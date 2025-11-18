Gặp gỡ giảng viên đang truyền cảm hứng công bố bài báo quốc tế đến sinh viên tại Thái Nguyên

PGS.TS Phạm Chiến Thắng đã công bố được hơn 20 bài báo quốc tế uy tín trên những tạp chí trong danh mục WOS/Scopus và hơn 10 chương sách được xuất bản bởi những nhà xuất bản uy tín như Springer, Elsiever, Taylor & Francis, Willey.

Thưa PGS.TS Phạm Chiến Thắng, việc được đăng bài trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới là một điều không hề dễ, ông đã làm thế nào để có được nhiều bài đăng?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Tôi luôn xác định việc công bố công trình khoa học không phải là đích đến mà là một quá trình học tập và nâng cao trình độ của bản thân. Do đó, tôi vẫn cố gắng hoàn thiện mình qua từng bài báo, một phần nữa là để thỏa mãn đam mê với khoa học. Tôi nghĩ đó là nguồn cảm hứng quan trọng để đi trên con đường này, còn bài có được đăng hay không thì phụ thuộc nhiều vào chất lượng chuyên môn của công trình, tôi cũng chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể.

Theo ông, điều kiện quan trọng nhất để bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín là gì?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Điều kiện quan trọng nhất để các công trình được công bố đó là hàm lượng khoa học và giá trị của nó đối với cộng đồng. Ngoài ra, mỗi tạp chí khoa học luôn có các mục tiêu khác nhau về nội dung đăng tải, do đó, các tác giả cần xem xét kỹ lưỡng phạm vi của tạp chí trước khi gửi bài sẽ có thể nâng cao tỷ lệ được chấp nhận của bài báo.

Hiện nay, tạp chí khoa học quốc tế nào trong lĩnh vực ông quan tâm đang “kén” bài nhất?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Hiện nay tôi đang tập trung vào lĩnh vực báo chí truyền thông, đặc biệt là xu hướng thay đổi của lĩnh vực này dưới tác động của các công nghệ mới. Trong đó, các tạp chí top đầu thuộc lĩnh vực này như Digital Journalism, New Media and Society, Journalism… đang là mục tiêu mà tôi hướng tới, những tạp chí này khá “kén” bài. Có hai lý do chính đó là yêu cầu về hàm lượng khoa học của các tạp chí trên đều ở mức rất cao, bên cạnh đó là số lượng các công trình chất lượng gửi đến tạp chí là rất lớn, do đó, họ chỉ chọn lọc những công trình thực sự tiêu biểu, mang tính vấn đề của thời đại và có thể ảnh hưởng tới lĩnh vực nghiên cứu.

Làm việc tại một trường đại học không phải ở những trung tâm lớn như Hà Nội hay TP.HCM có phải là một cản trở để có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín không, thưa ông?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Theo quan điểm của tôi thì việc công tác tại một trường ở địa phương không phải là rào cản để công bố công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Mặc dù điều kiện về cơ sở vật chất có thể hạn chế hơn so với những trung tâm khoa học lớn, tuy nhiên, trong bối cảnh hợp tác, liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu mạnh mẽ như hiện nay thì các nhà khoa học vẫn có thể tìm thấy nhau, hỗ trợ nhau dù có xa cách về mặt địa lý. Tại trường của tôi, các nhà khoa học đều có kết nối với những phòng thí nghiệm ở trong và ngoài nước, do đó, họ không chỉ sử dụng chung nguồn lực mà còn có thể tạo ra các công trình nghiên cứu giá trị khi phát huy sức mạnh tập thể.

Ngoài ra, theo tôi, bên cạnh cơ sở vật chất thì môi trường làm việc cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới động lực của nhà nghiên cứu, tại một số trường địa phương như trường của tôi, chúng tôi được tạo điều kiện để nghiên cứu, mặc dù cơ chế khen thưởng chưa cao như các trường ở thủ đô vì gặp một số hạn chế trong nguồn thu, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự tôn trọng và ủng hộ từ Nhà trường, chính điều này đã giúp các giảng viên luôn phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn về tài chính để sống với đam mê khoa học của mình.

Được biết, ông đã hướng dẫn được nhiều sinh viên có bài viết đăng trên các tạp chí quốc tế. Đây có phải là một điều còn mới mẻ đối với sinh viên các trường ở các tỉnh như Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Ở một số địa phương khác thì tôi không nắm rõ, tuy nhiên, tại Đại học Thái Nguyên các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên có chất lượng tốt đều được thầy cô hướng dẫn công bố quốc tế. Đặc biệt, tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên tham gia các hội thảo quốc tế và công bố công trình khoa học của mình. Trong quá trình này, thầy cô chỉ đóng vai trò là người định hướng và hướng dẫn, còn thành tích chính đều thuộc về sinh viên. Với những cách làm như vậy, rất nhiều sinh viên của chúng tôi đã nhận được học bổng quốc tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tại sao ông lại mong muốn sinh viên của mình đi theo hướng này?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Như tôi đã đề cập, mục tiêu của giáo dục đại học là tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Do đó, tôi mong muốn đưa sinh viên ra quốc tế không chỉ là để xây dựng thương hiệu cho nhà trường mà quan trọng hơn cả là cho các bạn có cơ hội học tập, trải nghiệm và có động lực để phấn đấu phát triển bản thân, sau này sẽ đóng góp được nhiều hơn cho nền khoa học nước nhà. Chỉ khi nào ra “biển lớn” thì các bạn sinh viên mới có thể biết được lĩnh vực nghiên cứu của mình rộng lớn ra sao.

Khó khăn thường gặp của sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên nói riêng khi viết bài gửi các tạp chí khoa học quốc tế là gì?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Theo tôi, khó khăn thường thấy mà các bạn sinh viên phải vượt qua khi gửi bài tới các tạp chí khoa học quốc tế là rào cản ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Anh. Yêu cầu về chất lượng tiếng Anh học thuật trong các công trình khoa học là tương đối khắt khe, những bài báo không đủ chất lượng về ngôn ngữ có thể bị từ chối ngay từ đầu. Do đó, bên cạnh kiến thức chuyên môn, tôi cũng luôn yêu cầu sinh viên phải tập trung học tập nâng cao trình độ tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng viết.

Ông có chia sẻ gì với những sinh viên trên cả nước về việc viết bài đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế?

PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Tôi được biết nhiều cơ sở đào tạo hiện nay đều đang khuyến khích và tạo điều kiện để sinh viên công bố quốc tế. Có nhiều bạn sinh viên cũng rất xuất sắc khi công bố được các công trình trên những tạp chí uy tín cao. Theo tôi, điều quan trọng để các bạn có thể làm được và tiếp tục đi trên con đường gian nan này đó là duy trì tinh thần cầu thị, xác định mục tiêu công bố khoa học là để học tập chứ không phải lấy thành tích. Ngoài ra, các bạn sinh viên cũng cần phải có đam mê, khi có đam mê với khoa học thì những khó khăn trước mắt đều có thể vượt qua, việc khai phá tri thức mới cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn với các bạn.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nội dung: Trần Anh - Tú Chân | Hình ảnh: Lê Vượng | Thiết kế: Thu Trang