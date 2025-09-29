Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Sinh viên ĐHQG Hà Nội gửi gắm kỳ vọng đổi mới, sáng tạo tới Ban Chấp hành Đoàn khóa mới

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau khi Đại hội Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khép lại, nhiều đại biểu đã chia sẻ cảm xúc, kỳ vọng và gửi gắm niềm tin đến Ban Chấp hành Đoàn khóa mới. Những chia sẻ ấy cho thấy khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội đối với phong trào chung.

Là một trong những sinh viên có mặt tại Đại hội, Trần Đỗ Bảo Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) cho biết:

“Mình cảm nhận được không khí sôi nổi, hào hứng và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội hôm nay. Trong bối cảnh đổi mới và nhiều biến động, mình thực sự phấn khởi và tràn ngập hy vọng khi thấy Đoàn ĐHQG Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để tích hợp, tiếp thu và phát triển hơn nữa trong công tác Đoàn. Điều này không chỉ giúp công tác Đoàn hiệu quả hơn mà còn củng cố vị thế tiên phong của chúng ta trong phong trào thanh niên cả nước”.

dsc-4225.jpg
Trần Đỗ Bảo Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội). Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Theo Khánh, điều mong chờ nhất ở Đại hội là sự ra mắt của Ban Chấp hành khóa mới cùng những định hướng cụ thể trong việc đưa công nghệ số và các phương pháp quản lý hiện đại vào hoạt động Đoàn. “Mình hy vọng Đoàn sẽ tích hợp các nền tảng trực tuyến để quản lý đoàn viên, tổ chức sự kiện, cũng như xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng số, khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên”, Khánh chia sẻ.

Gửi lời nhắn tới Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, Khánh bày tỏ: “Chúc các đồng chí luôn tràn đầy nhiệt huyết, bản lĩnh và sáng tạo để dẫn dắt Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội ngày càng vững mạnh, tiếp tục khơi dậy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, góp phần xây dựng một ĐHQG Hà Nội đổi mới và rực rỡ”.

Từ góc nhìn của một cán bộ Đoàn đến từ trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội) Vũ Nguyễn Nhật Mai bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự Đại hội. Nhật Mai nói:

“Đây không chỉ là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội mà còn là dịp để mình có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các cán bộ Đoàn từ các đơn vị bạn. Không khí trang trọng của Đại hội càng khiến mình cảm nhận rõ trách nhiệm của bản thân với phong trào chung”.

dsc-4218.jpg
Cán bộ Đoàn trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội) Vũ Nguyễn Nhật Mai.

Với Nhật Mai, kỳ vọng lớn nhất đặt vào Đại hội lần này chính là các định hướng phát triển mới mẻ và thiết thực, giúp phong trào Đoàn ngày càng gần gũi hơn với sinh viên. Cô cũng mong Đại hội trở thành điểm khởi đầu để lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giúp tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội tự tin hội nhập và khẳng định dấu ấn.

“Mình xin chúc Ban Chấp hành Đoàn khóa mới nhiều sức khỏe, nhiệt huyết và sự sáng tạo. Mong các anh chị sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của đoàn viên, đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nghiên cứu cũng như các hoạt động tình nguyện, để tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội luôn tiên phong và tỏa sáng”, Nhật Mai nhắn gửi.

Đại biểu Nguyễn Minh Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cũng chia sẻ niềm tự hào khi được tham dự một sự kiện lớn như Đại hội Đoàn ĐHQG Hà Nội. Với Khanh, đây là cơ hội để sinh viên được trực tiếp lắng nghe, học hỏi và đóng góp tiếng nói của mình vào những quyết định quan trọng của tổ chức Đoàn.

dsc-4201.jpg
Nguyễn Minh Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

“Điều mình mong chờ nhất là sự đổi mới trong tư duy, cách làm và các định hướng chiến lược để tổ chức Đoàn gần gũi, thiết thực hơn với đoàn viên, sinh viên, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”, Minh Khanh bày tỏ.

Gửi lời chúc tới Ban Chấp hành khóa mới, Minh Khanh nhấn mạnh: “Mình mong các đồng chí sẽ luôn giữ vững nhiệt huyết, bản lĩnh, để tiếp tục lan tỏa ngọn lửa xanh – ngọn lửa thanh niên, đồng hành và truyền cảm hứng cho sinh viên toàn ĐHQG Hà Nội”.

dsc-4251.jpg
Sinh viên ĐHQG Hà Nội gửi gắm kỳ vọng đổi mới, sáng tạo tới Ban Chấp hành Đoàn khóa mới.

Khép lại Đại hội Đoàn ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, bên cạnh các nghị quyết, phương hướng và kế hoạch hành động, điều đọng lại rõ nét chính là tinh thần kỳ vọng, tin tưởng và quyết tâm từ mỗi đại biểu sinh viên. Những chia sẻ đầy tâm huyết của Khánh, Nhật Mai, Minh Khanh cũng là tiếng nói chung của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội: Luôn mong muốn được đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong hành trình đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Dương Triều
#ĐHQG Hà Nội #Đoàn Thanh niên #đổi mới sáng tạo #đại hội đoàn #tuổi trẻ #phong trào thanh niên #hội nhập

Xem thêm

Cùng chuyên mục