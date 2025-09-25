Giới trẻ Việt Nam chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất

SVO - Trong bức tranh biến đổi khí hậu toàn cầu, khí mê-tan đang nổi lên như một “kẻ thù thầm lặng”. Tuy chỉ tồn tại trong khí quyển ngắn hơn so với CO₂, nhưng khả năng giữ nhiệt của mê-tan lại mạnh gấp hơn 80 lần trong 20 năm đầu tiên. Chính vì vậy, việc cắt giảm loại khí này được xem là một trong những giải pháp nhanh và hiệu quả nhất để làm chậm lại tốc độ nóng lên toàn cầu. Và trong nỗ lực chung ấy, giới trẻ Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Vì sao khí mê-tan nguy hiểm?

Khí mê-tan chủ yếu phát sinh từ hoạt động nông nghiệp (như chăn nuôi gia súc, canh tác lúa nước), xử lý chất thải, rác thải và khai thác năng lượng hóa thạch. Khi lượng khí này thoát ra môi trường, nó tạo ra hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ, góp phần gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn bất thường, hạn hán kéo dài hay nắng nóng kỷ lục.

Không chỉ ảnh hưởng đến khí hậu, mê-tan còn gián tiếp gây hại cho sức khỏe con người. Vì thế, giảm phát thải mê-tan không chỉ bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ chính sức khỏe cộng đồng và sinh kế của hàng triệu người dân.

Khí mê-tan là một trong những thủ phạm khiến Trái đất nóng lên nhanh hơn.

Giới trẻ Việt Nam có thể làm gì?

Ở Việt Nam, thế hệ trẻ đang ngày càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Từ các bạn học sinh, sinh viên cho tới những người trẻ khởi nghiệp, nhiều hoạt động thiết thực đã và đang được triển khai, góp phần giảm thiểu phát thải mê-tan.

Một trong những nguyên nhân lớn gây ra khí mê-tan là rác thải hữu cơ khi bị chôn lấp trong các bãi rác. Nếu giới trẻ hạn chế đồ ăn thừa, tích cực phân loại rác tại nguồn và ủ rác hữu cơ thành phân bón, lượng mê-tan sinh ra từ rác thải sẽ giảm đáng kể. Nhiều nhóm sinh viên ở Hà Nội, TP.HCM đã tổ chức các dự án “Không rác thải thực phẩm”, khuyến khích mọi người dùng hộp cá nhân, tận dụng thức ăn thừa hoặc quyên góp thực phẩm dư thừa cho các quỹ từ thiện.

Giới trẻ Việt thường xuyên có chiến dịch dọn rác, từ đó góp phần giảm phát thải khí mê-tan.

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi xe đạp, hay đơn giản là giảm dùng đồ nhựa một lần cũng góp phần giảm phát thải gián tiếp từ rác thải và năng lượng. Giới trẻ còn có thể tham gia trồng cây, bảo vệ rừng ngập mặn – nơi có khả năng hấp thụ khí nhà kính hiệu quả. Những hoạt động này tuy nhỏ, nhưng khi được lan tỏa rộng rãi sẽ tạo thành hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng.

https://www.youtube.com/watch?v=zRg_F9ZrZfk

Trong thời đại mạng xã hội, giới trẻ là những người có khả năng tạo ảnh hưởng mạnh mẽ. Thông qua TikTok, Facebook hay Instagram, nhiều bạn đã làm video, viết bài chia sẻ kiến thức về biến đổi khí hậu, tác hại của khí mê-tan và các giải pháp cắt giảm loại khí nhà kính này. Việc lan tỏa thông điệp bằng ngôn ngữ gần gũi, sáng tạo, dễ hiểu giúp nhiều người - đặc biệt là các bạn cùng trang lứa dễ dàng tiếp cận và thay đổi hành vi.

Mỗi hành động nhỏ như hạn chế rác thải thực phẩm, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hay tham gia các dự án xanh đều góp phần vào bức tranh lớn: một Việt Nam phát triển bền vững, ít phát thải và mang lại môi trường trong lành cho chính chúng ta trong tương lai.