hoa kể: "Đối với mình, tấm huy chương đồng (HCĐ) ở SEA Games mang lại cảm xúc rất đặc biệt. Ở MMA mình đã từng vô địch, từng đứng ở vị trí cao nhất, nhưng SEA Games lại mang sắc áo Đội tuyển Quốc gia. Cảm giác được lên nhận giải, nghe hai tiếng Việt Nam vang lên, mình cảm thấy rất tự hào.

Cô cũng khiêm tốn cho rằng, thành tích này không chỉ của riêng cho bản thân mà là công sức chung của cả đội tuyển, thầy cô, những đồng đội và những người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ suốt mùa giải.

Bước ra từ "lồng sắt" của MMA chuyên nghiệp để đến với thảm đấu SEA Games là một bài toán khó về sự thích nghi. Quỳnh Hoa cho biết, sự khác biệt về không gian thi đấu và luật lệ buộc cô phải thay đổi tư duy chiến thuật trong thời gian ngắn.

quynhhoa.jpg
Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa xuất sắc giành Huy chương Đồng môn MMA tại SEA Games 33. Hiện nữ võ sĩ đang là sinh viên năm cuối tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

"MMA chuyên nghiệp thi đấu trong lồng, còn SEA Games thi đấu trên mặt sàn với nhiều điều lệ khác biệt. Mình phải thay đổi nhịp tấn công và chiến thuật để phù hợp. Thời gian làm quen ngắn, mọi kỹ thuật đều phải chỉnh sửa nhanh và chính xác, đây thực sự là thử thách lớn", nữ võ sĩ chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất mà cô gái sinh năm 2003 phải đối mặt không nằm ở kỹ thuật, mà là sự thiệt thòi về hạng cân. Sở trường của Hoa là hạng 52kg, nhưng tại kỳ đại hội này, cô phải đôn lên thi đấu ở hạng 60kg. "Các đối thủ ở hạng này thường ép cân từ mức lớn hơn xuống để thi đấu. Mình giữ nguyên mức cân hàng ngày đấu với họ nên bị thiệt thòi khá nhiều về thể hình và sức mạnh".

Dù bị đối thủ ép sân, nhưng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã giúp cô vững tâm. "Lần đầu MMA Việt Nam góp mặt tại SEA Games, áp lực là rất lớn. Trong trận đấu, có lúc bị ép, nhưng nghĩ đến màu cờ sắc áo sau lưng, mình cố bình tĩnh giữ nhịp thở để bứt lên", Hoa nhớ lại.

Dù dừng bước trước đối thủ giành huy chương vàng – một vận động viên dày dặn kinh nghiệm hơn, Quỳnh Hoa không coi đó là thất bại mà là động lực. Cô trân trọng cơ hội được cọ xát và khẳng định đây là bước đệm để hoàn thiện bản thân, hướng tới những mục tiêu cao hơn khi quay trở lại đấu trường MMA.

Kết thúc hành trình tại SEA Games 33, điều đọng lại lớn nhất với nữ sinh viên không chỉ là tấm huy chương, mà là tình cảm ấm áp từ hậu phương. "Gia đình, thầy cô và bạn bè đều rất mừng. Có những người bạn từ Việt Nam đã nhắn tin động viên mình từ trước ngày thi đấu. Mình thực sự trân trọng tình cảm ấy. Mình hy vọng hành trình của mình, dù nhỏ bé, sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu võ thuật: Chỉ cần kiên trì, chúng ta đều có thể tạo nên điều đặc biệt cho bản thân và thể thao nước nhà", Quỳnh Hoa nhắn nhủ.

Lê Vượng
#Thành tích tại SEA Games 33 #Võ MMA Việt Nam #Chinh phục thể thao khu vực #Chuyển đổi chiến thuật thi đấu #Chịu đựng khó khăn về hạng cân #Tinh thần tự hào dân tộc #Hành trình vượt qua thử thách #Truyền cảm hứng võ thuật trẻ

