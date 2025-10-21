Tri thức vượt biên giới và khuôn mẫu: Giáo dục của tương lai

SVO - Giáo dục xuyên quốc gia không đơn thuần đem đến cho sinh viên những tấm bằng quốc tế, mà còn kiến tạo nên một hệ thống giáo dục kết nối toàn cầu, gắn kết địa phương, giúp sinh viên phát huy vai trò tiên phong trong một thế giới không ngừng thay đổi.

Bước ngoặt của Việt Nam trong nền giáo dục toàn cầu

Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong quá trình quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học trong nước. Với hơn 400 chương trình liên kết đào tạo và số lượng sinh viên quốc tế ngày càng tăng, giáo dục xuyên quốc gia đã trở thành một dấu ấn nổi bật trong bức tranh giáo dục bậc cao của đất nước.

Phó giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc phụ trách sinh viên tại Đại học RMIT Việt Nam, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển mình của Việt Nam – từ một quốc gia tiếp nhận tri thức dần trở thành đối tác đồng kiến tạo trong hệ sinh thái tri thức toàn cầu”.

Việt Nam đang trở thành đối tác đồng sáng tạo trong hệ sinh thái tri thức toàn cầu với hơn 400 chương trình liên kết đào tạo và số lượng sinh viên quốc tế ngày càng tăng. (Hình: RMIT)

Chiến lược phát triển giáo dục quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Việt Nam thể hiện rõ khát vọng này, với trọng tâm là xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và công nhận bằng cấp toàn cầu. Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn nhiều thách thức. Trong nước, thủ tục hành chính và hạ tầng lạc hậu đang cản trở đổi mới. Còn trên thế giới, thay đổi trong nhận thức về toàn cầu hóa và sự dịch chuyển có thể ảnh hưởng đến khả năng đi du học của sinh viên và luồng nhân tài.

Dẫu vậy, Việt Nam đang ở vị thế tốt để chuyển mình mạnh mẽ. “Dân số trẻ, năng động cùng đà phát triển kinh tế tích cực đang tạo điều kiện lý tưởng để chúng ta nhìn nhận lại định hướng giáo dục cho tương lai. Giáo dục xuyên quốc gia sẽ đóng vai trò then chốt trong hành trình đó”, ông Glen O'Grady, Giám đốc trải nghiệm và thành công học tập tại RMIT Việt Nam, nhận định.

Hướng tiếp cận của RMIT là một minh chứng cho tư duy giáo dục mới này. Phương pháp sư phạm 3A đặc trưng của trường – Active (chủ động), Applied (ứng dụng) và Authentic (chân thật) – kết hợp giữa học tập liên ngành và giải quyết vấn đề thực tiễn.

“Chúng tôi tin rằng kỹ năng chuyên môn thôi là chưa đủ”, Giáo sư Sherman Young, Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường (phụ trách Giáo dục), Phó giám đốc Đại học RMIT, chia sẻ. “Lực lượng lao động tương lai cần khả năng thích nghi, tư duy lãnh đạo và tầm nhìn toàn cầu”.

Lực lượng lao động tương lai được định hình bởi sự hợp tác

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, nhu cầu về lực lượng lao động có kỹ năng và sẵn sàng cho tương lai đang tăng nhanh. Nhưng điều này không chỉ dừng lại ở năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực STEM.

“Chúng ta cần những nhân tài có khả năng lèo lái vượt qua tình huống phức tạp, làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa và dẫn dắt đội nhóm trong bối cảnh không chắc chắn”, Phó giáo sư Kok chia sẻ. Điều đó đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu và năng lực toàn diện, lấy con người làm trung tâm.

Tham vọng của đất nước trong việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và chuyển đổi số sẽ cần đến những chuyên gia đa kỹ năng, trình độ cao. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh rằng, đầu tư vào các ngành giá trị cao phải song hành với việc phát triển lực lượng lao động chất lượng cùng hệ thống đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Hành trình đổi mới của Việt Nam bắt đầu từ thế hệ trẻ.

Để đổi mới giáo dục, sự chỉ đạo từ trên cao xuống là chưa đủ. Các trường đại học cần hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để cùng thiết kế chương trình đào tạo, đảm bảo tính thực tiễn và thúc đẩy trao đổi tri thức. “Hợp tác không phải là lựa chọn, đó là điều tất yếu. Doanh nghiệp cần trở thành người đồng hành trên hành trình giáo dục”, ông O’Grady nhấn mạnh.

Lất ví dụ từ RMIT Việt Nam, cấu trúc chương trình linh hoạt cho phép sinh viên kết hợp các chuyên ngành chính và phụ ở nhiều lĩnh vực, từ đó xây dựng hồ sơ học tập liên ngành phù hợp với nhu cầu việc làm tương lai. Sinh viên thực hiện các dự án hợp tác với doanh nghiệp, phân tích các tình huống thực tiễn quốc tế và trải nghiệm học tập xuyên biên giới, nhờ đó mà được tiếp cận với tư duy và phương thức làm việc toàn cầu đa dạng.

“Vai trò của chúng tôi là mô phỏng môi trường làm việc tương lai của sinh viên”, Giáo sư Young chia sẻ. “Đó là môi trường trong đó công nghệ thay đổi nhanh chóng, nhân viên đa văn hóa và làm việc có trách nhiệm với xã hội”.

Khi được triển khai đúng cách, giáo dục xuyên quốc gia có thể trở thành cầu nối giữa những thực hành tốt nhất toàn cầu và nhu cầu phát triển tại địa phương. “Giáo dục xuyên quốc gia không phải là xuất khẩu tri thức mà là đặt tri thức vào đúng ngữ cảnh – mang chất lượng toàn cầu phục vụ cho khát vọng địa phương”, Phó giáo sư Kok nhấn mạnh.

Đại học RMIT Việt Nam là một minh chứng rõ nét. Với 25 năm hoạt động tại Việt Nam, trường đã hòa nhập sâu vào hệ sinh thái giáo dục đại học của đất nước, đem đến các chương trình đào tạo được công nhận tại Australia, đồng thời đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp trong nước và phù hợp với bối cảnh văn hóa bản địa.

Mô hình này không chỉ củng cố hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Australia, mà còn đóng góp vào các mục tiêu phát triển rộng hơn của quốc gia – từ tăng trưởng xanh và chuyển đổi số đến thúc đẩy hòa nhập lao động và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Giáo dục hiện chiếm gần 4% GDP của Việt Nam và giá trị chiến lược của lĩnh vực này sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Tương lai công nghệ và đổi mới của Việt Nam phụ thuộc vào sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp để cùng đào tạo nên nguồn nhân lực. (Hình: RMIT)

Nhìn về phía trước, chuyên gia Đại học RMIT kỳ vọng giáo dục xuyên quốc gia sẽ được tích hợp sâu hơn vào chiến lược phát triển của Việt Nam – thông qua việc mở rộng cơ hội tiếp cận, hiện đại hóa khung pháp lý và thúc đẩy các thực hành bền vững như đào tạo kinh tế tuần hoàn và hợp tác trong ngành công nghiệp xanh. “Chúng ta có thể bỏ qua những hệ thống lỗi thời để xây dựng một nền giáo dục thực sự hướng tới tương lai”, ông O’Grady chia sẻ.

Điều khiến các chuyên gia hào hứng nhất chính là quy mô của cơ hội. “Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Những nền tảng cần thiết đã sẵn sàng, điều chúng ta cần lúc này là tư duy táo bạo và hành động hợp tác”, Phó giáo sư Kok nhận định.

Thông điệp của các thầy gửi đến sinh viên rất rõ ràng: hãy nhìn nhận giáo dục không chỉ là tài sản cá nhân, mà là nền tảng cho sự tiến bộ chung. “Hãy mang tư duy toàn cầu nhưng luôn gắn bó với cộng đồng và hành động với mục tiêu rõ ràng”, Giáo sư Sherman Young chia sẻ.

Giáo dục xuyên quốc gia là hành trình vượt qua ranh giới – không chỉ về địa lý, mà còn về tư duy, về cách chúng ta học hỏi, hợp tác và cùng nhau xây dựng tương lai.

Hành trình đến 2050 là chuỗi bài bình luận chuyên gia do Đại học RMIT Việt Nam thực hiện, nhằm khám phá những chuyển dịch mang tính bước ngoặt của Việt Nam trong 25 năm tới – từ đô thị thông minh, giáo dục đến công nghệ và khởi nghiệp. Mỗi bài viết mang đến những dự báo táo bạo, giải pháp thực tế và góc nhìn dài hạn để đất nước vững bước tiến vào tương lai. Khám phá thêm tại đây.