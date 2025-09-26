Nam cán bộ Đoàn – Hội Học viện Tài chính xuất sắc trong học tập và phong trào sinh viên

SVO - Lê Đức Mạnh (sinh năm 2004), sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản lý tài chính công, Học viện Tài chính, là gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập và hoạt động phong trào. Nhiều lần đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sở hữu công trình nghiên cứu khoa học đạt giải và bài viết đăng kỷ yếu hội thảo, Mạnh còn đảm nhiệm vai trò Phó bí thư Liên chi đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên, góp phần tổ chức nhiều sự kiện lớn và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen cấp Học viện và thành phố.

Nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu từ giảng đường đến thực tiễn

Chia sẻ về cơ duyên lựa chọn ngôi trường mơ ước, Đức Mạnh bộc bạch: “Học viện Tài chính là niềm mơ ước với mình từ khi là học sinh THPT. Khi theo học tại khoa, mình có cơ hội tiếp xúc với các thầy cô là PGS, TS cũng như môi trường quản lý nhà nước, từ đó thôi thúc mình phấn đấu trở thành một công chức, để có thể đóng góp trí tuệ, sức trẻ và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng”.8

Đức Mạnh tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ Liên minh Nghị viện Thế giới năm 2023.

Đức Mạnh nỗ lực duy trì thành tích học tập, liên tiếp hai năm đạt danh hiệu Sinh viên giỏi (2023–2024, 2024–2025). Chia sẻ về bí quyết học tập, Mạnh cho biết: “Mình luôn dành thời gian nghe giảng, ghi chép đầy đủ trên lớp và chủ động học hỏi thêm thông qua các chương trình học thuật do nhà trường tổ chức”.

Đức Mạnh chủ động tham gia nhiều hội thảo khoa học về tài chính công với các chủ đề mang tính thời sự. Trong nghiên cứu khoa học, Đức Mạnh để lại dấu ấn với một công trình đạt giải Ba, một công trình đạt giải Khuyến khích cấp Khoa và hai bài viết được đăng kỷ yếu hội thảo.

Cậu chia sẻ: “Từ thảo luận về an sinh xã hội thời COVID-19 đến phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, mình hiểu rõ hơn sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn. Mình thấy được vai trò của ngân sách nhà nước trong ứng phó khủng hoảng, cũng như tầm quan trọng của chính sách đầu tư công dài hạn để thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp”.

Đức Mạnh được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 - 2024.

Qua những trải nghiệm ấy, Đức Mạnh rút ra hai bài học quý: tư duy phản biện và tinh thần học tập suốt đời – hành trang không thể thiếu trên con đường nghiên cứu và sự nghiệp tương lai.

Không chỉ gắn bó với học thuật, Mạnh còn mở rộng trải nghiệm qua các hoạt động ngoại khóa. Hội nghị giao lưu IPU 2023 mang đến cho cậu cơ hội tiếp xúc với đại biểu quốc tế, học cách lắng nghe, tranh luận và trình bày vấn đề toàn cầu bằng ngoại ngữ trong môi trường chuyên nghiệp. Trong khi đó, khi tham gia chương trình văn nghệ kỷ niệm 80 năm ngành Tài chính, Mạnh tìm thấy niềm vui sáng tạo và rèn sự tự tin khi đứng trước đám đông.

Phát triển phong trào sinh viên với phương châm “cho sinh viên, vì sinh viên”

Hiện là Bí thư Chi đoàn lớp, đồng thời giữ cương vị Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Tài chính công (nhiệm kỳ 2022–2025, 2025–2027), Đức Mạnh chia sẻ: “Trong quá trình giữ vai trò, mình có cơ hội học hỏi trực tiếp từ các thầy cô trong và ngoài khoa. Mình tích lũy thêm kinh nghiệm quản lý, kỹ năng diễn thuyết trước đám đông và nhiều kiến thức thực tế. Những điều đó là tài sản quý để mình mang theo làm hành trang bước vào đời”.

Đức Mạnh tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Tài chính khóa X.

Bên cạnh đó, Đức Mạnh còn đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Tài chính khóa 9 và 10. Trên cương vị này, cậu đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động lớn. “Giữ vai trò là cán bộ chủ chốt của tổ chức chính trị với phương châm ‘cho sinh viên và vì sinh viên’, mình luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các chương trình như Đại nhạc hội Chào tân, Sinh viên 5 tốt, Tết sinh viên, Mùa hè xanh… đều thu hút sự tham gia đông đảo, nhận được sự quan tâm ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Công tác chính trị – sinh viên, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể thầy cô, cán bộ các phòng ban, khoa” – Đức Mạnh chia sẻ.

Đức Mạnh nhận khen thưởng của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Từ biển đảo thiêng liêng đến sân chơi gắn kết sinh viên

Trong hành trình tham gia các hoạt động tiêu biểu của Học viện, Đức Mạnh đã có nhiều trải nghiệm khó quên. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất là chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2024”. Cậu chia sẻ: “Đó không chỉ là chuyến đi trải nghiệm mà còn là cơ hội để mình cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương, đất nước. Khoảnh khắc đứng trên vùng biển đảo thiêng liêng, lắng nghe câu chuyện của các chiến sĩ hải quân và cùng các bạn giao lưu, tặng quà cho người dân địa phương thực sự rất xúc động.”

Bên cạnh đó, Biggames 2024 cũng mang đến cho Đức Mạnh những cảm xúc đặc biệt. “Không khí sôi động, tinh thần đồng đội và sự sáng tạo trong từng thử thách giúp mình nhận ra giá trị của sự gắn kết và khả năng vượt qua giới hạn bản thân. Những tiếng cười, cái bắt tay, và cả những giọt mồ hôi đã làm nên một mùa Biggames khó quên”, Mạnh chia sẻ.

Đức Mạnh tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Học viện Tài chính khóa X.

Trong quãng đời sinh viên, Đức Mạnh đã nhận nhiều hình thức khen thưởng như Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính (2022–2024) và Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội (2023–2025). Với Mạnh, mỗi giải thưởng đều là một dấu mốc trưởng thành.

Nhìn lại hành trình học tập và hoạt động phong trào, Đức Mạnh càng trân trọng những trải nghiệm đã tích lũy. Với thế hệ sinh viên, Đức Mạnh gửi gắm: “Đừng sợ bắt đầu từ những việc nhỏ và đừng ngại thất bại. Mỗi trải nghiệm, dù thành công hay chưa, đều là một viên gạch xây nên bản lĩnh của bạn. Hãy dấn thân, hãy tò mò và kiên trì – vì chỉ khi bước ra khỏi vùng an toàn, bạn mới thấy hết tiềm năng của chính mình”.

Đức Mạnh tham gia Hội nghị kiện toàn Hội Sinh viên Học viện Tài chính khóa IX.

(Ảnh: NVCC)