AR StoryLand – Dấu ấn sinh viên trong đổi mới dạy và học lịch sử bằng công nghệ mới

Không còn là những mốc thời gian khô cứng, lịch sử qua AR StoryLand hiện lên sinh động bằng âm thanh, hình ảnh chuyển động và câu chuyện kể cuốn hút. Ứng dụng do nhóm sinh viên trường Đại học FPT Hà Nội phát triển đã mở ra cách học mới mẻ, giúp học sinh đến gần hơn với lịch sử và cảm nhận bằng nhiều giác quan.

Sinh viên FPT làm mới lịch sử bằng công nghệ AR

Trong tâm trí nhiều học sinh, lịch sử gắn liền với những con số và dữ kiện khó nhớ. Từ trăn trở “làm sao để lịch sử trở nên gần gũi hơn với các bạn nhỏ?”, nhóm sinh viên liên ngành Trường Đại học FPT Hà Nội gồm Thiều Anh Đức, Phạm Hải Yến, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thị Nga và Đặng Hữu Trung, dưới sự đồng hành cùng các giảng viên hướng dẫn, đã bắt tay xây dựng AR StoryLand – ứng dụng giáo dục tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR).

Các thành viên nhóm AR StoryLand (từ trái qua phải): Thiều Anh Đức, Phạm Hải Yến, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thị Nga và Đặng Hữu Trung.

Thông qua công nghệ AR, nhân vật trong cuốn Việt Nữ Sử: Việt Nữ Anh Hùng (NXB Thông tin và Truyền thông) được tái hiện sống động ngay trên trang giấy. Học sinh vừa đọc, vừa nghe thuyết minh, quan sát nhân vật chuyển động và trải nghiệm hiệu ứng trực quan. Thông tin thêm, bạn Thiều Anh Đức nhấn mạnh: “Điều đặc biệt là sự kết hợp giữa sách giấy và công nghệ AR để kích hoạt nhiều giác quan cùng lúc, giúp lịch sử trở thành nền tảng cho sự sáng tạo, đổi mới và dễ dàng tiếp cận hơn".

Chỉ qua màn hình điện thoại, nhân vật và sự kiện lịch sử hiện lên sống động nhờ công nghệ AR trong ứng dụng AR StoryLand.

Để đảm bảo tính chính xác, nhóm đã nghiên cứu tư liệu từ Bộ Quốc phòng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… và tham khảo ý kiến chuyên môn từ giảng viên. Bạn Nguyễn Hà Thanh cho biết: “Trong thời kỳ Việt Nam mở rộng hội nhập, gìn giữ lịch sử, văn hoá là điều tất yếu vì gắn liền với hành trình hình thành và phát triển đất nước. Nhóm hiểu sâu sắc vấn đề này nên mọi thông tin, hình ảnh nhân vật trong cuốn sách đều được đội ngũ nghiên cứu chính thống từ các nguồn đáng tin cậy, đảm bảo thông tin tiếp cận đến trẻ em sẽ là thông tin chính xác nhất".

Thành công bước đầu và khát vọng lan tỏa

Hiện AR StoryLand đã có mặt trên cả App Store và Google Play (kho ứng dụng), thu hút hơn 4.000 học sinh và giáo viên trải nghiệm. Nhiều phụ huynh cho biết con em họ chủ động kể lại các câu chuyện lịch sử, còn giáo viên đánh giá đây là công cụ bổ trợ hiệu quả, vừa làm giờ học sinh động, vừa khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

AR StoryLand được đón nhận tích cực tại nhiều trường học.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm dự định xây dựng 9 bộ truyện chủ đề, khai thác chiều sâu lịch sử – văn hóa Việt Nam qua hình tượng những người phụ nữ tiêu biểu từ cổ đại đến hiện đại. Song song, nhóm đang nghiên cứu tích hợp mini game và tính năng tương tác để học sinh vừa học vừa chơi: “Mục tiêu là biến lịch sử thành một hành trình khám phá đầy hứng thú chứ không chỉ là môn học.” Bạn Phạm Hải Yến chia sẻ thêm.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm học tập mới lạ, AR StoryLand còn được kỳ vọng vươn xa hơn, trở thành một mô hình ứng dụng công nghệ trong giáo dục lịch sử – văn hóa. Theo PGS.TS Trịnh Trọng Hùng, giảng viên hướng dẫn nhóm sinh viên, cho rằng công nghệ 4.0, đặc biệt là AR, mở ra nhiều cơ hội để kiến thức trở nên trực quan, dễ nhớ và dễ áp dụng: “Với riêng dự án AR StoryLand, tôi kỳ vọng không chỉ phục vụ học sinh ở một số trường, mà còn lan tỏa rộng hơn tới cộng đồng, thậm chí phục vụ cả du khách nước ngoài muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam. Nếu có thêm sự đồng hành từ nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, tôi tin dự án có thể trở thành một mô hình điển hình cho việc đưa công nghệ vào giáo dục một cách sáng tạo, bền vững – đặc biệt trong giáo dục lịch sử và văn hóa".

PGS.TS Trịnh Trọng Hùng – giảng viên Trường Đại học FPT Hà Nội, người đồng hành và định hướng cho dự án AR StoryLand.

Với sức sáng tạo và kiên trì, nhóm sinh viên FPT đã thổi luồng gió mới vào môn Lịch sử. AR StoryLand không chỉ khơi gợi hứng thú học tập mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử dân tộc. Đây có thể xem là một hướng đi giàu tiềm năng trong bối cảnh giáo dục đang ngày càng chú trọng gắn kết tri thức với trải nghiệm thực tế.