Sinh viên ĐHQG Hà Nội gửi gắm kỳ vọng đổi mới, sáng tạo tới Ban Chấp hành Đoàn khóa mới

SVO - Sau khi Đại hội Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khép lại, nhiều đại biểu đã chia sẻ cảm xúc, kỳ vọng và gửi gắm niềm tin đến Ban Chấp hành Đoàn khóa mới. Những chia sẻ ấy cho thấy khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội đối với phong trào chung.

Là một trong những sinh viên có mặt tại Đại hội, Trần Đỗ Bảo Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) cho biết:

“Mình cảm nhận được không khí sôi nổi, hào hứng và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội hôm nay. Trong bối cảnh đổi mới và nhiều biến động, mình thực sự phấn khởi và tràn ngập hy vọng khi thấy Đoàn ĐHQG Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để tích hợp, tiếp thu và phát triển hơn nữa trong công tác Đoàn. Điều này không chỉ giúp công tác Đoàn hiệu quả hơn mà còn củng cố vị thế tiên phong của chúng ta trong phong trào thanh niên cả nước”.

Trần Đỗ Bảo Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội). Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Theo Khánh, điều mong chờ nhất ở Đại hội là sự ra mắt của Ban Chấp hành khóa mới cùng những định hướng cụ thể trong việc đưa công nghệ số và các phương pháp quản lý hiện đại vào hoạt động Đoàn. “Mình hy vọng Đoàn sẽ tích hợp các nền tảng trực tuyến để quản lý đoàn viên, tổ chức sự kiện, cũng như xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng số, khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên”, Khánh chia sẻ.

Gửi lời nhắn tới Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, Khánh bày tỏ: “Chúc các đồng chí luôn tràn đầy nhiệt huyết, bản lĩnh và sáng tạo để dẫn dắt Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội ngày càng vững mạnh, tiếp tục khơi dậy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, góp phần xây dựng một ĐHQG Hà Nội đổi mới và rực rỡ”.

Từ góc nhìn của một cán bộ Đoàn đến từ trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội) Vũ Nguyễn Nhật Mai bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự Đại hội. Nhật Mai nói:

“Đây không chỉ là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội mà còn là dịp để mình có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các cán bộ Đoàn từ các đơn vị bạn. Không khí trang trọng của Đại hội càng khiến mình cảm nhận rõ trách nhiệm của bản thân với phong trào chung”.

Cán bộ Đoàn trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội) Vũ Nguyễn Nhật Mai.

Với Nhật Mai, kỳ vọng lớn nhất đặt vào Đại hội lần này chính là các định hướng phát triển mới mẻ và thiết thực, giúp phong trào Đoàn ngày càng gần gũi hơn với sinh viên. Cô cũng mong Đại hội trở thành điểm khởi đầu để lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giúp tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội tự tin hội nhập và khẳng định dấu ấn.

“Mình xin chúc Ban Chấp hành Đoàn khóa mới nhiều sức khỏe, nhiệt huyết và sự sáng tạo. Mong các anh chị sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của đoàn viên, đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nghiên cứu cũng như các hoạt động tình nguyện, để tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội luôn tiên phong và tỏa sáng”, Nhật Mai nhắn gửi.

Đại biểu Nguyễn Minh Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cũng chia sẻ niềm tự hào khi được tham dự một sự kiện lớn như Đại hội Đoàn ĐHQG Hà Nội. Với Khanh, đây là cơ hội để sinh viên được trực tiếp lắng nghe, học hỏi và đóng góp tiếng nói của mình vào những quyết định quan trọng của tổ chức Đoàn.

Nguyễn Minh Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

“Điều mình mong chờ nhất là sự đổi mới trong tư duy, cách làm và các định hướng chiến lược để tổ chức Đoàn gần gũi, thiết thực hơn với đoàn viên, sinh viên, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”, Minh Khanh bày tỏ.

Gửi lời chúc tới Ban Chấp hành khóa mới, Minh Khanh nhấn mạnh: “Mình mong các đồng chí sẽ luôn giữ vững nhiệt huyết, bản lĩnh, để tiếp tục lan tỏa ngọn lửa xanh – ngọn lửa thanh niên, đồng hành và truyền cảm hứng cho sinh viên toàn ĐHQG Hà Nội”.

Sinh viên ĐHQG Hà Nội gửi gắm kỳ vọng đổi mới, sáng tạo tới Ban Chấp hành Đoàn khóa mới.

Khép lại Đại hội Đoàn ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, bên cạnh các nghị quyết, phương hướng và kế hoạch hành động, điều đọng lại rõ nét chính là tinh thần kỳ vọng, tin tưởng và quyết tâm từ mỗi đại biểu sinh viên. Những chia sẻ đầy tâm huyết của Khánh, Nhật Mai, Minh Khanh cũng là tiếng nói chung của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội: Luôn mong muốn được đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong hành trình đổi mới, sáng tạo và hội nhập.