Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Sáu trường đại học sẵn sàng cho 'hành trình tái sinh'

Lê Vượng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sáng mai, ngày 23/10 tại Trường Đại học Thương mại (Hà Nội), Lễ phát động chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" sẽ chính thức diễn ra với sự tham gia của sáu trường đại học. Chương trình do báo Tiền Phong và Coca-Cola Việt Nam phối hợp tổ chức, đánh dấu năm thứ ba triển khai với mục tiêu lan toả thông điệp bảo vệ môi trường.

chai-nhua-tai-sinh-rhst-3.jpg
Chiều 22/10, mọi công tác chuẩn bị của Ban tổ chức tại Trường Đại học Thương mại đã gần như hoàn tất, sẵn sàng chào đón các đại biểu và các bạn sinh viên Thủ đô tới tham dự, hưởng ứng và lan toả thông điệp bảo vệ môi trường.

Được khởi động lần đầu tiên vào năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng trong suốt 2 năm qua.

Chương trình được tổ chức không chỉ nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc giảm thiểu rác thải nhựa, mà còn khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hình thành thói quen "Thu gom - Phân loại - Gửi đi tái chế", hướng đến một tương lai phát triển bền vững.

Năm nay, chương trình có sự tham gia, đồng hành của sáu trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đơn vị đăng cai lễ phát động là Trường Đại học Thương mại, chương trình còn có tham gia của Trường Đại học Thuỷ lợi, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Học viện Tài chính và Đại học Phenikaa.

chai-nhua-tai-sinh-rhs.jpg
Ca sĩ Xuân Đức và Kuun Đức Nam tại buổi tổng duyệt chương trình chiều nay.

Lễ phát động sáng mai hứa hẹn mang đến một không khí sôi động với sự góp mặt của bộ đôi anh em ca sĩ "triệu view" Xuân Đức và Kuun Đức Nam, sẽ đồng hành và mang đến những phần trình diễn thăng hoa dành cho các bạn sinh viên. Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ sinh viên Trường Đại học Thương Mại và phần thi đố vui có thưởng hấp dẫn.

chai-nhua-tai-sinh-rhst.jpg

Một trong những nội dung được mong chờ nhất tại sự kiện là Lễ công bố và trao giải cuộc thi sáng tạo clip hưởng ứng chiến dịch "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối". Cuộc thi với chủ đề bảo vệ môi trường, tập trung vào việc xây dựng thói quen "Thu gom - Phân loại - Gửi đi tái chế" rác thải nhựa, đã được sinh viên sáu trường tham gia hưởng ứng, hoàn thành và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội trước đó.

Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng giá trị, bao gồm: 1 giải Nhất (5 triệu đồng), 1 giải Nhì (3 triệu đồng) và 4 giải Ba (2 triệu đồng/giải) cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Chương trình bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 23/10 tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại.

Lê Vượng
#Sinh viên #Coca-Cola #Chai nhựa tái sinh #Tái chế #Bảo vệ môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục