Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa - nữ sinh Thái Nguyên vô địch MMA Việt Nam: Sáng đi học, tối lên võ đài

SVO - Mang hai hình ảnh đối lập - nữ võ sĩ kiên cường, quyết đoán trên sàn đấu và cô sinh viên hiền lành, có nụ cười trong sáng trên giảng đường, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa vừa chinh phục ngôi vương MMA Việt Nam, viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và khát vọng. Ít ai biết, đằng sau vinh quang đó là hành trình vượt qua thất bại cay đắng từng đẩy cô đến bờ vực giải nghệ, là nước mắt và một sự trở lại ngoạn mục, khẳng định ý chí thép của cô gái 22 tuổi đến từ Thái Nguyên.
Đó là lần đầu tiên Hoa tranh đai vô địch, đỉnh điểm của một quá trình khổ luyện đến kiệt sức. Để hoàn thiện kỹ năng Jiu-Jitsu, lịch trình mỗi tuần của cô là một vòng lặp vắt kiệt thể lực: từ thứ Hai đến chiều thứ Sáu tập ở Thái Nguyên, sáng thứ Bảy lại bắt xe xuống Hà Nội, chiều Chủ nhật lại ngược về để kịp giờ học và buổi tập sáng thứ Hai. Hoa đặt cược tất cả vào trận đấu đó.
Thêm một lần nữa, Quỳnh Hoa, với ngọn lửa rực cháy quyết tâm chinh phục ước mơ lao mình vào chuỗi ngày khổ luyện.
"Mình nghĩ rằng mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Và cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc."
Bên cạnh gia đình, nhà trường cũng là hậu phương vững chắc, luôn tạo điều kiện và cổ vũ Quỳnh Hoa chinh phục ước mơ. Ngày trở lại trường, Hoa được các thầy cô, bạn bè chúc mừng và đã có người hâm mộ, xin chữ ký. Nhớ lại đêm chung kết, cô Hiển - giảng viên của Hoa xúc động chia sẻ: "Ngay trong đêm đó, chúng tôi gần như thức trắng để nói về câu chuyện và hành trình chinh phục đỉnh cao của Hoa. Mọi người đều rất xúc động và tự hào về em." Chiếc đai vô địch của Quỳnh Hoa không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là một món quà vô giá, một niềm hãnh diện mà Hoa dành tặng cho ngôi trường đã hết lòng dìu dắt và chắp cánh cho ước mơ của mình.
Con đường đến với võ thuật của Hoa cũng thật tự nhiên. Từ cô bé "hồi bé mập lắm, tóc xoăn tít" theo đám bạn hàng xóm đi tập Taekwondo cho vui năm lớp 6, đến khi đam mê đủ lớn để dự thi vào trung tâm thể thao của tỉnh. Dưới sự dẫn dắt của cô Đỗ Thị Thúy, Hoa lần lượt chinh phục Wushu Tán thủ, Kickboxing, Muay Thái, Võ cổ truyền, tạo nên một nền tảng đa dạng hoàn hảo cho MMA. Mẹ của Quỳnh Hoa giới thiệu với phóng viên từng chiếc huy chương, từng tấm ảnh của Hoa từ nhỏ đến lớn. "Mỗi khi trở về nhà với mẹ (các VĐV ở Ký túc xá để tiện thi đấu) con gái đều phụ giúp gia đình công việc nội trợ, niềm vui lớn nhất của cô là thấy con trưởng thành."
Hành trình của Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa là minh chứng cho thấy, ý chí mạnh mẽ nhất không phải là để hạ gục đối thủ, mà là để chiến thắng chính những hoài nghi và thất vọng của bản thân. Đó cũng là thông điệp Quỳnh Hoa gửi đến các khán giả: "Một khi đã có ước mơ, hãy dũng cảm theo đuổi, đặt trọn niềm tin vào bản thân và chiến