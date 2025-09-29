Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Chị Hứa Thanh Hoa tái cử Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, đại diện cho hơn 65.000 đoàn viên, sinh viên toàn trường. Chị Hứa Thanh Hoa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội.

Chiều 29/9, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chị Hứa Thanh Hoa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội.

Ngày hội lớn của tuổi trẻ

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, cùng 100 thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 65.000 đoàn viên, sinh viên toàn ĐHQG Hà Nội. Đây được xem là sự kiện chính trị quan trọng, là “ngày hội lớn” để tuổi trẻ nhà trường khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng trong giai đoạn mới.

dsc-4147.jpg
Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thay mặt T.Ư Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Đại hội lần này không chỉ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025, mà còn đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế”.

Tái khẳng định niềm tin

Trong phiên bầu cử, các đại biểu đã lựa chọn Ban Chấp hành khóa VII, gồm những cán bộ Đoàn trẻ trung, năng động, có uy tín. Chị Hứa Thanh Hoa được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội.

dsc-4130.jpg
dsc-4127.jpg
dsc-4118.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Chia sẻ sau khi được bầu, chị Hứa Thanh Hoa nói: “Tôi rất xúc động trước sự tin tưởng của Đại hội. Ban Chấp hành khóa VII sẽ tiếp tục đổi mới, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, sáng tạo và cống hiến. Chúng tôi mong muốn tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội sẽ luôn là lực lượng tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì cộng đồng và đất nước”.

Khát vọng nhiệm kỳ mới

Đại hội kêu gọi các đoàn viên, sinh viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ để xây dựng một nhiệm kỳ mới giàu sức trẻ và khát vọng.

dsc-4169.jpg
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với sự đồng lòng của tập thể và quyết tâm của Ban Chấp hành mới, tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội kỳ vọng sẽ ghi dấu nhiều dấu ấn trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

dsc-4798.jpg
Chị Hứa Thanh Hoa tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội lần thứ VII đã khép lại trong không khí phấn khởi, hứa hẹn mở ra chặng đường mới nhiều cơ hội và thách thức cho tuổi trẻ nhà trường.

Dương Triều
#Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội #Chị Hứa Thanh Hoa #Đại hội Đoàn 2025-2030 #tuổi trẻ Hà Nội #bầu cử đoàn viên #chương trình chuyển đổi số #giao lưu sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục