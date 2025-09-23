Từ chàng trai rụt rè đến sinh viên xuất sắc Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi với khát vọng cống hiến

SVO - Dương Văn Kiểu (sinh năm 2003) vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi với GPA xuất sắc 3.64 và liên tiếp giành danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc nhiều năm. Bên cạnh học tập, Kiểu tích cực nghiên cứu khoa học, đạt giải Olympic Mác – Lênin, đồng thời nổi bật với các thành tích thể thao như giải Nhất chạy việt dã TLS hai năm liền, được trao nhiều giấy khen vì đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội.

Hành trình khẳng định bản thân qua tri thức

Ít ai biết rằng, trước khi bước chân vào giảng đường, chàng trai trẻ từng tự nhận “học chưa tốt” trong suốt thời phổ thông. Thế nhưng, ở đại học, Văn Kiểu đã thay đổi tư duy, xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng và kiên trì thực hiện. “Mình thường dành thời gian tìm hiểu tài liệu trước khoảng một tuần, tham khảo kinh nghiệm từ anh chị khóa trên và đến kỳ thi thì tự hệ thống lại toàn bộ kiến thức, tự đặt ra đề thi giả định rồi cố gắng giải hết. Đặc biệt, mình còn có thói quen ‘dạy lại’ kiến thức cho những bạn còn yếu, vừa giúp bạn bè tiến bộ hơn, vừa giúp mình ghi nhớ chắc chắn hơn”, Kiểu bộc bạch.

Văn Kiểu nhận bằng tốt nghiệp và giấy khen danh hiệu sinh viên xuất sắc.

Chính nhờ sự thay đổi ấy, chàng sinh viên Công nghệ thông tin đã xuất sắc duy trì điểm trung bình 3.64 và liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc trong suốt nhiều năm học.

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, Văn Kiểu nỗ lực cân bằng giữa việc học, tham gia hoạt động Đoàn – Hội và cả công việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Từ năm nhất đến năm ba đại học, Văn Kiểu vừa đi học, vừa đi shipper, có lúc thời gian eo hẹp nhưng nhờ thói quen quản lý khoa học, cậu vẫn giữ được sự cân bằng.

Song song với đó, Văn Kiểu còn để lại dấu ấn ở mảng nghiên cứu khoa học và các sân chơi học thuật. Dù ban đầu chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các đề tài lớn, cậu vẫn chủ động tìm kiếm cơ hội, trực tiếp liên hệ giảng viên để nhận đề tài nghiên cứu. “Quá trình đó giúp mình rèn luyện tư duy, học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh chị và bạn bè giỏi hơn. Dù mất nhiều thời gian, nhưng mình tin đó là sự đầu tư xứng đáng cho sự trưởng thành của bản thân”, Văn Kiểu tâm sự.

Văn Kiểu nhận huân chương và giấy khen danh hiệu vô địch chạy việt dã TLS.

Đáng chú ý, trong kỳ thi Olympic Mác – Lênin cấp trường, dù tham gia chỉ với tâm thế trải nghiệm, Kiểu vẫn bất ngờ mang về giải thưởng nhờ nền tảng kiến thức vững chắc được tích lũy từ quá trình học tập. Với cậu, đó không chỉ là thành tích mà còn là một kỷ niệm khó quên trên hành trình sinh viên.

Trưởng thành từ công tác Đoàn – Hội và dấu ấn những mùa thanh xuân sôi nổi

Nếu như trong những ngày đầu bước vào giảng đường, Văn Kiểu còn là một chàng trai rụt rè, ít khi dám thể hiện bản thân, thì hành trình gắn bó cùng công tác Đoàn – Hội đã giúp cậu thay đổi hoàn toàn. Bắt đầu từ vị trí Ủy viên Chi đoàn, sau một năm rèn luyện, Văn Kiểu nhận được sự tin tưởng của tập thể để trở thành Bí thư Chi đoàn, rồi Phó Bí thư Chi đoàn Công nghệ thông tin và tham gia nhiều vị trí trong Liên chi đoàn, Đoàn trường.

Văn Kiểu nhận giải nhì cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Không chỉ giữ vai trò lãnh đạo, Văn Kiểu còn có nhiều trải nghiệm ý nghĩa qua hoạt động Đoàn – Hội. Đáng nhớ nhất là chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm hai, khi cậu lần đầu trực tiếp hỗ trợ sĩ tử trong kỳ thi quan trọng. Từ việc hướng dẫn, che ô, tiếp nước đến cho mượn bút, Kiểu cảm nhận sâu sắc giá trị của sự đồng hành. Chương trình còn có sinh viên từ nhiều trường tham gia, giúp cậu mở rộng mối quan hệ và học hỏi cách tổ chức chuyên nghiệp.

Bước xa hơn với khát vọng, sức trẻ và sự cống hiến

Văn Kiểu không chỉ nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào mà còn ghi dấu ấn với hai lần liên tiếp vô địch việt dã TLS. “Thành tích này nhắc mình rằng bên cạnh học tập, sinh viên cũng cần rèn luyện thể chất. Có sức khỏe mới học tốt, làm việc hiệu quả và theo đuổi mục tiêu lâu dài”, Kiểu chia sẻ.

Trong hành trình đại học, khoảnh khắc ý nghĩa nhất với Kiểu là khi được vinh danh Sinh viên xuất sắc năm học 2022 – 2023. Danh hiệu ấy không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn là kết quả của sự rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, trở thành động lực để cậu tiếp tục bước xa hơn trên con đường phía trước.

Văn Kiểu tận tình hướng dẫn các bạn đoàn viên thực hiện bỏ phiếu trong Đại hội Chi đoàn.

Bước vào chặng đường mới, Văn Kiểu đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chuyên môn, rèn luyện kỹ năng lập trình và cập nhật công nghệ để từng bước trở thành lập trình viên giỏi. Không chỉ tập trung vào sự nghiệp, chàng trai trẻ còn mong muốn gắn bó với các hoạt động xã hội và dự án cộng đồng. Với Kiểu, học tập không chỉ vì bản thân mà còn là cách sống có trách nhiệm, cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.

Khi gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ, Văn Kiểu nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tự học: “Kiến thức thầy cô truyền đạt trên giảng đường chỉ là một phần nhỏ, điều quan trọng là mỗi người phải tự tìm tòi, khám phá và bổ sung thêm. Nhất là trong thời đại công nghệ và AI phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cơ hội tiếp cận tri thức chưa bao giờ dễ dàng đến thế – vấn đề là chúng ta có đủ tự giác và chủ động để nắm bắt hay không”. Với cậu, quãng đời sinh viên là khoảng thời gian quý giá để mỗi người rèn luyện toàn diện – từ tri thức, thể chất đến đạo đức.

Văn Kiểu và gia đình chụp hình kỷ niệm tại lễ tốt nghiệp.

(Ảnh: NVCC)