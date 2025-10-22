Sáu trường đại học sẵn sàng cho 'hành trình tái sinh'

SVO - Sáng mai, ngày 23/10 tại Trường Đại học Thương mại (Hà Nội), Lễ phát động chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" sẽ chính thức diễn ra với sự tham gia của sáu trường đại học. Chương trình do báo Tiền Phong và Coca-Cola Việt Nam phối hợp tổ chức, đánh dấu năm thứ ba triển khai với mục tiêu lan toả thông điệp bảo vệ môi trường.

Chiều 22/10, mọi công tác chuẩn bị của Ban tổ chức tại Trường Đại học Thương mại đã gần như hoàn tất, sẵn sàng chào đón các đại biểu và các bạn sinh viên Thủ đô tới tham dự, hưởng ứng và lan toả thông điệp bảo vệ môi trường.

Được khởi động lần đầu tiên vào năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng trong suốt 2 năm qua.

Chương trình được tổ chức không chỉ nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc giảm thiểu rác thải nhựa, mà còn khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hình thành thói quen "Thu gom - Phân loại - Gửi đi tái chế", hướng đến một tương lai phát triển bền vững.

Năm nay, chương trình có sự tham gia, đồng hành của sáu trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đơn vị đăng cai lễ phát động là Trường Đại học Thương mại, chương trình còn có tham gia của Trường Đại học Thuỷ lợi, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Học viện Tài chính và Đại học Phenikaa.

Ca sĩ Xuân Đức và Kuun Đức Nam tại buổi tổng duyệt chương trình chiều nay.

Lễ phát động sáng mai hứa hẹn mang đến một không khí sôi động với sự góp mặt của bộ đôi anh em ca sĩ "triệu view" Xuân Đức và Kuun Đức Nam, sẽ đồng hành và mang đến những phần trình diễn thăng hoa dành cho các bạn sinh viên. Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ sinh viên Trường Đại học Thương Mại và phần thi đố vui có thưởng hấp dẫn.

Một trong những nội dung được mong chờ nhất tại sự kiện là Lễ công bố và trao giải cuộc thi sáng tạo clip hưởng ứng chiến dịch "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối". Cuộc thi với chủ đề bảo vệ môi trường, tập trung vào việc xây dựng thói quen "Thu gom - Phân loại - Gửi đi tái chế" rác thải nhựa, đã được sinh viên sáu trường tham gia hưởng ứng, hoàn thành và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội trước đó.

Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng giá trị, bao gồm: 1 giải Nhất (5 triệu đồng), 1 giải Nhì (3 triệu đồng) và 4 giải Ba (2 triệu đồng/giải) cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Chương trình bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 23/10 tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại.