Chị Hứa Thanh Hoa tái cử Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội

SVO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, đại diện cho hơn 65.000 đoàn viên, sinh viên toàn trường. Chị Hứa Thanh Hoa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội.

Chiều 29/9, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chị Hứa Thanh Hoa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội.

Ngày hội lớn của tuổi trẻ

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, cùng 100 thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 65.000 đoàn viên, sinh viên toàn ĐHQG Hà Nội. Đây được xem là sự kiện chính trị quan trọng, là “ngày hội lớn” để tuổi trẻ nhà trường khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng trong giai đoạn mới.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thay mặt T.Ư Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Đại hội lần này không chỉ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025, mà còn đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế”.

Tái khẳng định niềm tin

Trong phiên bầu cử, các đại biểu đã lựa chọn Ban Chấp hành khóa VII, gồm những cán bộ Đoàn trẻ trung, năng động, có uy tín. Chị Hứa Thanh Hoa được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Chia sẻ sau khi được bầu, chị Hứa Thanh Hoa nói: “Tôi rất xúc động trước sự tin tưởng của Đại hội. Ban Chấp hành khóa VII sẽ tiếp tục đổi mới, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, sáng tạo và cống hiến. Chúng tôi mong muốn tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội sẽ luôn là lực lượng tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì cộng đồng và đất nước”.

Khát vọng nhiệm kỳ mới

Đại hội kêu gọi các đoàn viên, sinh viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ để xây dựng một nhiệm kỳ mới giàu sức trẻ và khát vọng.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với sự đồng lòng của tập thể và quyết tâm của Ban Chấp hành mới, tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội kỳ vọng sẽ ghi dấu nhiều dấu ấn trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Chị Hứa Thanh Hoa tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội lần thứ VII đã khép lại trong không khí phấn khởi, hứa hẹn mở ra chặng đường mới nhiều cơ hội và thách thức cho tuổi trẻ nhà trường.