Hơn 1.200 học giả dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học, bàn về phát triển bền vững

SVO - Hơn 1.200 nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, cùng trao đổi về những hướng đi cho Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển bền vững.

Vừa qua, tại Hòa Lạc, ĐHQG Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và nhiều cơ quan, đối tác quốc tế tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, với chủ đề “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Sự kiện quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều học giả uy tín của các trường đại học hàng đầu thế giới như California Berkeley, Toronto, Amsterdam, Kyoto, Waseda, Quốc gia Singapore, Quốc gia Seoul, Phục Đán hay Chulalongkorn.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đây là diễn đàn học thuật quốc tế lớn nhất về Việt Nam học, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, hướng tới kỷ niệm 40 năm công cuộc Đổi mới (1986 – 2026) và thực hiện các nghị quyết lớn của Đảng về phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Kết nối tri thức toàn cầu vì một Việt Nam phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thảo trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình tăng trưởng, công nghệ và con người.

Cùng với việc triển khai các Nghị quyết chiến lược của Trung ương - đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; và Nghị quyết số 45-NQ/TW về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, công tác nghiên cứu và quảng bá tri thức về Việt Nam càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Hội thảo.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật: kinh tế duy trì tăng trưởng cao, quy mô GDP đạt khoảng 510 tỷ đôla, hội nhập quốc tế sâu rộng, an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng học giả, chuyên gia Việt Nam học tiếp tục đồng hành, cung cấp luận cứ khoa học và khuyến nghị chính sách cho tiến trình phát triển bền vững của đất nước.

Tri thức – nền tảng cho phát triển bền vững

Theo PGS. TS Hoàng Minh Sơn - Giám đốc ĐHQG Hà Nội, Việt Nam học đang chuyển mình mạnh mẽ từ một ngành nghiên cứu mang tính mô tả sang tiếp cận liên ngành, ứng dụng tri thức vào giải quyết các vấn đề phát triển quốc gia.

PGS. TS Hoàng Minh Sơn - Giám đốc ĐHQG Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội bày tỏ tin tưởng rằng, từ diễn đàn này, những tri thức khoa học, khuyến nghị chính sách và sáng kiến hợp tác sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và nhân văn trong kỷ nguyên mới.

Chủ đề của Hội thảo năm nay “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, được đánh giá phù hợp với tầm nhìn đến năm 2045 và những cam kết quốc tế mà Việt Nam đang theo đuổi.

Về phía Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, GS. TS Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện cho biết, Hội thảo lần này là cơ hội để các nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu mới, đồng thời thảo luận những vấn đề thực tiễn như biến đổi khí hậu, quản trị tài nguyên, chuyển đổi số, văn hóa – xã hội, giáo dục, và quản trị phát triển.

"Chủ đề năm nay – “Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” – vừa tiếp nối truyền thống, vừa mở ra tầm nhìn cho thời đại, khi trung tâm của phát triển bền vững, xét cho cùng, chính là con người", GS. TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Góc nhìn từ bạn bè quốc tế

Đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker cho rằng, Việt Nam đang là một hình mẫu về phát triển bao trùm và gắn kết giữa văn hóa – giáo dục – công nghệ. Các công trình được trình bày tại hội thảo là nguồn tri thức quý báu giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

“Điều đáng quý là Việt Nam luôn coi tri thức và học hỏi từ thế giới là động lực, chứ không phải thách thức, trong quá trình phát triển” ông Jonathan Wallace Baker nói.

Ông Stefan Mentschel - Trưởng Văn phòng đại diện Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam khẳng định, Hội thảo mở ra những cơ hội hợp tác mới trong nghiên cứu, giáo dục và chính sách công. Tổ chức này đã đồng hành cùng ĐHQG Hà Nội trong nhiều dự án học thuật từ năm 2002.

961 báo cáo khoa học, 7 chủ đề lớn

Theo TS Phạm Đức Anh - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQG Hà Nội), Hội thảo lần thứ 7 nhận được 961 báo cáo, trong đó có 105 bài quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia, con số cao nhất kể từ khi sự kiện được khởi xướng năm 1998.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các phiên chuyên đề diễn ra trong hai ngày, kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu quốc tế. Nhiều bài tham luận đề xuất mô hình phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế – bảo vệ môi trường – bảo tồn văn hóa, hướng tới một Việt Nam “thịnh vượng, xanh và nhân văn”.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là hoạt động ngoại giao tri thức, góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

“Thông qua đối thoại học thuật, thế giới hiểu hơn về Việt Nam - một quốc gia năng động, sáng tạo và luôn khát vọng vươn lên”, TS Đức Anh chia sẻ.